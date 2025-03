Como ganhar nas reuniões como freelancer

Quando você muda do trabalho em tempo integral para o freelance em tempo integral, você diz adeus a algumas das constantes da vida no escritório, como o trajeto estressante, a necessidade de usar calças, e o calendário cheio de reuniões. Mas embora você possa ficar feliz em dar um beijo de adeus ao trânsito lotado, um calendário sem reuniões pode não ser necessariamente uma coisa boa.

Se você é inteligente em iniciar e participar de reuniões presenciais como freelancer, logo descobrirá que elas são fundamentais para criar relacionamento com seus clientes, encontrar novas oportunidades de trabalho e ampliar sua rede. Então, como você realiza reuniões de sucesso como freelancer? Reunimos algumas dicas rápidas:

Seja exigente!

Se alguém o convidou para se encontrar, ou se você está pensando em marcar uma reunião, antes de acrescentá-la ao seu calendário, pergunte a si mesmo se é um bom uso do seu tempo. Afinal, quando você é um freelancer, cada hora que você está em uma reunião é uma hora que você não está trabalhando em outro projeto e, uma vez que o tempo de viagem é levado em consideração, reuniões face a face podem se tornar especialmente demoradas. Por outro lado, uma reunião cara a cara com um novo cliente é uma ótima maneira de estabelecer uma forte relação desde o início. E você não precisa que nós lhe digamos que um bom relacionamento pode levar a mais trabalho, e um grande boca-a-boca sobre você e seus serviços! Além disso, reuniões frente a frente em pontos-chave de seu relacionamento de trabalho - quando você inicia um grande projeto novo, por exemplo, ou quando um projeto muda de escopo ou direção - podem ajudar a garantir que você e seu cliente estejam na mesma página. Check-ins regulares também são ótimos, mas achamos que você pode se safar com a realização deste tipo de reunião por telefone. E não se esqueça de agilizar também toda aquela administração pré-encontro: quer você esteja se reunindo on-line, por telefone ou pessoalmente, não fique atolado em intermináveis tópicos de e-mail tentando fixar um tempo: use o Doodle 1:1 para marcar reuniões com clientes sem problemas.

Localização é Tudo

Quando você está trabalhando como freelancer, encontrar um local de reunião não é tão simples quanto entrar no calendário da empresa e reservar a Sala de Reuniões 3: às vezes você precisará ser criativo quando se trata de encontrar um bom local para se encontrar. Se um cliente sugerir uma reunião em seu escritório, aceite a oferta! Esta pode ser uma boa oportunidade para ler a cultura da empresa de seu cliente e adaptar seu trabalho para eles de acordo. Cafés e espaços de co-trabalho também podem ser boas opções, mas não se esqueça de escanear os espaços primeiro. Certifique-se de que eles não sejam muito barulhentos ou lotados e, se precisar de internet, verifique se o wifi é rápido e confiável. Também não tenha medo de pensar fora da caixa! Se você estiver se reunindo para pensar em idéias, tente dar uma volta ou sentar-se em um parque: você pode achar que as idéias criativas fluem mais livremente do que em um espaço de reunião pouco inspirador.

Ser Profissional

Você pode estar vivendo a vida livre e flexível de um freelancer, mas os princípios de boas reuniões ainda se aplicam. Esteja preparado: qualquer que seja o tópico da reunião, certifique-se de ter feito sua pesquisa. Se você estiver encontrando um possível cliente, familiarize-se com seu trabalho. Se você for a uma reunião de campo, certifique-se de ter muitos arremessos na manga. Defina uma agenda: se você solicitou uma reunião cara a cara, envie a seu cliente uma breve agenda com antecedência. Se seu cliente tiver marcado a reunião mas não houver uma agenda clara, solicite educadamente que eles compartilhem uma com você. Esclareça os itens de ação: deixe a reunião com uma idéia clara de quais são seus próximos passos, quem é responsável por executá-los e um cronograma aproximado. Acompanhe depois: um e-mail rápido com um resumo dos pontos-chave e seu plano de ação deve fazer o truque.

Fixar limites

Quando você é um freelancer, as reuniões são trabalho! Toda a preparação, administração e acompanhamento são por sua conta. E, ao contrário do stand-up de segunda-feira de manhã em uma empresa com centenas de funcionários, você não pode se dar ao luxo de passar o telefone por um canto em vez de participar. Portanto, estabeleça limites inteligentes - e se um cliente insistir em reuniões presenciais regulares ou reuniões que envolvam preparação intensa, cobre-os pelo seu tempo.

Agendar reuniões como um freelancer é uma forma fundamental de manter contato com os clientes e de se manter no topo de suas necessidades; percorrer a milha extra e realizar reuniões cara-a-cara criteriosas cria oportunidades para construir relacionamento, gerar novas idéias e evitar erros de comunicação demorados. E quando a reunião terminar, você pode voltar a trabalhar na cama - você é um freelancer, afinal de contas!