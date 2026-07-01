Boka hos vem som helst. Oavsett vilket kalendersystem de använder. Behöver du träffa en Outlook-entusiast eller en GCal-fan? Inga problem.

Plattformsoberoende schemaläggning. Doodle är Doodle överallt – oavsett om du bokar möten i webbläsaren, via Chrome-tillägget, i Slack, i våra mobilappar eller via API:et, kommer du och ditt team alltid att vara på samma sida.