Tekniken ger oss ofta en glimt av framtiden innan den blir verklighet. Tänk bara på hur sociala medier helt har förändrat vårt sätt att umgås, både online och offline; eller hur streamingtjänsterna har (förändrat?) vårt sätt att titta på tv, upptäcka ny musik och mycket mer. Kulturella paradigmskiften orsakas ofta av banbrytande teknik – och den senaste tidens tillströmning av AI-baserad arbetsplatsteknik tyder på att vi inom en snar framtid kommer att få se omfattande förändringar i hur vi bedriver vår verksamhet.

Vad kan exempel på AI-teknik berätta om hur arbetslivet kommer att förändras inom en inte alltför avlägsen framtid? Låt oss titta närmare på några av de AI-lösningar som skapar uppmärksamhet på kontor världen över, och vad de kan säga oss om framtidens arbetsliv.

Exempel på AI och framtidens arbetsliv

Microsofts och Googles prioritering av e-post

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Du har kanske märkt att det på senare tid har dykt upp ”påminnelser” i din inkorg – uppmaningar att följa upp e-postmeddelanden som du har läst men inte svarat på. Dessa påminnelser ingår i pågående AI-projekt hos både Microsoft och Google som syftar till att förändra hur vi läser och svarar på e-post. Eftersom 24 % av de anställdas tid går åt till e-post (McKinsey) är detta ett område som är moget för en revolution. Microsoft har skrivit en fantastisk artikel där de redogör för sin nuvarande forskning och utveckling samt de hinder som denna typ av teknik för närvarande står inför. Även om det finns många hinder att övervinna kan vi förvänta oss att inkorgarna kommer att bli betydligt mer avancerade inom en snar framtid.

Vad detta säger oss

Detta stämmer överens med den mest positiva parollen från AI-förespråkarna: AI innebär mindre rutinarbete och högre produktivitet. Vi bör faktiskt kunna förvänta oss betydande resultat av detta löfte inom relativt kort tid. Tråkiga och tidskrävande uppgifter kommer att optimeras och automatiseras i allt högre grad, vilket ger oss mer tid att ägna åt de kreativa prioriteringarna som rör helhetsbilden.

Humanyze

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Humanyze sysslar med ”people analytics” – det vill säga att tillhandahålla användbara insikter om verksamheten. Humanyze ger företag exakt information om hur förändringar i processerna påverkar affärsresultaten. Humanyze använder strukturerad nätverksanalys för att bearbeta anonymiserade data från samtal, möten och e-postmeddelanden för att få fram hur sammanlänkade och effektiva teamen är, och om specifika processförändringar minskar eller ökar effektiviteten.

Vad detta säger oss

I nära koppling till AI:s löfte om ökad produktivitet bör AI också driva oss framåt inom området processoptimering. Att optimera processer är knappast något nytt fenomen, men det blir allt mer precist och vetenskapligt. Större vikt läggs vid att mäta effektiviteten i processoptimeringen, och justeringar görs utifrån beteendevetenskap snarare än på magkänsla. Ineffektiva förändringar av arbetsflöden kommer att bli allt mer föråldrade i takt med att vi rör oss bort från magkänsla och mot vetenskapligt underbyggd, resultatinriktad processoptimering.

Cogito

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Cogito använder kognitiv psykologi och artificiell intelligens för att underlätta kundtjänstsamtal. Genom att samla in tusentals datapunkter som omfattar både verbala och icke-verbala signaler, använder Cogito dessa data för att ge användbara tips till kundtjänstmedarbetarna – till exempel när de pratar för mycket över kunden, när de håller på med en monolog och intresset avtar, eller i precis det ögonblick då en lugnande kommentar kan förändra samtalets dynamik. Kort sagt: de gör det emotionella arbetet inom kundtjänsten lite mindre betungande. Tjänsten används redan av några av USA:s största sjukförsäkringsbolag och kreditkortsföretag, och de expanderar nu även inom hälso- och sjukvården med en app som låter vårdgivare veta när veteraner visar tecken på PTSD.

Vad detta säger oss

Ett starkt fokus på användarupplevelsen är här för att stanna. Övergången till att betrakta kundinteraktioner som ”upplevelser” och anpassa tillvägagångssätten efter individuella behov har varit anmärkningsvärd inom alla branscher. Precis som när det gäller processoptimering är denna trend på väg att bli betydligt mer datadriven och empirisk. Försäljning, marknadsföring och kundtjänst är inte längre ”allt-i-ett-lösningar”; varje steg i kundresan blir allt mer skräddarsytt, och den utvecklingen kommer bara att öka under de kommande åren.

Emma, av Bunch.ai

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Bunch.ai:s senaste produkt är Emma – en AI-lösning som kan ge dig mer information om framtida kunder och medarbetare, bara genom att analysera deras LinkedIn-sida. Deras app genomsöker LinkedIn-profiler och använder uppgifter om arbetsuppgifter, kvalifikationer och språkbruk för att skapa personlighetsprofiler. Varje gång du skannar en profil kan du få information om personens personlighet, vilken roll de spelar i team och vilka incitament på arbetsplatsen som de reagerar bäst på.

Vad detta säger oss

Fokuset på användarupplevelsen kommer inte bara att gälla kunderna, utan även arbetsgrupperna. Precis som vi kommer att förvänta oss personanpassade upplevelser när vi handlar och interagerar med varumärken, kommer även arbetskulturen att bli mycket mer anpassad efter våra individuella drivkrafter och intressen. Under de senaste åren har det talats mycket om att anställa människor, inte CV:n– Denna strategi kommer inte bara att avgöra hur man anställer rätt personer, utan också hur man behåller dem.