Oprogramowanie Doodle do przeprowadzania ankiet online – idealne do zastosowań profesjonalnych

Oprogramowanie Doodle do przeprowadzania ankiet online idealnie nadaje się do zastosowań profesjonalnych. W świecie biznesu decyzje są podejmowane codziennie przez zespoły, działy, a nawet całe firmy. Niezależnie od tego, czy chodzi o zaplanowanie kolejnego spotkania projektowego, ustalenie najlepszego terminu wydarzenia dla klienta, czy też skoordynowanie uczestników w celu podjęcia kluczowej decyzji strategicznej – procesy te mogą być czasochłonne, zwłaszcza gdy trzeba uwzględnić wiele opinii. Dzięki oprogramowaniu do ankiet online Doodle możesz szybko i skutecznie znaleźć najlepszą opcję lub termin.

Dlaczego warto korzystać z oprogramowania do przeprowadzania ankiet?

Wymiana e-maili, rozmowy telefoniczne czy spotkania osobiste mogą być uciążliwe i czasochłonne, zwłaszcza gdy informacje trzeba wielokrotnie przesyłać w obie strony. Doodle pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek. Ankiety dotyczące ustalania terminów lub podejmowania decyzji można utworzyć w ciągu zaledwie kilku minut, a uczestnicy mogą bezpośrednio zgłaszać swoje preferencje online. Wyniki są wyświetlane w przejrzysty sposób i są natychmiast dostępne, dzięki czemu proces podejmowania decyzji staje się prosty, szybki i wydajny.

Oprogramowanie do przeprowadzania ankiet z perspektywy organizatora

Jako organizator możesz utworzyć ankietę w zaledwie trzech prostych krokach. Utworzenie ankiety wymaga obecnie posiadania bezpłatnego konta w serwisie Doodle, ale uczestnicy nie muszą go mieć, aby zagłosować. Opisz swoją ankietę na stronie doodle.com, dodaj terminy – z integracją z kalendarzem lub bez – i dostosuj ustawienia zgodnie z potrzebami. Na koniec udostępnij link swoim współpracownikom lub klientom.

Funkcje klasy premium zapewniające większą wydajność

W ramach subskrypcji Premium zyskujesz dostęp do dodatkowych funkcji, dzięki którym Twoje ankiety będą jeszcze bardziej profesjonalne i wydajne. Możesz na przykład ustawić terminy, aby zachęcić uczestników do szybszego udzielania odpowiedzi. Po upływie terminu odpowiedzi nie będą już przyjmowane. Możesz również ograniczyć liczbę uczestników dla konkretnej opcji, automatycznie zamykając przedziały czasowe po osiągnięciu limitu – idealne rozwiązanie w przypadku warsztatów lub spotkań z ograniczoną liczbą miejsc. Automatyczne przypomnienia gwarantują, że uczestnicy odpowiedzą na czas, a opcja ukrycia listy uczestników zapewnia prywatność. Ponadto możesz usunąć reklamy, wysyłać zaproszenia bezpośrednio z Doodle do maksymalnie 1 000 uczestników lub zarządzać swoją osobistą dostępnością. Dzięki integracji z Google Maps możesz wyświetlać lokalizacje spotkań lub umożliwić uczestnikom ich wybór – idealne rozwiązanie w przypadku wydarzeń stacjonarnych.

Oprogramowanie do przeprowadzania ankiet z perspektywy uczestnika

Dla uczestników proces ten jest równie prosty. Wystarczy jedno kliknięcie w link do ankiety, aby zaznaczyć swoje preferencje w przejrzystym widoku kalendarza lub tabeli. Wystarczy podać imię i nazwisko lub pseudonim oraz adres e-mail. Do udziału nie jest wymagane konto w serwisie Doodle.

Zwiększ wydajność i oszczędzaj czas

Oprogramowanie Doodle do przeprowadzania ankiet online to idealne rozwiązanie dla firm, które cenią sobie szybkie i bezstresowe podejmowanie decyzji. Niezależnie od tego, czy chodzi o szkolenia wewnętrzne, planowanie projektów czy spotkania z klientami, Doodle sprawia, że koordynacja przebiega sprawniej i jest prostsza. Wypróbuj je już teraz i zaoszczędź czas oraz wysiłek w codziennej pracy!