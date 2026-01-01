Group Polls dotyczące paneli podsumowujących i posiedzeń komisji
Zaktualizowano: 1 lip 2026
Jako doradca lub opiekun akademicki szybko zapełniasz swój kalendarz. Pomiędzy panelami podsumowującymi, posiedzeniami komisji ds. wyników w nauce, ocenami wniosków o stypendia i spotkaniami z studentami masz na głowie więcej spotkań, niż większość ludzi zdaje sobie sprawę. Koordynowanie działań wykładowców, zewnętrznych mentorów i studentów może wymagać wielu godzin wymiany e-maili. Jest to stresujące, zwłaszcza w najbardziej intensywnych tygodniach przed egzaminami śródokresowymi i pod koniec semestru.
Jeśli brzmi to znajomo, nie jesteś sam. Dobrą wiadomością jest to, że możesz ułatwić sobie planowanie bez wprowadzania kolejnego skomplikowanego systemu. W tym przewodniku dowiesz się, jak korzystać z Group Poll Doodle, aby szybko ustalać terminy paneli podsumowujących i posiedzeń komisji, nawet gdy masz do czynienia z dziesiątkami zapracowanych osób. Dowiesz się również, kiedy warto korzystać z Booking Pages, spotkań indywidualnych i Sign-up Sheet, aby zaspokoić pozostałe potrzeby związane z doradztwem. Cel jest prosty: zaoszczędzić czas, skupić się na tym, co najważniejsze i zaplanować spotkania przy mniejszym wysiłku.
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Wyzwania stojące przed doradcami i konsultantami
W pracach komisji i zespołów ds. projektów dyplomowych bierze udział wiele zainteresowanych stron. Każda osoba ma inny plan zajęć dydaktycznych, godziny przyjęć oraz zobowiązania związane z pracą społeczną. Zewnętrzni recenzenci często pracują poza kampusem. Próbujesz znaleźć termin, który odpowiadałby wszystkim, podczas gdy Twoja skrzynka odbiorcza zapełnia się odpowiedziami typu „może” i zmianami wprowadzanymi w ostatniej chwili.
Najczęstsze problemy:
Wysyłasz co najmniej trzy serie e-maili, aby potwierdzić termin jednego panelu
Strefy czasowe powodują zamieszanie wśród uczestników panelu pracujących zdalnie
Wykładowcy zaznaczają zajęcia w swoich kalendarzach, ale zapominają o zaznaczeniu innych rezerwacji
Studenci potrzebują szybkiej odpowiedzi, aby dotrzymać terminów wyznaczonych przez wydział
Podczas komunikacji z dużymi grupami należy chronić prywatność uczniów
Te zadania związane z koordynacją ograniczają czas przeznaczony na doradztwo. Powodują też dodatkowy stres w okresach największego natężenia pracy.
Dlaczego ma to znaczenie dla doradców i konsultantów
Kiedy proces planowania przebiega powoli, wszystko inne się opóźnia. Studenci nie dotrzymują terminów obrony prac dyplomowych. Komisje opóźniają decyzje w sprawie wniosków lub stypendiów. Wykładowcy odczuwają frustrację. Tracisz czas, który mógłbyś poświęcić na doradztwo, działania na rzecz utrzymania studentów i promocję uczelni.
Szybkie i przejrzyste planowanie wspiera realizację Twojej podstawowej misji:
Dbaj o to, by uczniowie byli na dobrej drodze do ukończenia szkoły
Zapewnienie sprawiedliwych i udokumentowanych procedur działania komisji
Zmniejszyć utrudnienia dla kadry naukowej i partnerów zewnętrznych
Dbaj o swój czas i energię
Prosty system, który działa niezależnie od kalendarzy i formatów, naprawdę robi różnicę. I tu właśnie z pomocą przychodzi Doodle.
Skorzystaj z Group Poll, aby ustalić skład paneli podsumowujących w ciągu kilku dni, a nie tygodni
Group Poll jest przeznaczony do zadawania jednego pytania: „Kiedy możemy spotkać się w grupie?”. Proponujesz terminy, zapraszasz wszystkich, a Doodle wybiera najlepsze opcje. Bez długich wątków. Bez chaotycznych arkuszy kalkulacyjnych.
Oto instrukcja przeprowadzania Group Poll w ramach panelu podsumowującego, w skład którego wchodzą czterej wykładowcy, dwóch sędziów z branży oraz jeden student.
Określ swoje przedziały czasowe
Zablokuj od 3 do 5 okien w ciągu 10 dni
Należy unikać godzin zajęć wykładowców oraz znanych wydarzeń na terenie kampusu
Jeśli nie masz pewności, zapytaj asystenta wydziału o godziny, w których lepiej nie przychodzić
Utwórz Group Poll w serwisie Doodle
Połącz swój kalendarz, aby Doodle proponował Ci wolne terminy
Dodaj jasne tytuły, np. „Panel podsumowujący wiosna 2026 r. dla Marii Lee”
W przypadku spotkania hybrydowego należy podać czas trwania, miejsce oraz link do transmisji wideo
Dodaj krótki opis celu panelu oraz materiałów
Włącz kluczowe ustawienia
Funkcja wykrywania strefy czasowej gwarantuje, że każdy zaproszony widzi czas lokalny
Ustal termin udzielenia odpowiedzi, aby utrzymać tempo
Włącz automatyczne przypomnienia dla osób, które nie odpowiedziały
Ukryj dane uczestników, jeśli chcesz zapewnić sobie większą prywatność
Jeśli potrzebujesz jednej najlepszej opcji, ogranicz wybór do jednej preferowanej godziny
Zaproś panelistów
Dodaj adresy e-mail bezpośrednio w serwisie Doodle lub udostępnij link
W przypadku dużych komisji można zaprosić maksymalnie 1000 uczestników
Skorzystaj z Doodle Pro, aby wysyłać wiadomości e-mail z serwisu Doodle i śledzić odpowiedzi
Potwierdź i zapisz to w kalendarzu
Po otrzymaniu odpowiedzi wybierz najlepszy czas
Doodle dodaje wydarzenie do Twojego połączonego kalendarza
Prześlij ostateczne szczegóły komisji i studentowi
Dzięki temu procesowi cała praca zajmuje zaledwie kilka minut. Wszyscy widzą te same opcje. Otrzymujesz szybką i trwałą odpowiedź.
Wskazówka dla profesjonalistów: dodaj informacje dotyczące przygotowań do ankiety
Zajęci prelegenci szybciej reagują, gdy wiedzą, czego mogą się spodziewać. W opisie dodaj:
Imię i nazwisko studenta, kierunek studiów oraz tytuł projektu
Format przeglądu: np. 15-minutowa prezentacja oraz 10 minut na pytania i odpowiedzi
Link do projektu lub schematu oceny
Czy kamery są wymagane w przypadku zdalnych uczestników panelu
Kto będzie przewodniczył panelowi?
Dzięki Doodle Pro możesz korzystać z opisów spotkań generowanych przez sztuczną inteligencję. Wybierz styl i długość tekstu, wklej szczegóły projektu, a Doodle przygotuje przejrzyste zaproszenie o profesjonalnym charakterze.
Praktyczne wskazówki dla doradców i konsultantów zajmujących się planowaniem posiedzeń komisji
Group Poll pozwala zaspokoić większość potrzeb związanych z posiedzeniami komisji. Wykorzystaj poniższe wskazówki, aby jeszcze bardziej zwiększyć ich skuteczność w kontekście doradztwa.
Opcje przedziałów czasowych
Proponuj mniej opcji, ale za to bardziej trafionych. Pięć opcji jest lepsze niż piętnaście
Należy stosować różne pory – wczesnym rankiem, w południe i późnym popołudniem – aby uwzględnić różne schematy zajęć dydaktycznych
Wykorzystaj głosowanie „w razie potrzeby” do tworzenia kopii zapasowych
Umożliwić panelistom zaznaczanie czasów dodatkowych
Dzięki temu masz zabezpieczenie na wypadek, gdyby ktoś się wycofał
Unikaj bloków szczytowych
Pomiń standardowe godziny zajęć na Twoim kampusie
Aby ułatwić rezerwację pokoju, wybieraj godziny pełne
Ochrona prywatności uczniów
W Doodle Pro należy włączyć opcję „Ukryj szczegóły uczestników”, aby paneliści nie widzieli odpowiedzi pozostałych uczestników
Udostępnij materiały ucznia dopiero po wyznaczeniu terminu
Utwórz szablon panelu
Zapisz domyślny opis, czas trwania i link do filmu
Wykorzystaj to ponownie w każdym sezonie finałowym
Ustal termin i przypomnienia
Odpowiedzi można spodziewać się w ciągu 48–72 godzin
Włącz automatyczne przypomnienia dla osób, które spóźniają się z odpowiedzią
W celu zapewnienia przejrzystości należy stosować niestandardowe oznaczenia firmowe
Dodaj logo i kolory swojego programu w Doodle Pro
Dzięki temu zewnętrzni sędziowie mają większe zaufanie do zaproszenia
Zarezerwuj pokoje i linki z wyprzedzeniem
Dodaj Zoom, Google Meet, Microsoft Teams lub Cisco Webex do ankiety
Po kliknięciu przycisku „Potwierdź” podaj szczegóły dotyczące fizycznej sali
Zarządzaj strefami czasowymi bez pomyłek
Jeśli w składzie panelu znajduje się absolwent z Zachodniego Wybrzeża oraz partner z Londynu, kwestia stref czasowych może stanowić pewną trudność. Aplikacja Doodle pokazuje każdej osobie jej lokalny czas. Możesz również:
Dodaj notatkę zawierającą podstawową strefę czasową hosta
Zaproponuj jeden wczesny i jeden późny termin, aby uwzględnić różne przedziały czasowe
Wyślij ostateczne potwierdzenie z podaniem zarówno czasu lokalnego, jak i czasu w bazie
W przypadku kilkudniowych prezentacji projektów końcowych należy korzystać z Sign-up Sheet
W przypadku Group Poll wystarczy jedna obrona pracy dyplomowej. Prezentacja trwająca cały dzień lub tydzień wymaga innego formatu. Skorzystaj z Sign-up Sheet Doodle, gdy:
Przez kilka dni wystąpi wielu studentów
Należy ograniczyć liczbę sędziów na sesję lub salę
Chcesz, aby uczniowie rezerwowali sobie terminy na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”
Utwórz wydarzenie, dodaj przedziały czasowe, ustaw limit miejsc i udostępnij link studentom lub jurorom. Uczestnicy wybierają preferowany termin. Na bieżąco obserwujesz, jak wypełnia się lista uczestników.
Typowe błędy, których należy unikać
Nawet niewielkie opóźnienie w harmonogramie może zniweczyć termin panelu. Oto, czego należy unikać i jak temu zaradzić.
Zbyt wiele opcji
Problem: Ludzie zamierają, gdy widzą 20 razy
Popraw: Zaproponuj od 5 do 8 atrakcyjnych opcji w różnych dniach
Brak terminu na udzielenie odpowiedzi
Problem: Ludzie to odkładają, a ty tracisz cały tydzień
Popraw: Ustal termin w Group Poll wraz z przypomnieniami
Brak informacji o czasie trwania lub lokalizacji
Problem: Uczestnicy dyskusji nie wiedzą, na jak długo mają zarezerwować czas ani dokąd się udać
Popraw: W opisie ankiety podaj czas trwania, salę oraz link do nagrania wideo
Pomijanie stref czasowych
Problem: Uczestnicy zdalni pojawiają się z godzinnym opóźnieniem
Popraw: Należy pozostawić włączoną funkcję wykrywania strefy czasowej i potwierdzić lokalny czas w końcowej wiadomości e-mail
Ujawnianie zbyt wielu informacji o uczestnikach
Problem: Kwestie związane z ochroną danych osobowych uczniów
Popraw: Po ustawieniu czasu należy włączyć opcję „Ukryj dane uczestników” i bezpiecznie udostępniać materiały
Zapomniałeś połączyć swój kalendarz
Problem: Podwójne rezerwacje w przypadku kolizji godzin ankiet
Popraw: Połącz Kalendarz Google, Outlook lub Kalendarz Apple, aby Doodle proponował wyłącznie wolne terminy
Narzędzia i rozwiązania dostosowane do Twojego procesu doradztwa
Doodle oferuje kompletny zestaw narzędzi do planowania zajęć w sektorze edukacyjnym. Oto, w jaki sposób każdy z tych produktów pomaga doradcom i konsultantom.
Group Polls dotyczące paneli i komisji podsumowujących
Znajdź termin, który najbardziej odpowiada wykładowcom, sędziom zewnętrznym i studentom
Zaproś do 1000 uczestników
Korzystaj z terminów, automatycznych przypomnień i funkcji wykrywania strefy czasowej
Ukryj dane uczestników w celu ochrony prywatności
Zaproszenia e-mailowe wysyłane bezpośrednio z serwisu Doodle
Sign-up Sheets for presentations, simulation of defense, and workshops
Utwórz wiele przedziałów czasowych i określ maksymalną liczbę miejsc na sesję
Pozwól uczniom lub sędziom samodzielnie wybrać termin
Do wykorzystania podczas dyżurów wolontariuszy, paneli kariery lub warsztatów doradczych
Booking Page dla terminów konsultacji i spotkań wstępnych
Podaj jeden link, który pokazuje wyłącznie godziny otwarcia Twojej placówki
Studenci rezerwują terminy samodzielnie, bez wysyłania do Ciebie e-maili
Połącz Zoom, Google Meet, Microsoft Teams lub Cisco
Jeśli Twój program pobiera opłaty za przygotowanie do egzaminów certyfikacyjnych lub coaching dla absolwentów, pobieraj opłaty za pomocą Stripe
1:1 – przygotowanie studentów przed obroną pracy
Podaj krótką listę czasów potrzebnych na przygotowanie się dla pojedynczego studenta lub partnera z grona wykładowców
Doodle zajmuje się potwierdzeniami i zaproszeniami do kalendarza
Dodaj Stripe, jeśli prowadzisz płatne programy społecznościowe lub świadczysz usługi doradcze na zewnątrz
Bezpieczeństwo, budowanie marki i integracje
Podczas spotkań często poruszane są poufne informacje dotyczące uczniów. Aplikacje Doodle Pro i Doodle Teams oferują:
Bezpieczeństwo danych i ochrona prywatności na poziomie przedsiębiorstwa
Indywidualne oznakowanie z Państwa logo i kolorystyką
Korzystanie z serwisu bez reklam – przejrzyste zaproszenie
Integracja z Zapierem umożliwia rejestrowanie danych z ankiet w Arkuszach, tworzenie pulpitów nawigacyjnych lub wysyłanie powiadomień na kanały Slacka
Opisy spotkań generowane przez sztuczną inteligencję, pozwalające zaoszczędzić czas potrzebny na ich sporządzanie
Funkcje te pozwalają zachować profesjonalny wygląd, jednocześnie zapewniając ochronę danych i ograniczając nakład pracy ręcznej.
Praktyczne przykłady z pracy zespołów doradczych
Poniższe scenariusze pokazują, w jaki sposób doradcy i konsultanci mogą korzystać z serwisu Doodle w ramach swojego kalendarza.
Panel podsumowujący projekt dyplomowy studentów ostatniego roku z udziałem zewnętrznych jurorów
Sytuacja: Doradca ds. inżynierii musi zaplanować obrony prac dyplomowych dla czterech wykładowców, dwóch mentorów z branży i jednego studenta w ciągu dwóch tygodni
Akcja: Doradca tworzy Group Poll z sześcioma opcjami, ustala 72-godzinny termin i dodaje link do Zoom. Opcja „Ukryj dane uczestników” jest włączona. Przypomnienia są wysyłane na 24 godziny przed upływem terminu
Wynik: Komisja podejmie decyzję za dwa dni. Wydarzenie zostanie wpisane do kalendarzy wszystkich uczestników wraz z ostatecznym linkiem do spotkania na Zoomie i numerem pokoju
Posiedzenie międzywydziałowej komisji ds. wyników w nauce
Sytuacja: Komisja składająca się z siedmiu wykładowców i dwóch dziekanów spotyka się co miesiąc w celu rozpatrzenia odwołań
Akcja: Przewodniczący korzysta z powtarzalnego szablonu Group Poll z ustalonymi 60-minutowymi blokami. Przewodniczący łączy kalendarz programu Outlook i ustawia głosowania „w razie potrzeby” jako rezerwowe
Wynik: Grupa ustala najlepszy wynik każdego miesiąca i nigdy nie wdaje się w niekończącą się wymianę e-maili
Prezentacja prac dyplomowych – 40 wystąpień studentów
Sytuacja: Uczelnia organizuje dwudniową prezentację, w ramach której w czterech salach co godzinę potrzebnych jest po dwóch sędziach
Akcja: Koordynator wydarzeń tworzy Sign-up Sheet z 30-minutowymi przedziałami czasowymi, ogranicza liczbę sędziów do dwóch na każdy przedział i udostępnia link partnerom branżowym
Wynik: Partnerzy wybierają terminy, które pasują do ich harmonogramów pracy. Koordynator eksportuje harmonogram do arkusza kalkulacyjnego w celu rejestracji obecności
Godziny przyjęć doradców w tygodniu, w którym można dokonywać zmian w planie zajęć
Sytuacja: Dwóch doradców musi sprostać dużemu zapotrzebowaniu bez chaosu w korespondencji e-mailowej
Akcja: Każdy doradca udostępnia Booking Page, który na bieżąco odzwierciedla zawartość jego Kalendarza Google. Linki do wideokonferencji są dodawane automatycznie. Rezerwacje, w przypadku których klient nie stawił się na spotkanie, wygasają po pięciu minutach, aby zwolnić nowe terminy
Wynik: Studenci rezerwują terminy, które im odpowiadają. Doradcy dbają o to, by ich kalendarze były przejrzyste i aktualne
Indywidualne przygotowanie przed obroną pracy dyplomowej
Sytuacja: Doradca oferuje 30-minutowe sesje przygotowawcze dla uczniów ostatnich klas
Akcja: Doradca tworzy harmonogram spotkań indywidualnych zawierający listę dziesięciu terminów w tym tygodniu. Uczniowie wybierają dogodny termin i otrzymują natychmiastowe potwierdzenie
Wynik: Doradca widzi w kalendarzu wszystkie sesje przygotowawcze bez konieczności wielokrotnej wymiany wiadomości
Drobne szczegóły, które mają ogromne znaczenie
Skorzystaj z opcji spersonalizowanego brandingu, aby umieścić logo swojego programu na każdym zaproszeniu
Dodaj link do krótkiego opisu kryteriów oceny, aby jurorzy mogli zapoznać się z oczekiwaniami przed oddaniem głosu
Wyślij krótką ankietę po spotkaniu, wykorzystując Sign-up Sheet jako ankietę tekstową, aby zebrać opinie
Najważniejsze wnioski
Group Polls pomagają doradcom i konsultantom w szybkim planowaniu paneli podsumowujących oraz posiedzeń komisji
Ankiety powinny być krótkie, należy wyznaczyć terminy i korzystać z przypomnień, aby uzyskać szybkie odpowiedzi
Połącz swój kalendarz, aby uniknąć kolizji terminów i dodawać wydarzenia jednym kliknięciem
W przypadku prezentacji z wieloma terminami należy korzystać z Sign-up Sheets, a w przypadku godzin przyjęć – z Booking Pages
Funkcje Doodle Pro, takie jak opisy generowane przez sztuczną inteligencję, spersonalizowane elementy brandingowe i opcje dotyczące prywatności, pozwalają zaoszczędzić czas i chronią dane
Zacznij lepiej planować
Sezon projektów dyplomowych nie musi pochłaniać całego Twojego czasu. Skorzystaj z Group Poll Doodle, aby wybrać terminy dogodne dla paneli i komisji, a następnie użyj Sign-up Sheet, Booking Page i spotkań indywidualnych, aby zająć się resztą spraw. Połącz swój kalendarz, dodaj platformę wideo i pozwól Doodle zająć się najtrudniejszymi zadaniami.
Chcesz ułatwić sobie planowanie? Stwórz Doodle i przekonaj się, jak doradcy i konsultanci oszczędzają co tydzień wiele godzin podczas posiedzeń komisji i spotkań panelowych związanych z projektami dyplomowymi.
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