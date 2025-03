Teknologien giver os ofte et glimt af fremtiden, før den kommer. Tænk på, hvordan de sociale medier har ændret den måde, vi skaber kontakt både on- og offline, og hvordan streamingtjenester har (ændret?) den måde, vi ser tv på, opdager ny musik og meget mere. Kulturelle paradigmeskift sker ofte ved hjælp af spilforandrende teknologi - og den seneste tilstrømning af AI-inficeret arbejdsplads-teknologi tyder på, at vi vil opleve massive ændringer i den måde, vi driver forretning på i den nærmeste fremtid.

Hvad kan eksempler på AI-teknologi fortælle os om den måde, som arbejdet vil ændre sig på i en ikke alt for fjern fremtid? Lad os undersøge nogle af de AI-teknologiske løsninger, der gør bølger på kontorer rundt om i verden, og hvad de kan fortælle os om fremtidens arbejde.

Eksempler på AI og fremtidens arbejde

Microsofts og Googles e-mailprioritering

Produktet

Du har måske bemærket, at der for nylig er dukket "nudges" op i din indbakke; opfordringer til at følge op på e-mails, du har læst, men ikke har svaret på. Disse nudges er en del af igangværende AI-projekter hos både Microsoft og Google, der har til formål at ændre den måde, vi læser og besvarer e-mails på. Med 24 % af medarbejdernes tid brugt på e-mails (McKinsey) er dette et område, der er modent til en revolution. Microsoft har skrevet en fantastisk artikelder beskriver deres nuværende forskning og udvikling samt de forhindringer, som denne form for teknologi i øjeblikket står over for. Selv om der er mange forhindringer forude, må vi forvente at se indbakker blive langt mere sofistikerede i den nærmeste fremtid.

Hvad dette fortæller os

Dette stemmer overens med det mest positive slogan fra pro-AI-lejren: AI betyder mindre travlhed og mere produktivitet. Vi kan faktisk forvente, at dette løfte vil give et betydeligt afkast inden for en relativt kort periode. Kedelige, tidskrævende opgaver vil i stigende grad blive optimeret og automatiseret, så vi får mere tid til at bruge mere tid på de kreative, overordnede prioriteter.

Humanyze

Produktet

****Humanyzebeskæftiger sig med "people analytics" - nemlig med at give nyttig indsigt i driften. Med Humanyze kan virksomheder vide præcis, hvordan ændringer i processer påvirker forretningsresultaterne. Humanyze bruger organiseret netværksanalyse til at behandle anonymiserede data fra opkald, møder og e-mails for at finde ud af, hvor forbundne og effektive teams er, og om specifikke procesændringer mindsker eller øger effektiviteten.

Hvad dette fortæller os

I tæt forbindelse med AI's løfte om større produktivitet bør AI også drive os fremad inden for procesoptimering. Optimering af processer er næppe et nyt fænomen, men det bliver mere præcist og videnskabeligt. Der lægges større vægt på at måle effektiviteten af procesoptimering, og der foretages justeringer baseret på adfærdsvidenskab snarere end på fornemmelser. Ineffektive ændringer af arbejdsgange vil i stigende grad blive forældede, efterhånden som vi bevæger os væk fra mavefornemmelse og hen imod videnskabeligt understøttet, resultatorienteret procesoptimering.

Cogito

Produktet

Cogito bruger kognitiv psykologi og kunstig intelligens til at fjerne smerten fra kundeservice-samtaler. Cogito opfanger tusindvis af datapunkter, der spænder over verbale og ikke-verbale signaler, og bruger disse data til at give nyttige anvisninger til kundeservicerepræsentanterne - f.eks. når de taler for meget hen over kunden, når de monologiserer og interessen er faldende, eller det præcise øjeblik, hvor en beroligende kommentar vil ændre dynamikken i samtalen. Kort sagt: De gør det følelsesmæssige arbejde i forbindelse med kundeservice lidt mindre besværligt. De anvendes allerede af nogle af USA's største sygesikrings- og kreditkortselskaber og udvider nu også til sundhedssektoren med en app, der gør det muligt for sundhedsudbydere at vide, hvornår veteraner viser tegn på PTSD.

Hvad dette fortæller os

Et stærkt fokus på brugeroplevelse er kommet for at blive. Skiftet i retning af at betragte kundeinteraktioner som "oplevelser" og skræddersy tilgange til individuelle behov har været bemærkelsesværdigt på tværs af brancher. Ligesom med procesoptimering er denne tendens ved at blive meget mere datadrevet og empirisk. Salg, marketing og kundeservice er ikke længere one-stop-shops; hvert trin i kunderejserne bliver mere skræddersyet, og vi vil kun se det stige i de kommende år.

Emma, af Bunch.ai

Produktet

Bunch.ai's seneste tilbud er Emma - et AI-produkt, der kan fortælle dig mere om fremtidige kunder og medarbejdere, blot ved at scanne deres LinkedIn-side. Deres app gennemtrawler LinkedIn-profiler og bruger job, kvalifikationer og det sprog, der bruges til at opbygge personlighedsprofiler. Med hver profilscanning kan du lære om en persons personlighed, hvilken rolle de spiller i teams, og hvilke incitamenter på arbejdspladsen de reagerer bedst på.

Hvad dette fortæller os

Fokus på brugeroplevelse vil ikke kun gælde for kunderne; det vil også gælde for teams. Ligesom vi kommer til at forvente personlige oplevelser, når vi handler og interagerer med brands, vil arbejdskulturen også blive meget mere skræddersyet til vores individuelle motiver og interesser. Der er i de seneste år blevet talt meget om at ansætte mennesker, ikke om at ansætte CV'er - denne tilgang vil ikke blot være afgørende for, hvordan man ansætter de rigtige mennesker, men også for, hvordan man beholder dem.