Vad är en finanskommitté?

En finanskommitté är en grupp som inrättas för att diskutera och analysera budgeten samt utöva finansiell tillsyn över en organisation. Dessa kan ha många olika utformningar och förekommer ofta inom näringslivet och den offentliga förvaltningen.

Ett finansutskott inom parlamentet kommer att granska regeringens arbete och se till att de offentliga medlen används på ett effektivt sätt. Utskottet kommer att utarbeta rapporter och har ofta stort inflytande över det arbete som utförs av myndigheter och departement.

Inom näringslivet inrättas vanligtvis en finanskommitté för att övervaka företagets ekonomiska ställning. Kommittén analyserar omsättning och resultat och lämnar rekommendationer för att säkerställa att företaget utvecklas i rätt riktning.

Vad är ett möte i finansutskottet?

Beroende på företagets storlek eller, när det gäller myndigheter, gällande lagstiftning, kan mötena hållas med varierande regelbundenhet. Ofta hålls dessa möten minst en gång i månaden eller en gång per kvartal, men ibland kan de äga rum endast en gång om året.

Till skillnad från andra möten på ledningsnivå leds ett möte i finansutskottet av ekonomichefen (CFO) eller styrelsens kassör. Det är också troligt att alla från ekonomiavdelningen kommer att vara skyldiga att delta.

Typiska uppgifter vid dessa möten är bland annat budgetering, finansiell planering, finansiell rapportering och uppföljning av riktlinjerna för redovisningsansvar.

Varför gör de så här? Jo, en finanskommitté måste tillhandahålla korrekta och aktuella ekonomiska rapporter. De måste också utarbeta årsbudgeten och fastställa långsiktiga ekonomiska mål. Redovisningsexperter kan sedan granska och revidera alla projekt för att se om utgifterna är motiverade.

Inför mötet bör alla deltagare få en dagordning med de punkter som ska diskuteras samt all annan nödvändig information.

Under mötet måste utskottsledamöterna se till att alla beslut de fattar är förenliga med företagets övergripande mål och riktlinjer. De bör se till att de vid varje möte kommer fram till de rekommendationer som behövs för styrelsen.

Styrelsen kommer därefter att besluta om man ska genomföra eller avslå utskottets förslag. Eftersom både finansdirektören och verkställande direktören sannolikt ingår i finansutskottet är det att hoppas att förslagen godkänns i de flesta fall.

Förutom att fastställa budgeten och lämna ekonomiska rekommendationer till styrelsen bör utskottet även kontrollera att alla nödvändiga riktlinjer för riskhantering finns på plats. Detta omfattar inte bara företagets egna riktlinjer utan även federala och delstatliga bestämmelser.

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Hur planerar man ett möte i finansutskottet?

En finanskommitté kräver många upptagna personer, vilket kan innebära att det inte alltid är lätt att hitta tid. Det är där Doodle kommer in.

Användning av Group Poll Du väljer helt enkelt ut ett antal tidsalternativ som du erbjuder deltagarna. De bestämmer själva vilka tider som passar dem, och inom några minuter har du en lösning som fungerar för alla.

Doodle Professional Du kan också lägga till din egen logotyp på mötesinbjudningarna – vilket är perfekt om du bjuder in externa intressenter. Du kan dessutom ta bort annonser och ställa in tidsfrister och påminnelser.

Om du håller ditt möte online kan du lägga till ditt favoritverktyg för videokonferenser, och länkarna läggs automatiskt till i det e-postmeddelande som skickas när en tid har valts.