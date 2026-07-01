Doodle-grupper
Updated: 1 juli 2026
Få ihop upptagna människor på ett ögonblick. Och slipp den ändlösa mejlväxlingen.
Se till att rätt personer finns på rätt plats vid rätt tidpunkt. Underlätta samarbetet och driv projekten framåt.
Skapa en Doodle. Ange möjliga tidsalternativ för mötet.
Skicka ut inbjudningarna. Låt dina gäster välja de tider som passar dem bäst.
Välj en tid som passar alla. Lägg till händelser i din kalender automatiskt.
Doodle hjälper ditt företag att utvecklas genom snabbare schemaläggning.
Slut på besvären med tidszoner. Doodle identifierar automatiskt gästernas tidszoner. Det innebär att det inte uppstår någon förvirring alls. Inga uppföljningar behövs.
Boka hos vem som helst. Oavsett vilket kalendersystem de använder. Behöver du träffa en Outlook-entusiast eller en GCal-fan? Inga problem.
Plattformsoberoende schemaläggning. Doodle är Doodle överallt – oavsett om du bokar möten i webbläsaren, via Chrome-tillägget, i Slack, i våra mobilappar eller via API:et, kommer du och ditt team alltid att vara på samma sida.