सही लोगों को सही समय पर सही स्थान पर लाएँ। सहयोग को सुगम बनाएँ और परियोजनाओं को आगे बढ़ाएँ।

सबके लिए सुविधाजनक समय चुनें। अपने कैलेंडर में स्वचालित रूप से कार्यक्रम जोड़ें।

निवेशण पत्र भेजो। अपने मेहमानों को उनके लिए सुविधाजनक समय चुनने दें।

एक Doodle बनाएँ। अपनी बैठक के लिए संभावित समय विकल्प जोड़ें।

समय-क्षेत्र की परेशानियाँ समाप्त करें। Doodle अतिथि के समय क्षेत्र को स्वचालित रूप से पहचान लेता है। इसलिए कोई भ्रम नहीं होता। किसी फॉलो-अप की आवश्यकता नहीं।

किसी के साथ भी बुक करें। उनकी कैलेंडर प्रणाली चाहे जो भी हो। Outlook प्रेमी या GCal भक्त से मिलना है? कोई समस्या नहीं।