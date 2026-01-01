वित्तीय समिति क्या है?

वित्तीय समिति एक समूह है जिसे बजट पर चर्चा और विश्लेषण करने तथा संगठन के लिए वित्तीय निगरानी प्रदान करने के लिए स्थापित किया जाता है। ये कई विभिन्न रूप और आकार ले सकती हैं और आमतौर पर व्यवसाय एवं सरकार में उपयोग की जाती हैं।

एक विधायी वित्तीय समिति सरकार के कामकाज की बारीकी से जांच करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि सार्वजनिक धन का कुशलतापूर्वक उपयोग हो रहा है। वे रिपोर्ट तैयार करेंगी और एजेंसियों तथा विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यों में अक्सर बहुत प्रभावशाली होती हैं।

व्यवसाय में, कंपनी की वित्तीय स्थिति की निगरानी के लिए आमतौर पर एक वित्तीय समिति का गठन किया जाता है। वे शीर्ष और निचली रेखाओं का विश्लेषण करती हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए सिफारिशें करती हैं कि कंपनी सही दिशा में आगे बढ़ रही है।

वित्तीय समिति की बैठक क्या है?

व्यवसाय के आकार या सरकार के मामले में लागू कानूनों के आधार पर बैठकें विभिन्न नियमितता से हो सकती हैं। अक्सर ये बैठकें कम से कम महीने में एक बार या तिमाही में एक बार होती हैं, लेकिन कभी-कभी ये केवल साल में एक बार ही होती हैं।

अन्य वरिष्ठ-स्तरीय बैठकों के विपरीत, वित्तीय समिति की बैठक की अध्यक्षता मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) या बोर्ड के कोषाध्यक्ष द्वारा की जाएगी। यह भी संभव है कि वित्त विभाग के सभी सदस्य उपस्थित रहें।

इन बैठकों के सामान्य कार्यों में बजट बनाना, वित्तीय योजना, वित्तीय रिपोर्टिंग और जवाबदेही नीतियों की निगरानी शामिल हैं।

वे ऐसा क्यों करते हैं? खैर, एक वित्त समिति को सटीक और अद्यतित वित्तीय लॉग प्रदान करने होते हैं। उन्हें वार्षिक बजट का मसौदा तैयार करना और दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना भी होता है। लेखा विशेषज्ञ फिर सभी परियोजनाओं की समीक्षा और ऑडिट कर सकते हैं ताकि यह देखा जा सके कि खर्च उचित हैं या नहीं।

बैठक से पहले, उपस्थित सभी लोगों को चर्चा किए जाने वाले विषयों और अन्य आवश्यक जानकारी का एजेंडा भेजा जाना चाहिए।

बैठक में, समिति के सदस्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा लिए गए सभी निर्णय कंपनी के व्यापक लक्ष्यों और नीतियों के अनुरूप हों। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक बैठक के अंत में उनके पास बोर्ड के लिए आवश्यक सिफारिशें हों।

बोर्ड फिर यह निर्णय करेगा कि समिति की सिफारिशों को लागू किया जाए या अस्वीकार किया जाए। चूंकि सीएफओ और सीईओ दोनों वित्त समिति के संभावित सदस्य हैं, इसलिए उम्मीद है कि अधिकांश मामलों में इन्हें स्वीकार कर लिया जाएगा।

बजट निर्धारित करने और बोर्ड को वित्तीय सिफारिशें देने के साथ-साथ, समिति को यह भी जांचना चाहिए कि सभी आवश्यक जोखिम-प्रबंधन नीतियाँ लागू हैं या नहीं। इसमें न केवल कंपनी की नीतियाँ शामिल हैं, बल्कि संघीय और राज्य के नियम भी शामिल हैं।

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आप वित्तीय समिति की बैठक कैसे निर्धारित करते हैं?

एक वित्तीय समिति के लिए बहुत से व्यस्त लोगों की आवश्यकता होती है, जिसका मतलब है कि समय निकालना हमेशा आसान नहीं होता। यहीं पर Doodle आता है।

उपयोग करके ग्रुप पोल आप बस अपने प्रतिभागियों को पेश करने के लिए समयों की एक श्रृंखला चुनते हैं। वे तय करेंगे कि वे कौन-कौन से समय में शामिल हो सकते हैं, और कुछ ही मिनटों में आपके पास सभी के लिए उपयुक्त कोई विकल्प होगा।

Doodle Professional यह आपको मीटिंग निमंत्रणों में अपनी खुद की ब्रांडिंग जोड़ने की सुविधा भी देता है – जो बाहरी हितधारकों को आमंत्रित करते समय बहुत अच्छा है। यह आपको विज्ञापनों को हटाने और समय-सीमा तथा अनुस्मारक निर्धारित करने की सुविधा भी देता है।

यदि आप अपनी बैठक वर्चुअल रूप से आयोजित कर रहे हैं, तो आप अपना पसंदीदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल जोड़ सकते हैं और समय चुनने पर आपके द्वारा भेजे जाने वाले ईमेल में लिंक स्वचालित रूप से जुड़ जाते हैं।