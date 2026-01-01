Grupy Doodle
Zaktualizowano: 1 lip 2026
Połącz z sobą zapracowanych ludzi w mgnieniu oka. I skończ z niekończącą się wymianą e-maili.
Zadbaj o to, by właściwi ludzie znaleźli się we właściwym miejscu we właściwym czasie. Ułatwiaj współpracę i przyspieszaj realizację projektów.
Stwórz Doodle. Dodaj możliwe terminy spotkania.
Rozesłać zaproszenia. Pozwól swoim gościom wybrać terminy, które im odpowiadają.
Wybierz termin, który wszystkim odpowiada. Automatycznie dodawaj wydarzenia do kalendarza.
Doodle pomaga Twojej firmie rozwijać się dzięki szybszemu planowaniu spotkań.
Koniec z problemami związanymi ze strefami czasowymi. Aplikacja Doodle automatycznie rozpoznaje strefy czasowe gości. Dzięki temu nie ma żadnych nieporozumień. Nie trzeba podejmować żadnych dalszych działań.
Zarezerwuj u dowolnego dostawcy. Niezależnie od tego, jakiego systemu kalendarza używają. Musisz spotkać się z miłośnikiem programu Outlook czy z fanem GCal? Żaden problem.
Planowanie międzyplatformowe. Doodle to Doodle wszędzie — niezależnie od tego, czy planujesz spotkania w przeglądarce, za pomocą rozszerzenia do Chrome, w Slacku, w naszych aplikacjach mobilnych czy poprzez API, ty i twój zespół zawsze będziecie na bieżąco.