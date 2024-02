Welcher Klassiker soll beim nächsten Filmabend gezeigt werden? Welches gemeinsame Projekt wird demnächst gestartet? An welchem Tag können alle Mitarbeiter an der internen Schulung teilnehmen? Häufig werden im privaten wie im geschäftlichen Bereich gemeinschaftliche Entscheidungen notwendig. Die Entscheidungsfindung fällt umso schwerer, je mehr Menschen miteinbezogen werden müssen. Mit Hilfe einer Umfrage oder Abstimmung lässt sich meistens die beste Lösung finden. Die Online-Poll Software von Doodle hilft Ihnen, in wenigen Minuten eine Umfrage aufzusetzen und die Gruppe oder Mitarbeiter ebenso schnell abstimmen zu lassen.

Warum Polls mit einer Software durchführen?

Gemeinsame Absprachen können natürlich auch per E-Mail, Telefon oder persönlich getroffen werden. In der Regel kostet das jedoch Zeit und Nerven, besonders wenn nach Rücksprachen die Planung immer wieder angepasst werden muss. Polls mit einer Software durchzuführen spart Zeit bei der Erstellung, der Beantwortung und bei der Auswertung. Meinungsumfragen sind beliebter denn je. Aus diesem Grund gibt es im Web inzwischen einige Angebote, Polls zu erstellen – nicht immer ganz einfache. Mit der Poll-Software von Doodle legen Sie in drei einfachen Schritten eine Umfrage an und laden dann die Teilnehmer ein. Sie benötigen dazu lediglich eine E-Mail-Adresse. An diese schickt Doodle Ihnen zwei Links: einen zur Umfrage und einen für die nachträgliche Bearbeitung.

Poll-Software aus der Sicht des Erstellers

Sie haben die Wahl zwischen der Terminvereinbarung und einem Online-Voting. In beiden Fällen können Sie ohne Anmeldung direkt loslegen: