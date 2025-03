La technologie nous permet souvent d'entrevoir l'avenir avant qu'il n'arrive. Pensez à la façon dont les médias sociaux ont complètement changé la façon dont nous nous connectons en ligne et hors ligne ; à la façon dont les services de streaming ont (changé ?) la façon dont nous regardons la télévision, découvrons de nouvelles musiques, et plus encore. Les changements de paradigme culturel sont souvent provoqués par des technologies qui changent la donne - et le récent afflux de technologies d'IA sur le lieu de travail suggère que nous sommes prêts à voir des changements massifs dans la façon dont nous menons nos affaires dans un avenir proche.

Qu'est-ce que les exemples de technologies d'IA peuvent nous apprendre sur la façon dont le travail va changer dans un avenir pas si lointain ? Examinons quelques-unes des solutions technologiques d'IA qui font des vagues dans les bureaux du monde entier, et ce qu'elles peuvent nous apprendre sur l'avenir du travail.

Exemples de l'IA et de l'avenir du travail

La hiérarchisation des e-mails de Microsoft et Google.

Le produit

Vous avez peut-être remarqué que des "coups de pouce" sont apparus récemment dans votre boîte de réception ; il s'agit d'invitations à donner suite à des messages que vous avez lus, mais auxquels vous n'avez pas répondu. Ces messages font partie des projets d'IA en cours chez Microsoft et Google, qui visent à transformer la façon dont nous lisons et répondons aux e-mails. Avec 24 % du temps passé par les employés sur les courriels (McKinsey), c'est un domaine qui est mûr pour la révolution. Microsoft a rédigé un article fantastique décrivant ses activités de recherche et de développement actuelles, ainsi que les obstacles auxquels ce type de technologie est confronté. Bien que les obstacles soient nombreux, nous devrions nous attendre à voir les boîtes de réception devenir beaucoup plus sophistiquées dans un avenir proche.

**Ce que cela nous dit

Cela s'aligne sur le slogan le plus positif du camp pro-IA : L'IA signifie moins de travail et plus de productivité. En effet, nous devons nous attendre à des retours significatifs sur cette promesse dans un laps de temps relativement court. Les tâches fastidieuses et chronophages seront de plus en plus optimisées et automatisées, ce qui nous permettra de consacrer plus de temps aux priorités créatives et générales.

Humanyze

Le produit

**** Humanyzes'occupe de "l'analyse des personnes", c'est-à-dire de fournir des informations utiles sur les opérations. Humanyze permet aux entreprises de savoir exactement comment les changements apportés aux processus affectent les résultats commerciaux. Humanyze utilise une analyse de réseau organisée pour traiter les données anonymes provenant d'appels, de réunions et de courriels afin de déterminer dans quelle mesure les équipes sont connectées et efficaces, et si des changements de processus spécifiques diminuent ou augmentent l'efficacité.

Ce que cela nous dit

Étroitement liée à la promesse de productivité accrue de l'IA, cette dernière devrait également nous faire progresser dans le domaine de l'optimisation des processus. L'optimisation des processus n'est pas un phénomène nouveau, mais elle devient de plus en plus précise et scientifique. L'accent est mis sur la mesure de l'efficacité de l'optimisation des processus, et les ajustements sont effectués sur la base de la science comportementale plutôt que sur des intuitions. Les changements inefficaces apportés aux flux de travail vont devenir de plus en plus obsolètes à mesure que nous nous éloignons de l'instinct et que nous nous dirigeons vers une optimisation des processus fondée sur des données scientifiques et axée sur les résultats.

Cogito

Le produit

Cogito utilise la psychologie cognitive et l'intelligence artificielle pour rendre les conversations du service clientèle moins pénibles. Captant des milliers de points de données couvrant les signaux verbaux et non verbaux, Cogito utilise ces données pour offrir des indications utiles aux représentants du service clientèle - par exemple, lorsqu'ils parlent trop du client, lorsqu'ils monologuent et que l'intérêt diminue, ou au moment exact où un commentaire rassurant changera la dynamique de la conversation. En bref, ils rendent le travail émotionnel du service clientèle un peu moins laborieux. Déjà utilisées par certaines des plus grandes compagnies d'assurance maladie et sociétés de cartes de crédit des États-Unis, elles s'étendent également aux soins de santé, avec une application qui permet aux prestataires de soins de santé de savoir quand les vétérans présentent des signes de SSPT.

Ce que cela nous dit

L'importance accordée à l'expérience utilisateur est appelée à perdurer. La tendance à considérer les interactions avec les clients comme des "expériences" et à adapter les approches aux besoins individuels a été remarquable dans tous les secteurs. Comme pour l'optimisation des processus, cette tendance est sur le point de devenir beaucoup plus axée sur les données et empirique. Les ventes, le marketing et les services à la clientèle ne sont plus des guichets uniques ; chaque étape du parcours du client est de plus en plus personnalisée, et cette tendance ne fera que s'accentuer dans les années à venir.

Emma, par Bunch.ai

**Le produit

La dernière offre de Bunch.ai est Emma, un produit d'IA qui peut vous en dire plus sur vos futurs clients et employés, simplement en parcourant leur page LinkedIn. Leur application parcourt les profils LinkedIn et utilise les emplois, les qualifications et le langage utilisé pour construire des profils de personnalité. Chaque analyse de profil vous permet d'en savoir plus sur la personnalité d'une personne, le rôle qu'elle joue au sein d'une équipe et les incitations au travail auxquelles elle réagit le mieux.

**Ce que cela nous apprend

L'accent mis sur l'expérience utilisateur ne s'appliquera pas seulement aux clients, mais aussi aux équipes. De même que nous nous attendrons à des expériences personnalisées lorsque nous ferons des achats et interagirons avec des marques, la culture d'entreprise deviendra également beaucoup plus adaptée à nos motivations et intérêts individuels. (On a beaucoup parlé ces dernières années du recrutement de personnes et non de curriculum vitae) (https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/talent-acquisition/pages/companies-should-hire-people-not-resumes.aspx) - cette approche déterminera non seulement la façon de recruter les bonnes personnes, mais aussi la façon de les retenir.