Il software di sondaggi online di Doodle – Perfetto per applicazioni professionali

Il software di sondaggi online di Doodle è perfetto per applicazioni professionali. Nel mondo del lavoro, ogni giorno vengono prese decisioni da team, dipartimenti o intere aziende. Che si tratti di stabilire quando si terrà la prossima riunione di progetto, di scegliere la data ideale per un evento con i clienti o di coordinare i partecipanti per una decisione strategica importante, queste attività possono richiedere molto tempo, soprattutto quando bisogna considerare diverse opinioni. Con il software di sondaggi online di Doodle puoi trovare rapidamente e in modo efficiente la data o l'opzione migliore.

Perché utilizzare un software per i sondaggi?

E-mail, telefonate o consultazioni di persona possono essere laboriose e richiedere molto tempo, soprattutto se le informazioni devono essere inviate avanti e indietro più volte. Con Doodle risparmi tempo ed energia. È possibile creare sondaggi o pianificazioni in pochi minuti e i partecipanti possono indicare direttamente online le proprie preferenze. I risultati vengono presentati in modo chiaro e sono immediatamente disponibili, rendendo il processo di decisione semplice, rapido ed efficace.

Il software di sondaggi dal punto di vista dell’organizzatore

Come organizzatore, puoi creare un sondaggio in tre semplici passaggi. Descrivi il sondaggio su doodle.com, aggiungi gli orari – con o senza integrazione del calendario – e personalizza le impostazioni secondo necessità. Infine, condividi il link con colleghi o clienti.

Funzionalità Premium per maggiore efficienza

Con un abbonamento Premium, hai accesso a funzionalità aggiuntive che rendono i tuoi sondaggi ancora più professionali ed efficienti. Puoi, ad esempio, impostare scadenze per incentivare i partecipanti a rispondere più rapidamente. Una volta scaduto il termine, non saranno accettate ulteriori risposte. Puoi anche limitare il numero di partecipanti per un'opzione specifica, chiudendo automaticamente gli slot una volta raggiunto il limite – ideale per workshop o riunioni con posti limitati. I promemoria automatici assicurano che i partecipanti rispondano in tempo, mentre l’opzione per nascondere l’elenco dei partecipanti garantisce la loro privacy. Inoltre, puoi rimuovere la pubblicità, inviare inviti direttamente tramite Doodle fino a 1.000 partecipanti o gestire la tua disponibilità personale. Con l'integrazione di Google Maps, puoi mostrare o permettere la selezione diretta di luoghi di incontro, perfetto per eventi in presenza.

Il software di sondaggi dal punto di vista dei partecipanti

Anche per i partecipanti il processo è molto semplice. Un clic sul link del sondaggio è sufficiente per indicare le preferenze in un calendario o in una tabella chiara. Devono solo fornire un nome o uno pseudonimo e il loro indirizzo e-mail.

Efficienza e risparmio di tempo

Il software di sondaggi online di Doodle è la soluzione ideale per le aziende che desiderano processi decisionali rapidi e senza stress. Che si tratti di corsi di formazione interni, pianificazione di progetti o riunioni con clienti, con Doodle la coordinazione diventa più efficiente e semplice. Provalo ora e risparmia tempo e fatica nella tua attività quotidiana!