O que é um comitê financeiro?

Um comitê financeiro é um grupo criado para discutir e analisar o orçamento e fornecer supervisão fiscal para uma organização. Estes podem assumir muitas formas e formas diferentes e são comumente usados nos negócios e no governo.

Um comitê financeiro legislativo examinará o trabalho do governo e assegurará que o dinheiro público esteja sendo gasto de forma eficiente. Eles produzirão relatórios e são freqüentemente muito influentes no trabalho empreendido pelas agências e departamentos.

Nos negócios, geralmente é criado um comitê financeiro para monitorar a saúde fiscal de uma empresa. Eles analisarão as linhas superior e inferior e farão recomendações para garantir que a empresa esteja se movendo na direção certa.

O que é uma reunião do comitê financeiro?

Dependendo do tamanho de uma empresa ou, no caso do governo, dos estatutos que possam estar em vigor, as reuniões podem acontecer com uma regularidade variável. Muitas vezes, estas reuniões ocorrerão pelo menos uma vez por mês ou trimestralmente, mas às vezes podem acontecer apenas uma vez por ano.

Ao contrário de outras reuniões de alto nível, uma reunião do comitê financeiro será presidida pelo Diretor Financeiro (CFO) ou pelo tesoureiro do conselho. Também é provável que todos do departamento financeiro sejam obrigados a participar.

As tarefas típicas para essas reuniões incluem a elaboração de orçamentos, planejamento financeiro, relatórios financeiros e políticas de responsabilidade de monitoramento.

Por que eles fazem isso? Bem, um comitê financeiro deve fornecer registros financeiros precisos e atualizados. Eles também precisam elaborar o orçamento anual e estabelecer metas financeiras de longo prazo. Os especialistas em contabilidade podem então rever e auditar todos os projetos para ver se os gastos são justificados.

Antes da reunião, todos os participantes devem receber uma agenda do que será discutido e qualquer outra informação necessária.

Na reunião, os membros do comitê devem assegurar que todas as decisões que tomarem estejam alinhadas com as metas e políticas mais amplas da empresa. Eles devem garantir que em cada reunião eles apresentem as recomendações necessárias para o conselho.

A diretoria decidirá então se implementará ou rejeitará o que o comitê sugerir. Com o CFO e o CEO provavelmente membros do comitê de finanças, espera-se que a aceitação aconteça na maioria dos casos.

Além de estabelecer o orçamento e fazer recomendações financeiras ao conselho, o comitê também deve verificar se todas as políticas de gerenciamento de risco necessárias estão em vigor. Isto inclui não apenas as políticas da empresa, mas também as regras federais e estaduais.

Como você marca uma reunião do comitê financeiro?

