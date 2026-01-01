Zadbaj o to, by właściwi ludzie znaleźli się we właściwym miejscu we właściwym czasie. Ułatwiaj współpracę i przyspieszaj realizację projektów.

Koniec z problemami związanymi ze strefami czasowymi. Aplikacja Doodle automatycznie rozpoznaje strefy czasowe gości. Dzięki temu nie ma żadnych nieporozumień. Nie trzeba podejmować żadnych dalszych działań.

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