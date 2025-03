La tecnología a menudo nos permite vislumbrar el futuro antes de que llegue. Piensa en cómo las redes sociales han cambiado por completo la forma en que nos conectamos tanto dentro como fuera de Internet; la forma en que los servicios de streaming han (¿cambiado?) la forma en que vemos la televisión, descubrimos nueva música y mucho más. Los cambios de paradigma cultural suelen venir de la mano de tecnologías que cambian las reglas del juego, y la reciente afluencia de tecnología para el lugar de trabajo basada en la inteligencia artificial sugiere que vamos a asistir a cambios masivos en nuestra forma de hacer negocios en un futuro próximo.

¿Qué pueden decirnos los ejemplos de tecnología de IA sobre la forma en que cambiará el trabajo en un futuro no muy lejano? Examinemos algunas de las soluciones tecnológicas de IA que están causando sensación en oficinas de todo el mundo y lo que pueden decirnos sobre el futuro del trabajo.

Ejemplos de IA y futuro del trabajo

Priorización del correo electrónico de Microsoft y Google

El producto

Es posible que hayas notado recientemente la aparición de "nudges" en tu bandeja de entrada: avisos para que hagas un seguimiento de los correos electrónicos que has leído pero a los que no has respondido. Estos avisos forman parte de los proyectos de inteligencia artificial de Microsoft y Google para transformar la forma en que leemos y respondemos a los correos electrónicos. El 24% del tiempo de los empleados se dedica al correo electrónico (McKinsey), por lo que se trata de un área que está madura para la revolución. [Microsoft ha escrito un artículo fantástico (https://www.microsoft.com/en-us/research/blog/email-overload-using-machine-learning-to-manage-messages-commitments/) en el que describe su investigación y desarrollo actuales, así como los obstáculos a los que se enfrenta este tipo de tecnología. Aunque quedan muchos obstáculos por delante, cabe esperar que las bandejas de entrada se vuelvan mucho más sofisticadas en un futuro próximo.

**Lo que esto nos dice

Esto coincide con el eslogan más positivo de los partidarios de la IA: La IA significa menos trabajo y más productividad. De hecho, deberíamos esperar importantes beneficios de esta promesa en un espacio de tiempo relativamente corto. Las tareas tediosas y lentas se optimizarán y automatizarán cada vez más, lo que nos permitirá dedicar más tiempo a las prioridades creativas y de gran envergadura.

Humanyze

**El producto

****Humanyzese dedica al "análisis de personas", es decir, a proporcionar información útil sobre las operaciones. Humanyze permite a las empresas saber exactamente cómo afectan los cambios en los procesos a los resultados empresariales. Humanyze utiliza el análisis de redes organizadas para procesar datos anónimos de llamadas, reuniones y correos electrónicos con el fin de averiguar el grado de conexión y eficacia de los equipos, y si determinados cambios en los procesos disminuyen o aumentan la eficacia.

**Lo que esto nos dice

Estrechamente vinculada a la promesa de mayor productividad de la IA, ésta también debería impulsarnos en el ámbito de la optimización de procesos. La optimización de procesos no es un fenómeno nuevo, pero cada vez es más preciso y científico. Cada vez se hace más hincapié en medir la eficacia de la optimización de procesos, y los ajustes se basan en la ciencia del comportamiento y no en corazonadas. Los cambios ineficaces en los flujos de trabajo van a quedar cada vez más obsoletos a medida que nos alejemos del instinto visceral y nos acerquemos a una optimización de procesos respaldada científicamente y basada en los resultados.

Cogito

**El producto

Cogito utiliza la psicología cognitiva y la inteligencia artificial para simplificar las conversaciones de atención al cliente. Cogito recoge miles de datos que abarcan señales verbales y no verbales, y los utiliza para ofrecer indicaciones útiles a los representantes del servicio de atención al cliente, por ejemplo, cuándo están hablando demasiado por encima del cliente, cuándo están monologando y el interés está disminuyendo, o el momento exacto en que un comentario tranquilizador cambiará la dinámica de la conversación. En resumen: están haciendo que el trabajo emocional de la atención al cliente sea un poco menos laborioso. Ya la utilizan algunas de las mayores aseguradoras sanitarias y empresas de tarjetas de crédito de Estados Unidos, y ahora se está extendiendo a la atención sanitaria, con una aplicación que permite a los profesionales de la salud saber cuándo los veteranos muestran signos de trastorno de estrés postraumático.

**Lo que esto nos dice

El énfasis en la experiencia del usuario está aquí para quedarse. La tendencia a considerar las interacciones con los clientes como "experiencias" y a adaptar los enfoques a las necesidades individuales ha sido notable en todos los sectores. Al igual que ocurre con la optimización de procesos, esta tendencia está a punto de convertirse en algo mucho más empírico y basado en datos. Las ventas, el marketing y los servicios de atención al cliente ya no son ventanillas únicas; cada paso en el recorrido del cliente está cada vez más adaptado, y esto no hará sino aumentar en los próximos años.

Emma, por Bunch.ai

**El producto

La última oferta de Bunch.ai es Emma, un producto de inteligencia artificial que puede ofrecerte más información sobre futuros clientes y empleados con sólo escanear su página de LinkedIn. Su aplicación rastrea los perfiles de LinkedIn y utiliza los puestos de trabajo, las cualificaciones y el lenguaje utilizado para construir perfiles de personalidad. Con cada exploración del perfil, puedes conocer la personalidad de una persona, qué papel desempeña en un equipo y a qué incentivos laborales responde mejor.

**Lo que esto nos dice

El enfoque en la experiencia del usuario no sólo se aplicará a los clientes, sino también a los equipos. Del mismo modo que esperaremos experiencias personalizadas al comprar e interactuar con las marcas, la cultura laboral también se adaptará mucho más a nuestras motivaciones e intereses individuales. En los últimos años se ha hablado mucho de contratar personas, no currículos- este enfoque determinará no sólo cómo contratar a las personas adecuadas, sino también cómo retenerlas.