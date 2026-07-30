Så här lyckas du på möten som frilansare

När du går över från heltidsarbete till att arbeta heltid som frilansare säger du adjö till några av de fasta inslagen i kontorslivet, som den stressiga pendlingen, kravet på att ha byxor på sig och en kalender full av möten. Men även om du kanske är glad över att slippa den trånga pendlingen, är en mötesfri kalender inte nödvändigtvis något positivt.

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Om du som frilansare är smart när det gäller att ta initiativ till och delta i personliga möten kommer du snart att upptäcka att de spelar en avgörande roll för att bygga upp en god relation med dina kunder, hitta nya uppdrag och bredda ditt nätverk. Så, hur håller man framgångsrika möten som frilansare? Vi har sammanställt några snabba tips:

Var kräsen!

Oavsett om någon har bjudit in dig till ett möte eller om det är du som funderar på att boka in ett möte, bör du fråga dig själv om det är en bra användning av din tid innan du lägger in det i din kalender. När du är frilansare är ju varje timme du tillbringar i ett möte en timme du inte arbetar med ett annat projekt, och när man räknar in restiden kan fysiska möten bli särskilt tidskrävande. Å andra sidan är ett personligt uppstartsmöte med en ny kund ett utmärkt sätt att bygga upp en stark relation redan från början. Och du behöver inte oss för att få veta att en bra relation kan leda till fler uppdrag och positivt rykte om dig och dina tjänster! Dessutom kan möten ansikte mot ansikte vid viktiga tidpunkter i ert samarbete – till exempel när ni inleder ett stort nytt projekt, eller när ett projekt ändrar omfattning eller inriktning – bidra till att säkerställa att du och din kund är på samma våglängd. Regelbundna avstämningar är också bra, men vi tror att du kan klara dig med att hålla den här typen av möten via telefon. Glöm inte heller att effektivisera allt administrativt arbete inför mötet: oavsett om ni träffas online, via telefon eller ansikte mot ansikte, fastna inte i ändlösa e-posttrådar när ni försöker bestämma en tid – använd Doodle 1:1 för att smidigt boka möten med kunder.

Läget är allt

När man arbetar som frilansare är det inte alltid lika enkelt att hitta en mötesplats som att logga in i företagskalendern och boka mötesrum 3: ibland måste man vara kreativ för att hitta en bra mötesplats. Om en kund föreslår att ni träffas på deras kontor, ta gärna emot erbjudandet! Det kan vara ett bra tillfälle att få en inblick i kundens företagskultur och anpassa ditt arbete därefter. Kaféer och kontorshotell kan också vara bra alternativ, men glöm inte att kolla upp dem först. Se till att de inte är för bullriga eller överfulla, och om du behöver internet, kontrollera att wifi-uppkopplingen är snabb och pålitlig. Var inte rädd för att tänka utanför boxen heller! Om ni ska träffas för att brainstorma idéer, prova att ta en promenad eller sätta er i en park: kanske märker ni att de kreativa idéerna flödar friare där än i ett oinspirerande mötesrum.

Var professionell

Du kanske lever ett fritt och flexibelt liv som frilansare, men principerna för bra möten gäller fortfarande. Var förberedd: oavsett vad mötet handlar om, se till att du har förberett dig ordentligt. Om du ska träffa en potentiell kund, sätt dig in i deras verksamhet. Om du ska på ett säljmöte, se till att du har flera förslag i bakfickan. Sätt upp en dagordning: om du har bett om ett personligt möte, skicka en kort dagordning till kunden i förväg. Om kunden har bokat mötet men det inte finns någon tydlig dagordning, be artigt att få en sådan. Klargör åtgärdspunkter: lämna mötet med en tydlig bild av vad dina nästa steg är, vem som ansvarar för att genomföra dem och en ungefärlig tidsram. Följ upp efteråt: ett kort e-postmeddelande med en sammanfattning av de viktigaste punkterna och din plan för framtiden bör räcka.

Sätt gränser

När man är frilansare är möten en del av arbetet! All förberedelse, administration och uppföljning ligger på dig. Och till skillnad från måndagsmötet på ett företag med hundratals anställda kan du inte komma undan med att sitta i ett hörn och bläddra på mobilen istället för att delta. Sätt därför upp smarta gränser – och om en kund insisterar på regelbundna möten ansikte mot ansikte eller möten som kräver intensiv förberedelse, ta betalt för din tid.

Att boka möten som frilansare är ett viktigt sätt att hålla kontakten med kunderna och ha koll på deras behov; genom att göra det lilla extra och anordna väl genomtänkta personliga möten skapas möjligheter att bygga upp en god relation, få fram nya idéer och undvika tidskrävande missförstånd. Och när mötet väl är över kan du ju gå tillbaka och jobba i sängen – du är En frilansare, trots allt!