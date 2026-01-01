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Doodle समूह

पढ़ने का समय: 4 मिनट
Doodle Editorial Team
Doodle Editorial Team

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

Doodle Groups Illustration

व्यस्त लोगों को क्षणों में एक साथ लाएँ। और बार-बार होने वाले ईमेल आदान-प्रदान को समाप्त करें।

सही लोगों को सही समय पर सही स्थान पर लाएँ। सहयोग को सुगम बनाएँ और परियोजनाओं को आगे बढ़ाएँ।

  • एक Doodle बनाएँ। अपनी बैठक के लिए संभावित समय विकल्प जोड़ें।

  • निवेशण पत्र भेजो। अपने मेहमानों को उनके लिए सुविधाजनक समय चुनने दें।

  • सबके लिए सुविधाजनक समय चुनें। अपने कैलेंडर में स्वचालित रूप से कार्यक्रम जोड़ें।

Doodle तेज़ शेड्यूलिंग के साथ आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाता है।

  • समय-क्षेत्र की परेशानियाँ समाप्त करें। Doodle अतिथि के समय क्षेत्र को स्वचालित रूप से पहचान लेता है। इसलिए कोई भ्रम नहीं होता। किसी फॉलो-अप की आवश्यकता नहीं।

  • किसी के साथ भी बुक करें। उनकी कैलेंडर प्रणाली चाहे जो भी हो। Outlook प्रेमी या GCal भक्त से मिलना है? कोई समस्या नहीं।

  • क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म शेड्यूलिंग। Doodle हर जगह Doodle ही है, चाहे आप अपने ब्राउज़र, क्रोम एक्सटेंशन, Slack, हमारे मोबाइल ऐप्स या API में मीटिंग शेड्यूल करें, आप और आपकी टीम हमेशा एक ही पेज पर रहेंगे।

क्या आप शुरू करने के लिए तैयार हैं?

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