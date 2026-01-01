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Planowanie

Group Polls dotyczące paneli podsumowujących i posiedzeń komisji

Czas czytania: 4 minut
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Zaktualizowano: 1 lip 2026

A team of four is meeting together and looking at a whiteboard presentation

Jako doradca lub opiekun akademicki szybko zapełniasz swój kalendarz. Pomiędzy panelami podsumowującymi, posiedzeniami komisji ds. wyników w nauce, ocenami wniosków o stypendia i spotkaniami z studentami masz na głowie więcej spotkań, niż większość ludzi zdaje sobie sprawę. Koordynowanie działań wykładowców, zewnętrznych mentorów i studentów może wymagać wielu godzin wymiany e-maili. Jest to stresujące, zwłaszcza w najbardziej intensywnych tygodniach przed egzaminami śródokresowymi i pod koniec semestru.

Jeśli brzmi to znajomo, nie jesteś sam. Dobrą wiadomością jest to, że możesz ułatwić sobie planowanie bez wprowadzania kolejnego skomplikowanego systemu. W tym przewodniku dowiesz się, jak korzystać z Group Poll Doodle, aby szybko ustalać terminy paneli podsumowujących i posiedzeń komisji, nawet gdy masz do czynienia z dziesiątkami zapracowanych osób. Dowiesz się również, kiedy warto korzystać z Booking Pages, spotkań indywidualnych i Sign-up Sheet, aby zaspokoić pozostałe potrzeby związane z doradztwem. Cel jest prosty: zaoszczędzić czas, skupić się na tym, co najważniejsze i zaplanować spotkania przy mniejszym wysiłku.

Nie jest wymagana karta kredytowa

Wyzwania stojące przed doradcami i konsultantami

W pracach komisji i zespołów ds. projektów dyplomowych bierze udział wiele zainteresowanych stron. Każda osoba ma inny plan zajęć dydaktycznych, godziny przyjęć oraz zobowiązania związane z pracą społeczną. Zewnętrzni recenzenci często pracują poza kampusem. Próbujesz znaleźć termin, który odpowiadałby wszystkim, podczas gdy Twoja skrzynka odbiorcza zapełnia się odpowiedziami typu „może” i zmianami wprowadzanymi w ostatniej chwili.

Najczęstsze problemy:

  • Wysyłasz co najmniej trzy serie e-maili, aby potwierdzić termin jednego panelu

  • Strefy czasowe powodują zamieszanie wśród uczestników panelu pracujących zdalnie

  • Wykładowcy zaznaczają zajęcia w swoich kalendarzach, ale zapominają o zaznaczeniu innych rezerwacji

  • Studenci potrzebują szybkiej odpowiedzi, aby dotrzymać terminów wyznaczonych przez wydział

  • Podczas komunikacji z dużymi grupami należy chronić prywatność uczniów

Te zadania związane z koordynacją ograniczają czas przeznaczony na doradztwo. Powodują też dodatkowy stres w okresach największego natężenia pracy.

Dlaczego ma to znaczenie dla doradców i konsultantów

Kiedy proces planowania przebiega powoli, wszystko inne się opóźnia. Studenci nie dotrzymują terminów obrony prac dyplomowych. Komisje opóźniają decyzje w sprawie wniosków lub stypendiów. Wykładowcy odczuwają frustrację. Tracisz czas, który mógłbyś poświęcić na doradztwo, działania na rzecz utrzymania studentów i promocję uczelni.

Szybkie i przejrzyste planowanie wspiera realizację Twojej podstawowej misji:

  • Dbaj o to, by uczniowie byli na dobrej drodze do ukończenia szkoły

  • Zapewnienie sprawiedliwych i udokumentowanych procedur działania komisji

  • Zmniejszyć utrudnienia dla kadry naukowej i partnerów zewnętrznych

  • Dbaj o swój czas i energię

Prosty system, który działa niezależnie od kalendarzy i formatów, naprawdę robi różnicę. I tu właśnie z pomocą przychodzi Doodle.

Skorzystaj z Group Poll, aby ustalić skład paneli podsumowujących w ciągu kilku dni, a nie tygodni

Group Poll jest przeznaczony do zadawania jednego pytania: „Kiedy możemy spotkać się w grupie?”. Proponujesz terminy, zapraszasz wszystkich, a Doodle wybiera najlepsze opcje. Bez długich wątków. Bez chaotycznych arkuszy kalkulacyjnych.

Oto instrukcja przeprowadzania Group Poll w ramach panelu podsumowującego, w skład którego wchodzą czterej wykładowcy, dwóch sędziów z branży oraz jeden student.

  1. Określ swoje przedziały czasowe

    • Zablokuj od 3 do 5 okien w ciągu 10 dni

    • Należy unikać godzin zajęć wykładowców oraz znanych wydarzeń na terenie kampusu

    • Jeśli nie masz pewności, zapytaj asystenta wydziału o godziny, w których lepiej nie przychodzić

  2. Utwórz Group Poll w serwisie Doodle

    • Połącz swój kalendarz, aby Doodle proponował Ci wolne terminy

    • Dodaj jasne tytuły, np. „Panel podsumowujący wiosna 2026 r. dla Marii Lee”

    • W przypadku spotkania hybrydowego należy podać czas trwania, miejsce oraz link do transmisji wideo

    • Dodaj krótki opis celu panelu oraz materiałów

  3. Włącz kluczowe ustawienia

    • Funkcja wykrywania strefy czasowej gwarantuje, że każdy zaproszony widzi czas lokalny

    • Ustal termin udzielenia odpowiedzi, aby utrzymać tempo

    • Włącz automatyczne przypomnienia dla osób, które nie odpowiedziały

    • Ukryj dane uczestników, jeśli chcesz zapewnić sobie większą prywatność

    • Jeśli potrzebujesz jednej najlepszej opcji, ogranicz wybór do jednej preferowanej godziny

  4. Zaproś panelistów

    • Dodaj adresy e-mail bezpośrednio w serwisie Doodle lub udostępnij link

    • W przypadku dużych komisji można zaprosić maksymalnie 1000 uczestników

    • Skorzystaj z Doodle Pro, aby wysyłać wiadomości e-mail z serwisu Doodle i śledzić odpowiedzi

  5. Potwierdź i zapisz to w kalendarzu

    • Po otrzymaniu odpowiedzi wybierz najlepszy czas

    • Doodle dodaje wydarzenie do Twojego połączonego kalendarza

    • Prześlij ostateczne szczegóły komisji i studentowi

Dzięki temu procesowi cała praca zajmuje zaledwie kilka minut. Wszyscy widzą te same opcje. Otrzymujesz szybką i trwałą odpowiedź.

Wskazówka dla profesjonalistów: dodaj informacje dotyczące przygotowań do ankiety

Zajęci prelegenci szybciej reagują, gdy wiedzą, czego mogą się spodziewać. W opisie dodaj:

  • Imię i nazwisko studenta, kierunek studiów oraz tytuł projektu

  • Format przeglądu: np. 15-minutowa prezentacja oraz 10 minut na pytania i odpowiedzi

  • Link do projektu lub schematu oceny

  • Czy kamery są wymagane w przypadku zdalnych uczestników panelu

  • Kto będzie przewodniczył panelowi?

Dzięki Doodle Pro możesz korzystać z opisów spotkań generowanych przez sztuczną inteligencję. Wybierz styl i długość tekstu, wklej szczegóły projektu, a Doodle przygotuje przejrzyste zaproszenie o profesjonalnym charakterze.

Praktyczne wskazówki dla doradców i konsultantów zajmujących się planowaniem posiedzeń komisji

Group Poll pozwala zaspokoić większość potrzeb związanych z posiedzeniami komisji. Wykorzystaj poniższe wskazówki, aby jeszcze bardziej zwiększyć ich skuteczność w kontekście doradztwa.

  • Opcje przedziałów czasowych

    • Proponuj mniej opcji, ale za to bardziej trafionych. Pięć opcji jest lepsze niż piętnaście

    • Należy stosować różne pory – wczesnym rankiem, w południe i późnym popołudniem – aby uwzględnić różne schematy zajęć dydaktycznych

  • Wykorzystaj głosowanie „w razie potrzeby” do tworzenia kopii zapasowych

    • Umożliwić panelistom zaznaczanie czasów dodatkowych

    • Dzięki temu masz zabezpieczenie na wypadek, gdyby ktoś się wycofał

  • Unikaj bloków szczytowych

    • Pomiń standardowe godziny zajęć na Twoim kampusie

    • Aby ułatwić rezerwację pokoju, wybieraj godziny pełne

  • Ochrona prywatności uczniów

    • W Doodle Pro należy włączyć opcję „Ukryj szczegóły uczestników”, aby paneliści nie widzieli odpowiedzi pozostałych uczestników

    • Udostępnij materiały ucznia dopiero po wyznaczeniu terminu

  • Utwórz szablon panelu

    • Zapisz domyślny opis, czas trwania i link do filmu

    • Wykorzystaj to ponownie w każdym sezonie finałowym

  • Ustal termin i przypomnienia

    • Odpowiedzi można spodziewać się w ciągu 48–72 godzin

    • Włącz automatyczne przypomnienia dla osób, które spóźniają się z odpowiedzią

  • W celu zapewnienia przejrzystości należy stosować niestandardowe oznaczenia firmowe

    • Dodaj logo i kolory swojego programu w Doodle Pro

    • Dzięki temu zewnętrzni sędziowie mają większe zaufanie do zaproszenia

  • Zarezerwuj pokoje i linki z wyprzedzeniem

    • Dodaj Zoom, Google Meet, Microsoft Teams lub Cisco Webex do ankiety

    • Po kliknięciu przycisku „Potwierdź” podaj szczegóły dotyczące fizycznej sali

Zarządzaj strefami czasowymi bez pomyłek

Jeśli w składzie panelu znajduje się absolwent z Zachodniego Wybrzeża oraz partner z Londynu, kwestia stref czasowych może stanowić pewną trudność. Aplikacja Doodle pokazuje każdej osobie jej lokalny czas. Możesz również:

  • Dodaj notatkę zawierającą podstawową strefę czasową hosta

  • Zaproponuj jeden wczesny i jeden późny termin, aby uwzględnić różne przedziały czasowe

  • Wyślij ostateczne potwierdzenie z podaniem zarówno czasu lokalnego, jak i czasu w bazie

W przypadku kilkudniowych prezentacji projektów końcowych należy korzystać z Sign-up Sheet

W przypadku Group Poll wystarczy jedna obrona pracy dyplomowej. Prezentacja trwająca cały dzień lub tydzień wymaga innego formatu. Skorzystaj z Sign-up Sheet Doodle, gdy:

  • Przez kilka dni wystąpi wielu studentów

  • Należy ograniczyć liczbę sędziów na sesję lub salę

  • Chcesz, aby uczniowie rezerwowali sobie terminy na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”

Utwórz wydarzenie, dodaj przedziały czasowe, ustaw limit miejsc i udostępnij link studentom lub jurorom. Uczestnicy wybierają preferowany termin. Na bieżąco obserwujesz, jak wypełnia się lista uczestników.

Typowe błędy, których należy unikać

Nawet niewielkie opóźnienie w harmonogramie może zniweczyć termin panelu. Oto, czego należy unikać i jak temu zaradzić.

  • Zbyt wiele opcji

    • Problem: Ludzie zamierają, gdy widzą 20 razy

    • Popraw: Zaproponuj od 5 do 8 atrakcyjnych opcji w różnych dniach

  • Brak terminu na udzielenie odpowiedzi

    • Problem: Ludzie to odkładają, a ty tracisz cały tydzień

    • Popraw: Ustal termin w Group Poll wraz z przypomnieniami

  • Brak informacji o czasie trwania lub lokalizacji

    • Problem: Uczestnicy dyskusji nie wiedzą, na jak długo mają zarezerwować czas ani dokąd się udać

    • Popraw: W opisie ankiety podaj czas trwania, salę oraz link do nagrania wideo

  • Pomijanie stref czasowych

    • Problem: Uczestnicy zdalni pojawiają się z godzinnym opóźnieniem

    • Popraw: Należy pozostawić włączoną funkcję wykrywania strefy czasowej i potwierdzić lokalny czas w końcowej wiadomości e-mail

  • Ujawnianie zbyt wielu informacji o uczestnikach

    • Problem: Kwestie związane z ochroną danych osobowych uczniów

    • Popraw: Po ustawieniu czasu należy włączyć opcję „Ukryj dane uczestników” i bezpiecznie udostępniać materiały

  • Zapomniałeś połączyć swój kalendarz

    • Problem: Podwójne rezerwacje w przypadku kolizji godzin ankiet

    • Popraw: Połącz Kalendarz Google, Outlook lub Kalendarz Apple, aby Doodle proponował wyłącznie wolne terminy

Narzędzia i rozwiązania dostosowane do Twojego procesu doradztwa

Doodle oferuje kompletny zestaw narzędzi do planowania zajęć w sektorze edukacyjnym. Oto, w jaki sposób każdy z tych produktów pomaga doradcom i konsultantom.

  • Group Polls dotyczące paneli i komisji podsumowujących

    • Znajdź termin, który najbardziej odpowiada wykładowcom, sędziom zewnętrznym i studentom

    • Zaproś do 1000 uczestników

    • Korzystaj z terminów, automatycznych przypomnień i funkcji wykrywania strefy czasowej

    • Ukryj dane uczestników w celu ochrony prywatności

    • Zaproszenia e-mailowe wysyłane bezpośrednio z serwisu Doodle

  • Sign-up Sheets for presentations, simulation of defense, and workshops

    • Utwórz wiele przedziałów czasowych i określ maksymalną liczbę miejsc na sesję

    • Pozwól uczniom lub sędziom samodzielnie wybrać termin

    • Do wykorzystania podczas dyżurów wolontariuszy, paneli kariery lub warsztatów doradczych

  • Booking Page dla terminów konsultacji i spotkań wstępnych

    • Podaj jeden link, który pokazuje wyłącznie godziny otwarcia Twojej placówki

    • Studenci rezerwują terminy samodzielnie, bez wysyłania do Ciebie e-maili

    • Połącz Zoom, Google Meet, Microsoft Teams lub Cisco

    • Jeśli Twój program pobiera opłaty za przygotowanie do egzaminów certyfikacyjnych lub coaching dla absolwentów, pobieraj opłaty za pomocą Stripe

  • 1:1 – przygotowanie studentów przed obroną pracy

    • Podaj krótką listę czasów potrzebnych na przygotowanie się dla pojedynczego studenta lub partnera z grona wykładowców

    • Doodle zajmuje się potwierdzeniami i zaproszeniami do kalendarza

    • Dodaj Stripe, jeśli prowadzisz płatne programy społecznościowe lub świadczysz usługi doradcze na zewnątrz

Bezpieczeństwo, budowanie marki i integracje

Podczas spotkań często poruszane są poufne informacje dotyczące uczniów. Aplikacje Doodle Pro i Doodle Teams oferują:

  • Bezpieczeństwo danych i ochrona prywatności na poziomie przedsiębiorstwa

  • Indywidualne oznakowanie z Państwa logo i kolorystyką

  • Korzystanie z serwisu bez reklam – przejrzyste zaproszenie

  • Integracja z Zapierem umożliwia rejestrowanie danych z ankiet w Arkuszach, tworzenie pulpitów nawigacyjnych lub wysyłanie powiadomień na kanały Slacka

  • Opisy spotkań generowane przez sztuczną inteligencję, pozwalające zaoszczędzić czas potrzebny na ich sporządzanie

Funkcje te pozwalają zachować profesjonalny wygląd, jednocześnie zapewniając ochronę danych i ograniczając nakład pracy ręcznej.

Praktyczne przykłady z pracy zespołów doradczych

Poniższe scenariusze pokazują, w jaki sposób doradcy i konsultanci mogą korzystać z serwisu Doodle w ramach swojego kalendarza.

  1. Panel podsumowujący projekt dyplomowy studentów ostatniego roku z udziałem zewnętrznych jurorów

    • Sytuacja: Doradca ds. inżynierii musi zaplanować obrony prac dyplomowych dla czterech wykładowców, dwóch mentorów z branży i jednego studenta w ciągu dwóch tygodni

    • Akcja: Doradca tworzy Group Poll z sześcioma opcjami, ustala 72-godzinny termin i dodaje link do Zoom. Opcja „Ukryj dane uczestników” jest włączona. Przypomnienia są wysyłane na 24 godziny przed upływem terminu

    • Wynik: Komisja podejmie decyzję za dwa dni. Wydarzenie zostanie wpisane do kalendarzy wszystkich uczestników wraz z ostatecznym linkiem do spotkania na Zoomie i numerem pokoju

  2. Posiedzenie międzywydziałowej komisji ds. wyników w nauce

    • Sytuacja: Komisja składająca się z siedmiu wykładowców i dwóch dziekanów spotyka się co miesiąc w celu rozpatrzenia odwołań

    • Akcja: Przewodniczący korzysta z powtarzalnego szablonu Group Poll z ustalonymi 60-minutowymi blokami. Przewodniczący łączy kalendarz programu Outlook i ustawia głosowania „w razie potrzeby” jako rezerwowe

    • Wynik: Grupa ustala najlepszy wynik każdego miesiąca i nigdy nie wdaje się w niekończącą się wymianę e-maili

  3. Prezentacja prac dyplomowych – 40 wystąpień studentów

    • Sytuacja: Uczelnia organizuje dwudniową prezentację, w ramach której w czterech salach co godzinę potrzebnych jest po dwóch sędziach

    • Akcja: Koordynator wydarzeń tworzy Sign-up Sheet z 30-minutowymi przedziałami czasowymi, ogranicza liczbę sędziów do dwóch na każdy przedział i udostępnia link partnerom branżowym

    • Wynik: Partnerzy wybierają terminy, które pasują do ich harmonogramów pracy. Koordynator eksportuje harmonogram do arkusza kalkulacyjnego w celu rejestracji obecności

  4. Godziny przyjęć doradców w tygodniu, w którym można dokonywać zmian w planie zajęć

    • Sytuacja: Dwóch doradców musi sprostać dużemu zapotrzebowaniu bez chaosu w korespondencji e-mailowej

    • Akcja: Każdy doradca udostępnia Booking Page, który na bieżąco odzwierciedla zawartość jego Kalendarza Google. Linki do wideokonferencji są dodawane automatycznie. Rezerwacje, w przypadku których klient nie stawił się na spotkanie, wygasają po pięciu minutach, aby zwolnić nowe terminy

    • Wynik: Studenci rezerwują terminy, które im odpowiadają. Doradcy dbają o to, by ich kalendarze były przejrzyste i aktualne

  5. Indywidualne przygotowanie przed obroną pracy dyplomowej

    • Sytuacja: Doradca oferuje 30-minutowe sesje przygotowawcze dla uczniów ostatnich klas

    • Akcja: Doradca tworzy harmonogram spotkań indywidualnych zawierający listę dziesięciu terminów w tym tygodniu. Uczniowie wybierają dogodny termin i otrzymują natychmiastowe potwierdzenie

    • Wynik: Doradca widzi w kalendarzu wszystkie sesje przygotowawcze bez konieczności wielokrotnej wymiany wiadomości

Drobne szczegóły, które mają ogromne znaczenie

  • Skorzystaj z opcji spersonalizowanego brandingu, aby umieścić logo swojego programu na każdym zaproszeniu

  • Dodaj link do krótkiego opisu kryteriów oceny, aby jurorzy mogli zapoznać się z oczekiwaniami przed oddaniem głosu

  • Wyślij krótką ankietę po spotkaniu, wykorzystując Sign-up Sheet jako ankietę tekstową, aby zebrać opinie

Najważniejsze wnioski

  • Group Polls pomagają doradcom i konsultantom w szybkim planowaniu paneli podsumowujących oraz posiedzeń komisji

  • Ankiety powinny być krótkie, należy wyznaczyć terminy i korzystać z przypomnień, aby uzyskać szybkie odpowiedzi

  • Połącz swój kalendarz, aby uniknąć kolizji terminów i dodawać wydarzenia jednym kliknięciem

  • W przypadku prezentacji z wieloma terminami należy korzystać z Sign-up Sheets, a w przypadku godzin przyjęć – z Booking Pages

  • Funkcje Doodle Pro, takie jak opisy generowane przez sztuczną inteligencję, spersonalizowane elementy brandingowe i opcje dotyczące prywatności, pozwalają zaoszczędzić czas i chronią dane

Zacznij lepiej planować

Sezon projektów dyplomowych nie musi pochłaniać całego Twojego czasu. Skorzystaj z Group Poll Doodle, aby wybrać terminy dogodne dla paneli i komisji, a następnie użyj Sign-up Sheet, Booking Page i spotkań indywidualnych, aby zająć się resztą spraw. Połącz swój kalendarz, dodaj platformę wideo i pozwól Doodle zająć się najtrudniejszymi zadaniami.

Chcesz ułatwić sobie planowanie? Stwórz Doodle i przekonaj się, jak doradcy i konsultanci oszczędzają co tydzień wiele godzin podczas posiedzeń komisji i spotkań panelowych związanych z projektami dyplomowymi.

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