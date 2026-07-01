Group Poll inför avslutningspaneler och utskottsmöten
Updated: 1 juli 2026
Som handledare eller rådgivare fylls din kalender snabbt. Mellan avslutningspaneler, akademiska utskott, stipendiegranskningar och uppföljningar med studenter hanterar du fler möten än de flesta inser. Att samordna lärare, externa mentorer och studenter kan ta timmar av e-postväxlingar fram och tillbaka. Det är stressande, särskilt under de mest intensiva veckorna inför delprov och terminsslut.
Om det här låter bekant är du inte ensam. Den goda nyheten är att du kan förenkla schemaläggningen utan att behöva införa ytterligare ett komplicerat system. I den här guiden får du lära dig hur du använder Doodle Group Poll för att snabbt boka in avslutningspaneler och kommittémöten, även när du har dussintals upptagna personer att samordna. Du kommer också att se när du ska använda Booking Pages, 1:1-möten och Sign-up Sheets för att hantera resten av dina rådgivningsbehov. Målet är enkelt: spara tid, behåll fokus och boka möten med mindre ansträngning.
Inget kreditkort krävs
Utmaningen för rådgivare och vägledare
I Capstone-paneler och -kommittéer ingår många intressenter. Var och en har olika undervisningsscheman, mottagningstider och åtaganden inom universitetet. Externa bedömare arbetar ofta utanför campus. Du försöker hitta en tidpunkt som passar alla, samtidigt som din inkorg fylls med ”kanske”-svar och ändringar i sista minuten.
Vanliga problemområden:
Du skickar tre eller fler omgångar med e-postmeddelanden för att bekräfta en paneltid
Tidszoner skapar förvirring bland deltagare som deltar på distans
Lärarna bokar in sina lektioner i sina kalendrar men glömmer att dela med sig av andra reserveringar
Studenterna behöver ett snabbt svar för att hinna i tid enligt institutionens tidsfrister
Du måste skydda elevernas integritet när du kommunicerar med stora grupper
Dessa samordningsuppgifter tar tid från rådgivningen. De medför dessutom extra stress under intensiva perioder.
Varför detta är viktigt för rådgivare och kuratorer
När schemaläggningen går trögt hamnar allt annat på efterkälken. Studenterna missar sina mål för försvar av examensarbeten. Kommittéerna dröjer med beslut om ansökningar eller stipendier. Lärarna blir frustrerade. Du går miste om timmar som du kunde ha ägnat åt handledning, studentkvarhållning och utåtriktad verksamhet.
En snabb och tydlig schemaläggning stöder er huvudsakliga verksamhet:
Se till att eleverna håller kursen mot examen
Säkerställa rättvisa och dokumenterade kommittéprocesser
Minska byråkratin för lärare och externa samarbetspartner
Ta hand om din egen tid och energi
Ett enkelt system som fungerar i olika kalendrar och format gör verkligen skillnad. Det är där Doodle kommer in i bilden.
Använd Group Poll för att fastställa sammanfattande paneler på några dagar, inte veckor
Group Poll är avsedd för en enda fråga: När kan vi träffas som grupp? Du föreslår tidpunkter, bjuder in alla och låter Doodle räkna fram de bästa alternativen. Inga långa trådar. Inga röriga kalkylblad.
Så här genomför du en Group Poll för en avslutande panel bestående av fyra lärare, två domare från näringslivet och en student.
Planera dina tidsfönster
Täck för 3 till 5 fönster under en period på 10 dagar
Undvik undervisningsperioder och kända evenemang på campus
Om du är osäker, fråga avdelningsassistenten vilka tider som vanligtvis inte passar.
Skapa en Group Poll i Doodle
Anslut din kalender så att Doodle kan föreslå lediga tider
Lägg till tydliga rubriker, till exempel ”Våren 2026: Avslutningspanel för Maria Lee”
Ange mötets längd, plats och videolänk om det är ett hybridmöte
Lägg till en kort beskrivning av panelens mål och material
Aktivera viktiga inställningar
Tidszonsdetektering säkerställer att varje inbjuden ser den lokala tiden
Fastställ en tidsfrist för svar för att hålla igång drivkraften
Aktivera automatiska påminnelser för dem som inte har svarat
Dölj deltagaruppgifterna om du vill ha extra integritet
Begränsa rösterna till ett önskat tidpunkt om du behöver ett enda bästa alternativ
Bjud in dina paneldeltagare
Lägg till e-postadresser direkt i Doodle eller dela en länk
Du kan bjuda in upp till 1 000 deltagare till stora möten
Använd Doodle Pro för att skicka e-post direkt från Doodle och följa upp svaren
Bekräfta och lägg in det i kalendern
Välj den bästa tiden när svaren har kommit in
Doodle lägger till händelsen i din anslutna kalender
Skicka de slutgiltiga uppgifterna till din panel och studenten
Den här processen gör att arbetet bara tar några minuter. Alla ser samma alternativ. Du får ett snabbt svar som håller.
Proffstips: lägg till information om förberedelser i omröstningen
Upptagna paneldeltagare svarar snabbare när de vet vad de kan förvänta sig. Lägg till följande i beskrivningen:
Studentens namn, utbildningsprogram och projektets titel
Genomgångsformat, t.ex. en 15-minuterspresentation följd av 10 minuters frågestund
Länk till utkastet eller bedömningsmatrisen
Om det krävs kameror för deltagare som deltar på distans
Vem kommer att vara ordförande i panelen?
Med Doodle Pro kan du använda mötesbeskrivningar som skapats med hjälp av AI. Välj ton och längd, klistra in projektuppgifter och låt Doodle skapa en tydlig inbjudan som ger ett professionellt intryck.
Praktiska tips för rådgivare och kuratorer som planerar utskottsmöten
Group Poll kan tillgodose de flesta behoven vid utskottsmöten. Använd dessa metoder för att göra dem ännu mer effektiva i ditt studievägledningssammanhang.
Alternativ för tidsramar
Erbjud färre, men bättre alternativ. Fem alternativ är bättre än femton.
Variera tidpunkterna mellan tidig morgon, mitt på dagen och sen eftermiddag för att täcka undervisningsmönstren
Använd ”If-need-be”-omröstningar för att skapa reservkopior
Låt paneldeltagarna ange sekundära tider
På så sätt har du en reserv om någon skulle hoppa av
Undvik trafiktäta tider
Hoppa över de vanliga undervisningstiderna för din campus
Försök att boka rum vid hel timme för att underlätta bokningen
Skydda elevernas integritet
Använd funktionen ”Dölj deltagaruppgifter” i Doodle Pro så att paneldeltagarna inte ser varandras svar
Dela elevens material först när tiden har fastställts
Skapa en panelmall
Spara en standardbeskrivning, speltid och videolänk
Använd den igen varje säsong
Ställ in tidsfrist och påminnelser
Räkna med att det tar 48 till 72 timmar innan du får svar
Aktivera automatiska påminnelser till dem som svarar sent
Använd anpassad varumärkesprofilering för tydlighetens skull
Lägg till din programlogotyp och dina färger i Doodle Pro
Detta bidrar till att externa domare känner förtroende för inbjudan
Bekräfta rum och länkar i god tid
Lägg till Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Cisco Webex i omröstningen
Ange uppgifter om det fysiska rummet när du klickar på Bekräfta
Hantera tidszoner utan förvirring
Om din panel består av en alumn på västkusten och en partner i London kan tidszoner bli ett problem. Doodle visar varje persons lokala tid. Du kan också:
Lägg till en anteckning där värdens standardtidszon anges
Erbjud ett tidigt och ett sent tidsfönster för att täcka olika intervall
Skicka en slutgiltig bekräftelse med både lokal tid och basstid
Använd Sign-up Sheets för flerdagars avslutningsutställningar
En enskild avslutningspresentation passar bra för en Group Poll. En presentation som pågår en hel dag eller en hel vecka kräver ett annat format. Använd Doodle-Sign-up Sheets när:
Det är många studenter som håller presentationer under flera dagar
Man måste begränsa antalet domare per session eller rum
Du vill att studenterna ska boka en tid enligt principen ”först till kvarn”
Skapa ditt evenemang, lägg till tidsluckor, ange antalet platser och dela länken med deltagare eller domare. Deltagarna väljer själva vilken tid de föredrar. Du ser deltagarlistan fyllas på i realtid.
Vanliga misstag som man bör undvika
Även en liten försening i schemaläggningen kan störa ett paneldiskussionsmöte. Här är vad du bör undvika och hur du åtgärdar det.
Alltför många alternativ
Problem: Folk stelnar till när de ser 20 gånger
Åtgärd: Erbjud 5 till 8 bra alternativ för olika dagar
Ingen tidsfrist för svar
Problem: Folk skjuter upp det och då går veckan förlorad
Åtgärd: Ställ in en tidsgräns i din Group Poll med påminnelser
Uppgifter om varaktighet eller plats saknas
Problem: Deltagarna vet inte hur länge de ska boka eller vart de ska ta vägen
Åtgärd: Ange varaktighet, rum och videolänk i omröstningens beskrivning
Att bortse från tidszoner
Problem: Deltagarna som deltar på distans kommer en timme för sent
Åtgärd: Låt tidszonsidentifieringen vara aktiverad och bekräfta den lokala tiden i det slutliga e-postmeddelandet
Att dela för mycket information om deltagarna
Problem: Integritetsfrågor rörande elevuppgifter
Åtgärd: Använd alternativet ”Dölj deltagaruppgifter” och dela material på ett säkert sätt när tiden har ställts in
Du har glömt att koppla ihop din kalender
Problem: Dubbelbokningar när tiderna för dina omröstningar krockar
Åtgärd: Anslut Google Kalender, Outlook eller Apple Kalender så att Doodle endast föreslår lediga tider
Verktyg och lösningar som passar ditt rådgivningsarbete
Doodle erbjuder en komplett verktygslåda för schemaläggning inom utbildningssektorn. Här beskrivs hur varje produkt kan vara till hjälp för studievägledare och rådgivare.
Group Polls for avslutande paneler och kommittéer
Hitta den bästa tidpunkten för lärare, externa bedömare och studenter
Bjud in upp till 1 000 deltagare
Använd tidsfrister, automatiska påminnelser och tidszonsidentifiering
Dölj deltagaruppgifter av integritetsskäl
E-postinbjudningar direkt från Doodle
Sign-up Sheets för presentationer, simulerade försvar och workshops
Skapa flera tidsintervaller och ange ett maximalt antal platser per session
Låt eleverna eller domarna själva välja vilken tid de vill ha
Används för volontärpass, karriärpaneler eller rådgivningsworkshops
Booking Page för mottagningstider och intagssamtal
Dela en länk som endast visar dina öppettider
Studenterna bokar själva utan att skicka e-post till dig
Anslut Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Cisco
Om ditt program tar betalt för förberedelser inför certifiering eller coachning av tidigare deltagare kan du ta emot betalningar via Stripe
1:1 för studenternas förberedelser inför disputationerna
Ange en kort lista över förberedelsetider för en enskild student eller en lärarpartner
Doodle sköter bekräftelser och kalenderinbjudningar
Lägg till Stripe om du driver betalda community-program eller erbjuder extern rådgivning
Säkerhet, varumärkesprofilering och integrationer
Vid era möten hanteras ofta känslig information om eleverna. Doodle Pro och Doodle Teams innehåller följande:
Datasäkerhet och integritet på företagsnivå
Skräddarsydd profilering med er logotyp och era färger
En reklamfri upplevelse för en överskådlig inbjudan
Zapier-integration för att logga omröstningsdata i Sheets, skapa instrumentpaneler eller skicka aviseringar till Slack-kanaler
AI-genererade mötesbeskrivningar för att spara tid vid utformningen
Dessa funktioner hjälper dig att upprätthålla ett professionellt utseende samtidigt som du skyddar data och minskar det manuella arbetet.
Exempel från verkligheten från rådgivningsteam
Scenarierna nedan visar hur rådgivare och kuratorer kan använda Doodle i sin kalender.
Avslutande projektpanel för avancerad design med externa bedömare
Situation: En teknisk rådgivare behöver planera in en disputation för fyra lärare, två mentorer från näringslivet och en student inom två veckor
Åtgärd: Rådgivaren skapar en Group Poll med sex alternativ, anger en tidsgräns på 72 timmar och lägger till en Zoom-länk. Alternativet ”Dölj deltagaruppgifter” är aktiverat. Påminnelser skickas ut 24 timmar före tidsgränsen
Resultat: Juryn fattar sitt beslut om två dagar. Evenemanget läggs in i allas kalendrar tillsammans med den slutgiltiga Zoom-länken och rumsnumret
Möte i den akademiska ständiga kommittén med deltagare från olika institutioner
Situation: En kommitté bestående av sju lärare och två dekaner sammanträder en gång i månaden för att pröva överklaganden
Åtgärd: Ordföranden använder en återkommande mall för Group Poll med förinställda 60-minutersblock. Ordföranden kopplar samman Outlook-kalendern och ställer in omröstningar vid behov som reservlösning
Resultat: Gruppen fastställer den bästa tiden varje månad och undviker att skicka e-post fram och tillbaka
Avslutningsutställning med 40 studentpresentationer
Situation: En högskola anordnar en tvådagars utställning med fyra salar som behöver två domare per timme
Åtgärd: Evenemangskoordinatorn skapar en Sign-up Sheet med 30-minutersintervaller, begränsar antalet domare till två per intervall och delar länken med branschpartner
Resultat: Deltagarna väljer tider som passar deras arbetsscheman. Koordinatorn exporterar schemat till ett kalkylblad för incheckning
Rådgivarens mottagningstider under kursanmälningsveckan
Situation: Två rådgivare måste hantera den stora efterfrågan utan att det blir kaos i e-postflödet
Åtgärd: Varje rådgivare har en Booking Page som i realtid visar innehållet i deras Google Kalender. Videolänkar läggs till automatiskt. Om ingen dyker upp frigörs tiden efter fem minuter så att nya tider kan bokas
Resultat: Studenterna bokar de tider som passar dem. Studievägledarna ser till att deras kalendrar är överskådliga och uppdaterade
Individuell förberedelse inför disputationen
Situation: En studievägledare erbjuder 30 minuters förberedelsemöten för avgångselever
Åtgärd: Rådgivaren skapar ett 1:1-möte med en lista över tio tider den här veckan. Eleverna väljer en tid och får omedelbar bekräftelse
Resultat: Rådgivaren ser alla förberedelsemöten i kalendern utan att det behövs någon fram- och tillbaka-kommunikation
Små detaljer som gör stor skillnad
Använd anpassad profilering för att lägga till ditt programs logotyp på varje inbjudan
Lägg till en kort länk till bedömningskriterierna så att domarna kan få en överblick över förväntningarna innan de röstar
Skicka ut en kort enkät efter mötet med hjälp av en Sign-up Sheet som används som textbaserad enkät för att samla in synpunkter
Viktiga slutsatser
Group Poll hjälper rådgivare och handledare att snabbt planera avslutningspaneler och kommittémöten
Håll enkäterna korta, ange tidsfrister och använd påminnelser för att få snabba svar
Koppla ihop din kalender för att undvika kollisioner och lägg till händelser med ett enda klick
Använd Sign-up Sheets för utställningar med flera tidsluckor och Booking Pages för mottagningstider
Funktioner i Doodle Pro, såsom AI-beskrivningar, anpassad varumärkesprofilering och integritetsinställningar, sparar tid och skyddar data
Kom igång med bättre schemaläggning
Capstone-säsongen behöver inte ta all din tid i anspråk. Använd Doodle Group Poll för att välja datum som passar för paneler och kommittéer, och använd sedan Sign-up Sheets, Booking Pages och 1:1-möten för att hantera allt annat. Koppla in din kalender, lägg till din videoplattform och låt Doodle sköta det tunga arbetet.
Är du redo att förenkla schemaläggningen? Skapa en Doodle och se hur rådgivare och studievägledare sparar flera timmar varje vecka på avslutningspaneler och kommittémöten.
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