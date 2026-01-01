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Grupy Doodle

Czas czytania: 4 minut
Doodle Content Team
Doodle Content Team

Zaktualizowano: 1 lip 2026

Doodle Groups Illustration

Połącz z sobą zapracowanych ludzi w mgnieniu oka. I skończ z niekończącą się wymianą e-maili.

Zadbaj o to, by właściwi ludzie znaleźli się we właściwym miejscu we właściwym czasie. Ułatwiaj współpracę i przyspieszaj realizację projektów.

  • Stwórz Doodle. Dodaj możliwe terminy spotkania.

  • Rozesłać zaproszenia. Pozwól swoim gościom wybrać terminy, które im odpowiadają.

  • Wybierz termin, który wszystkim odpowiada. Automatycznie dodawaj wydarzenia do kalendarza.

Doodle pomaga Twojej firmie rozwijać się dzięki szybszemu planowaniu spotkań.

  • Koniec z problemami związanymi ze strefami czasowymi. Aplikacja Doodle automatycznie rozpoznaje strefy czasowe gości. Dzięki temu nie ma żadnych nieporozumień. Nie trzeba podejmować żadnych dalszych działań.

  • Zarezerwuj u dowolnego dostawcy. Niezależnie od tego, jakiego systemu kalendarza używają. Musisz spotkać się z miłośnikiem programu Outlook czy z fanem GCal? Żaden problem.

  • Planowanie międzyplatformowe. Doodle to Doodle wszędzie — niezależnie od tego, czy planujesz spotkania w przeglądarce, za pomocą rozszerzenia do Chrome, w Slacku, w naszych aplikacjach mobilnych czy poprzez API, ty i twój zespół zawsze będziecie na bieżąco.

Gotowy, żeby zacząć?

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