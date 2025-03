A tecnologia muitas vezes nos permite vislumbrar o futuro antes que ele chegue. Pense em como a mídia social mudou completamente a maneira como nos conectamos tanto on como offline; a maneira como os serviços de streaming mudaram (mudaram?) a maneira como vemos televisão, descobrimos novas músicas, e muito mais. As mudanças de paradigma cultural são muitas vezes trazidas por técnicas que mudam os jogos - e o recente influxo de tecnologia de local de trabalho infuso de IA sugere que estamos prontos para ver mudanças maciças na forma como conduzimos os negócios no futuro próximo.

O que os exemplos de tecnologia AI podem nos dizer sobre a forma como o trabalho mudará num futuro não muito distante? Vamos examinar algumas das soluções da tecnologia da IA fazendo ondas em escritórios em todo o mundo, e o que eles podem nos dizer sobre o futuro do trabalho.

Exemplos de IA e o futuro do trabalho

Priorização de e-mail da Microsoft & Google

O produto*

Você deve ter notado "empurrões" aparecendo em sua caixa de entrada recentemente; pedidos de acompanhamento de e-mails que você leu, mas que não responderam. Estes "empurrões" são parte de projetos de IA em andamento tanto na Microsoft quanto no Google para transformar a forma como lemos e respondemos aos e-mails. Com 24% do tempo gasto pelos funcionários em e-mails (McKinsey), esta é uma área que está madura para a revolução. A Microsoft escreveu um artigo fantásticodescrevendo suas pesquisas e desenvolvimento atuais, assim como os bloqueios que este tipo de tecnologia enfrenta atualmente. Embora haja muitos obstáculos pela frente, devemos esperar ver as caixas de entrada se tornarem muito mais sofisticadas em um futuro próximo.

O que isto nos diz

Isto se alinha com o slogan mais positivo do campo pró-AI: AI significa menos trabalho ocupado e mais produtividade. De fato, devemos esperar retornos significativos sobre esta promessa em um espaço de tempo relativamente curto. Tarefas tediosas e demoradas se tornarão cada vez mais otimizadas e automatizadas, liberando-nos para gastar mais tempo com as prioridades criativas e de grandes filmes.

Humanyze

O produto

****Humanyzetratam de "análise de pessoas" - ou seja, em fornecer insights úteis sobre as operações. A Humanyze permite que as empresas saibam exatamente como as mudanças nos processos estão afetando os resultados comerciais. A Humanyze utiliza a análise organizada da rede para processar dados anônimos de chamadas, reuniões e e-mails para obter informações sobre como as equipes estão conectadas e eficientes, e se mudanças específicas nos processos diminuem ou aumentam a eficiência.

O que isto nos diz*

Estreitamente ligado à promessa da IA de maior produtividade, a IA também deve nos impulsionar no domínio da otimização de processos. A otimização de processos dificilmente é um fenômeno novo, mas está se tornando mais precisa e científica. Uma maior ênfase está sendo baseada na medição da eficácia da otimização de processos, e os ajustes estão sendo feitos com base na ciência do comportamento e não em palpites. Mudanças ineficazes nos fluxos de trabalho vão se tornar cada vez mais obsoletas à medida que nos afastamos do instinto instintivo e nos afastamos da otimização de processos apoiada cientificamente e orientada para resultados.

Cogito

O produto*

Cogito está usando a psicologia cognitiva e a inteligência artificial para tirar a dor das conversas de atendimento ao cliente. Captando milhares de pontos de dados que abrangem dicas verbais e não verbais, a Cogito usa esses dados para oferecer sugestões úteis às representações de atendimento ao cliente - por exemplo, quando estão falando demais sobre o cliente, quando estão monologando e o interesse está diminuindo, ou no momento exato em que um comentário tranquilizador mudará a dinâmica da conversa. Em resumo: eles estão tornando o trabalho emocional do atendimento ao cliente um pouco menos trabalhoso. Já utilizados por algumas das maiores seguradoras de saúde e empresas de cartão de crédito dos EUA, eles também estão se expandindo para a saúde, com um aplicativo que permite que os provedores de saúde saibam quando os veteranos estão mostrando sinais de PTSD.

O que isto nos diz*

Um forte foco na Experiência do Usuário está aqui para ficar. A mudança no sentido de ver as interações com o cliente como "experiências" e abordagens personalizadas para atender às necessidades individuais tem sido notável em todas as indústrias. Assim como na otimização de processos, esta tendência está prestes a se tornar muito mais orientada para os dados e empírica. Vendas, marketing e serviços ao cliente não são mais balcões únicos; cada passo nas viagens dos clientes está se tornando mais personalizado, e só vamos ver isso aumentar nos próximos anos.

Emma, por Bunch.ai

O produto*

A última oferta da Bunch.ai é a Emma - um produto de IA que pode lhe dizer mais sobre futuros clientes e funcionários, apenas a partir da leitura de sua página no LinkedIn. Suas aplicações rastreiam perfis do LinkedIn e usam empregos, qualificações e a linguagem usada para construir perfis de personalidade. Com cada escaneamento de perfil, você pode aprender sobre a personalidade de alguém, qual o papel que ele desempenha nas equipes e quais os incentivos no local de trabalho aos quais ele responde melhor.

O que isto nos diz*

O foco na Experiência do Usuário não se aplicará apenas aos clientes; também se aplicará às equipes. Assim como esperaremos experiências personalizadas ao fazer compras e interagir com as marcas, a cultura de trabalho também se tornará muito mais adaptada às nossas motivações e interesses individuais. Muito tem sido dito nos últimos anos sobre a contratação de pessoas, não currículos - esta abordagem determinará não apenas como contratar as pessoas certas, mas como mantê-las, também.