O software de enquetes online da Doodle – Perfeito para uso profissional

O software de enquetes online da Doodle é ideal para aplicações profissionais. No mundo dos negócios, decisões precisam ser tomadas diariamente por equipes, departamentos ou até empresas inteiras. Seja para marcar a próxima reunião de projeto, encontrar a melhor data para um evento com clientes ou coordenar participantes em uma decisão estratégica importante, esses processos podem consumir muito tempo, especialmente quando é necessário considerar diversas opiniões. Com o software de enquetes online da Doodle, você pode encontrar rapidamente e de maneira eficiente a melhor opção ou data.

Por que usar um software de enquetes?

E-mails, chamadas telefônicas ou conversas presenciais podem ser trabalhosas e consumir muito tempo, principalmente se as informações precisarem ser enviadas e modificadas várias vezes. Com o Doodle, você economiza tempo e esforço. É possível criar enquetes ou agendamentos em poucos minutos, e os participantes podem indicar diretamente suas preferências online. Os resultados são apresentados de forma clara e ficam disponíveis imediatamente, tornando o processo de decisão simples, rápido e eficiente.

O software de enquetes do ponto de vista do organizador

Como organizador, você pode criar uma enquete em três passos simples. Descreva sua enquete no doodle.com, adicione seus horários – com ou sem integração ao calendário – e ajuste as configurações conforme necessário. Por fim, compartilhe o link com seus colegas ou clientes.

Funcionalidades Premium para maior eficiência

Com uma assinatura Premium, você pode acessar funcionalidades adicionais que tornam suas enquetes ainda mais profissionais e eficientes. Por exemplo, você pode definir prazos para incentivar os participantes a responderem mais rapidamente. Após o prazo, nenhuma resposta adicional será aceita. Você também pode limitar o número de participantes para uma determinada opção, fechando automaticamente horários quando o limite for alcançado – ideal para workshops ou reuniões com vagas limitadas. Os lembretes automáticos garantem que os participantes respondam a tempo, enquanto a opção de ocultar a lista de participantes protege sua privacidade. Além disso, você pode remover anúncios, enviar convites diretamente pelo Doodle para até 1.000 participantes ou gerenciar sua disponibilidade pessoal. Com a integração ao Google Maps, você pode exibir ou permitir que os participantes escolham locais de reunião – perfeito para eventos presenciais.

O software de enquetes do ponto de vista dos participantes

Para os participantes, o processo é igualmente simples. Um clique no link da enquete é suficiente para indicar preferências em um calendário ou tabela claros. Eles só precisam fornecer um nome ou pseudônimo e seu endereço de e-mail.

Aumente sua eficiência e economize tempo

O software de enquetes online da Doodle é a solução ideal para empresas que valorizam processos de tomada de decisão rápidos e sem complicações. Seja para treinamentos internos, planejamento de projetos ou reuniões com clientes, o Doodle torna a coordenação mais eficiente e fácil. Experimente agora e economize tempo e esforço no seu dia a dia profissional!