Cómo ganar en las reuniones como autónomo

Cuando pasas de trabajar a tiempo completo a hacerlo como autónomo, dices adiós a algunas de las constantes de la vida en la oficina, como el estresante viaje al trabajo, la necesidad de llevar pantalones y el calendario repleto de reuniones. Pero aunque te alegre despedirte de los atestados desplazamientos al trabajo, un calendario sin reuniones no tiene por qué ser necesariamente bueno.

Si eres inteligente a la hora de iniciar y asistir a reuniones cara a cara como autónomo, pronto descubrirás que son fundamentales para establecer una buena relación con tus clientes, encontrar nuevas oportunidades de trabajo y ampliar tu red de contactos. Entonces, ¿cómo mantener reuniones satisfactorias como autónomo? Hemos reunido algunos consejos rápidos:

Sé exigente.

Tanto si alguien te ha invitado a una reunión como si eres tú quien está pensando en organizarla, antes de añadirla a tu calendario pregúntate si es un buen uso de tu tiempo. Al fin y al cabo, cuando eres autónomo, cada hora que pasas en una reunión es una hora que no estás trabajando en otro proyecto y, una vez que se tiene en cuenta el tiempo de desplazamiento, las reuniones cara a cara pueden llegar a consumir mucho tiempo. Por otro lado, una reunión inicial cara a cara con un nuevo cliente es una forma estupenda de establecer una buena relación desde el principio. Y no hace falta que le digamos que una buena relación puede dar lugar a más trabajo y a que se hable mucho de usted y de sus servicios. Además, las reuniones cara a cara en momentos clave de la relación laboral (cuando se inicia un nuevo proyecto importante, por ejemplo, o cuando un proyecto cambia de alcance o dirección) pueden ayudar a garantizar que tú y tu cliente estáis en sintonía. Las revisiones periódicas también son estupendas, pero creemos que este tipo de reuniones pueden celebrarse por teléfono. Y no te olvides de agilizar toda la administración previa a la reunión: tanto si te reúnes en línea, por teléfono o en persona, no te atasques en hilos interminables de correos electrónicos tratando de fijar una hora: utiliza Doodle 1:1 para fijar reuniones con los clientes sin problemas.

La ubicación lo es todo

Cuando trabajas como autónomo, encontrar un lugar de reunión no es tan sencillo como entrar en el calendario de la empresa y reservar la Sala de Reuniones 3: a veces tendrás que ser creativo a la hora de encontrar un buen sitio para reunirte. Si un cliente te propone reunirte en sus oficinas, ¡acepta la oferta! Puede ser una buena oportunidad para conocer la cultura de la empresa de tu cliente y adaptar tu trabajo en consecuencia. Las cafeterías y los espacios de co-working también pueden ser buenas opciones, pero no olvides examinarlos antes. Asegúrate de que no sean demasiado ruidosos ni estén abarrotados y, si vas a necesitar Internet, comprueba que el wifi sea rápido y fiable. Tampoco tengas miedo de salirte de lo convencional. Si te reúnes para intercambiar ideas, prueba a dar un paseo o a sentarte en un parque: puede que las ideas creativas fluyan con más libertad que en un espacio de reunión poco estimulante.

Sé profesional

Puede que vivas la vida libre y flexible de un autónomo, pero los principios de las buenas reuniones siguen siendo válidos. Prepárate: sea cual sea el tema de la reunión, asegúrate de haber investigado. Si vas a reunirte con un posible cliente, familiarízate con su trabajo. Si vas a una reunión de presentación, asegúrate de que tienes muchas propuestas en la manga. Establece un orden del día: si has solicitado una reunión cara a cara, envía a tu cliente un breve orden del día de antemano. Si el cliente ha concertado la reunión pero no hay un orden del día claro, pídele amablemente que te envíe uno. Aclara los puntos de acción: sal de la reunión con una idea clara de cuáles son los siguientes pasos, quién es responsable de llevarlos a cabo y un calendario aproximado. Seguimiento posterior: un correo electrónico rápido con un resumen de los puntos clave y tu plan para el futuro debería bastar.

Establece límites

Cuando eres autónomo, ¡las reuniones son un trabajo! Toda la preparación, la administración y el seguimiento recaen sobre ti. Y, a diferencia de lo que ocurre los lunes por la mañana en una empresa con cientos de empleados, no puedes quedarte mirando el móvil en un rincón en lugar de participar. Así que establece límites inteligentes y, si un cliente insiste en mantener reuniones periódicas cara a cara o reuniones que impliquen una preparación intensa, cóbrale por tu tiempo.

Programar reuniones como autónomo es una forma clave de mantenerse en contacto con los clientes y estar al tanto de sus necesidades; hacer un esfuerzo adicional y celebrar reuniones cara a cara con criterio crea oportunidades para establecer una buena relación, generar nuevas ideas y evitar errores de comunicación que consumen mucho tiempo. Además, una vez terminada la reunión, puedes volver a trabajar en la cama: al fin y al cabo, ¡eres un autónomo!