Comment gagner des réunions en tant que freelance ?

Lorsque vous passez d'un travail à temps plein à un travail indépendant à temps plein, vous dites adieu à certaines des constantes de la vie de bureau, comme le trajet stressant, la nécessité de porter un pantalon et le calendrier rempli de réunions. Mais si vous êtes heureux de dire adieu aux trajets bondés, un agenda sans réunions n'est pas forcément une bonne chose.

Si, en tant que freelance, vous savez initier et participer à des réunions en face à face, vous vous rendrez vite compte qu'elles sont essentielles pour établir des relations avec vos clients, trouver de nouvelles opportunités de travail et élargir votre réseau. Alors, comment réussir ses réunions en tant que freelance ? Nous avons rassemblé quelques conseils rapides :

Soyez sélectif !

Que quelqu'un vous ait invité à une réunion ou que ce soit vous qui envisagiez d'en organiser une, avant de l'ajouter à votre calendrier, demandez-vous si c'est une bonne utilisation de votre temps. Après tout, lorsque vous êtes indépendant, chaque heure passée en réunion est une heure perdue sur un autre projet et, une fois le temps de déplacement pris en compte, les réunions en face à face peuvent devenir particulièrement chronophages. D'un autre côté, une réunion de lancement en face à face avec un nouveau client est un excellent moyen d'établir un rapport solide dès le départ. Et nous n'avons pas besoin de vous dire qu'un bon rapport peut conduire à plus de travail et à un excellent bouche-à-oreille sur vous et vos services ! De plus, des réunions en face à face à des moments clés de votre relation de travail - lorsque vous lancez un nouveau projet important, par exemple, ou lorsqu'un projet change de portée ou de direction - peuvent contribuer à garantir que vous et votre client êtes sur la même longueur d'onde. Des vérifications régulières sont également très utiles, mais nous pensons que vous pouvez vous contenter de ce type de réunion par téléphone. N'oubliez pas non plus de rationaliser toutes les formalités administratives préalables à la réunion : que vous vous rencontriez en ligne, par téléphone ou en personne, ne vous embourbez pas dans d'interminables échanges d'e-mails pour essayer de fixer une heure : utilisez Doodle 1:1 pour fixer les réunions avec les clients en toute transparence.

L'emplacement est essentiel

Lorsque vous travaillez en tant que freelance, trouver un lieu de réunion n'est pas aussi simple que de se connecter au calendrier de l'entreprise et de réserver la salle de réunion 3 : vous devrez parfois faire preuve de créativité pour trouver un bon endroit où vous réunir. Si un client vous propose de vous réunir dans ses bureaux, acceptez son offre ! C'est l'occasion de vous faire une idée de la culture d'entreprise de votre client et d'adapter votre travail en conséquence. Les cafés et les espaces de travail en commun peuvent aussi être de bonnes options, mais n'oubliez pas de les examiner au préalable. Assurez-vous qu'ils ne sont pas trop bruyants ou bondés et, si vous avez besoin d'Internet, vérifiez que le wifi est rapide et fiable. N'ayez pas non plus peur de sortir des sentiers battus ! Si vous vous réunissez pour réfléchir à des idées, essayez de vous promener ou de vous asseoir dans un parc : vous constaterez peut-être que les idées créatives coulent plus librement que dans un espace de réunion peu inspirant.

Soyez professionnel

Vous vivez peut-être la vie libre et flexible d'un indépendant, mais les principes des bonnes réunions s'appliquent toujours. Soyez préparé : quel que soit le sujet de la réunion, assurez-vous d'avoir fait vos recherches. Si vous rencontrez un client potentiel, familiarisez-vous avec son travail. Si vous vous rendez à une réunion de présentation, assurez-vous d'avoir de nombreux arguments dans votre manche. Établissez un ordre du jour : si vous avez demandé une réunion en face à face, envoyez à votre client un bref ordre du jour à l'avance. Si votre client a fixé la réunion mais qu'il n'y a pas d'ordre du jour précis, demandez-lui poliment de vous en communiquer un. Clarifiez les actions à entreprendre : quittez la réunion avec une idée claire des prochaines étapes, de la personne responsable de leur réalisation et d'un calendrier approximatif. Assurez le suivi : un courriel rapide résumant les points clés et votre plan d'action devrait suffire.

Fixez des limites

Lorsque vous êtes freelance, les réunions sont un travail ! Toute la préparation, l'administration et le suivi sont à votre charge. Et, contrairement à la réunion du lundi matin dans une entreprise comptant des centaines d'employés, vous ne pouvez pas vous permettre de faire défiler votre téléphone dans un coin au lieu de participer. Fixez donc des limites intelligentes - et si un client insiste pour avoir des réunions régulières en face à face ou des réunions qui impliquent une préparation intense, facturez-lui votre temps.

Planifier des réunions en tant que freelance est un moyen essentiel de rester en contact avec les clients et d'être à l'écoute de leurs besoins ; faire un effort supplémentaire et organiser des réunions en face à face judicieuses crée des opportunités pour établir des rapports, générer de nouvelles idées et éviter les erreurs de communication qui font perdre du temps. Et puis, une fois la réunion terminée, vous pouvez retourner travailler au lit - vous êtes un freelance, après tout !