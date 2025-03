Sådan vinder du på møder som freelancer

Når du skifter fra fuldtidsarbejde til freelancearbejde på fuld tid, siger du farvel til nogle af kontorlivets konstanter, såsom den stressende pendling, behovet for at gå i bukser og kalenderen fuld af møder. Men selv om du måske er glad for at sige farvel til den overfyldte pendlertid, er en mødefri kalender ikke nødvendigvis en god ting.

Hvis du som freelancer er smart til at tage initiativ til og deltage i personlige møder, vil du hurtigt opdage, at de er afgørende for at opbygge en god kontakt med dine kunder, finde nye jobmuligheder og udvide dit netværk. Så hvordan holder du succesfulde møder som freelancer? Vi har samlet et par hurtige tips:

Vær kræsen!

Uanset om nogen har inviteret dig til et møde, eller om det er dig selv, der overvejer at arrangere et møde, så spørg dig selv, om det er en god brug af din tid, før du tilføjer det til din kalender. Når alt kommer til alt, når du er freelancer, er hver time, du deltager i et møde, en time, du ikke arbejder på et andet projekt, og når rejsetiden er medregnet, kan personlige møder blive særligt tidskrævende. På den anden side er et personligt opstartsmøde med en ny kunde en god måde at etablere en stærk relation fra starten af. Og du behøver ikke os til at fortælle dig, at et godt forhold kan føre til mere arbejde og god mund-til-mund-på-mund-politik om dig og dine tjenester! Desuden kan personlige møder på vigtige tidspunkter i jeres arbejdsforhold - f.eks. når I iværksætter et nyt stort projekt, eller når et projekt ændrer omfang eller retning - være med til at sikre, at du og din kunde er på samme side. Det er også godt med regelmæssige check-ins, men vi mener, at du kan slippe af sted med at holde denne type møder over telefonen. Og glem ikke at strømline al administrationen forud for mødet: Uanset om du mødes online, over telefonen eller personligt, skal du ikke gå i stå i endeløse e-mailtråde for at finde et tidspunkt: Brug Doodle 1:1 til at arrangere møder med kunderne uden problemer.

Placering er alt afgørende

Når du arbejder som freelancer, er det ikke så enkelt at finde et mødested som at logge ind i virksomhedens kalender og reservere mødelokale 3: Nogle gange skal du være kreativ, når det gælder om at finde et godt sted at mødes. Hvis en kunde foreslår at mødes på deres kontor, så tag imod tilbuddet! Det kan være en god mulighed for at få et indblik i din kundes virksomhedskultur og tilpasse dit arbejde til dem i overensstemmelse hermed. Caféer og co-working spaces kan også være gode muligheder, men glem ikke at undersøge dem først. Sørg for, at de ikke er for støjende eller overfyldte, og hvis du har brug for internet, skal du kontrollere, at wifi er hurtigt og pålideligt. Du skal heller ikke være bange for at tænke ud af boksen! Hvis I mødes for at brainstorme idéer, så prøv at gå en tur eller sidde i en park: Måske vil de kreative idéer flyde mere frit end i et uinspirerende mødelokale.

Vær professionel

Det kan godt være, at du lever freelancerens frie og fleksible liv, men principperne for gode møder gælder stadig. Vær forberedt: Uanset hvilket emne mødet drejer sig om, skal du sørge for, at du har lavet din research. Hvis du skal mødes med en potentiel kunde, skal du gøre dig bekendt med deres arbejde. Hvis du skal til et pitch-møde, skal du sørge for at have masser af pitches i ærmet. Sæt en dagsorden: Hvis du har bedt om et personligt møde, skal du sende din klient en kort dagsorden på forhånd. Hvis din klient har arrangeret mødet, men der ikke er nogen klar dagsorden, skal du høfligt anmode om, at han/hun deler en dagsorden med dig. Afklar handlingsplaner: Forlad mødet med en klar idé om, hvad de næste skridt er, hvem der er ansvarlig for at udføre dem og en grov tidsramme. Følg op bagefter: En hurtig e-mail med et resumé af de vigtigste punkter og din plan for det videre forløb bør være tilstrækkeligt.

Sæt grænser

Når du er freelancer, er møder arbejde! Du er ansvarlig for al forberedelse, administration og opfølgning. Og i modsætning til mandag morgen i et firma med hundredvis af ansatte kan du ikke slippe af sted med at scrolle i din telefon i et hjørne i stedet for at deltage. Så sæt smarte grænser - og hvis en klient insisterer på regelmæssige personlige møder eller møder, der kræver intensiv forberedelse, skal du opkræve betaling for din tid.

At planlægge møder som freelancer er en vigtig måde at holde kontakten med kunderne på og holde sig ajour med deres behov; at gøre en ekstra indsats og holde velovervejede møder ansigt til ansigt skaber muligheder for at opbygge et forhold, generere nye idéer og undgå tidskrævende misforståelser. Og når mødet er slut, kan du gå tilbage til at arbejde i sengen - du er jo trods alt en *freelancer!