Group Poll inför avslutningspaneler och utskottsmöten

Som handledare eller rådgivare fylls din kalender snabbt. Mellan avslutningspaneler, akademiska utskott, stipendiegranskningar och uppföljningar med studenter hanterar du fler möten än de flesta inser. Att samordna lärare, externa mentorer och studenter kan ta timmar av e-postväxlingar fram och tillbaka. Det är stressande, särskilt under de mest intensiva veckorna inför delprov och terminsslut.

Om det här låter bekant är du inte ensam. Den goda nyheten är att du kan förenkla schemaläggningen utan att behöva införa ytterligare ett komplicerat system. I den här guiden får du lära dig hur du använder Doodle Group Poll för att snabbt boka in avslutningspaneler och kommittémöten, även när du har dussintals upptagna personer att samordna. Du kommer också att se när du ska använda Booking Pages, 1:1-möten och Sign-up Sheets för att hantera resten av dina rådgivningsbehov. Målet är enkelt: spara tid, behåll fokus och boka möten med mindre ansträngning.

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Utmaningen för rådgivare och vägledare

I Capstone-paneler och -kommittéer ingår många intressenter. Var och en har olika undervisningsscheman, mottagningstider och åtaganden inom universitetet. Externa bedömare arbetar ofta utanför campus. Du försöker hitta en tidpunkt som passar alla, samtidigt som din inkorg fylls med ”kanske”-svar och ändringar i sista minuten.

Vanliga problemområden:

Du skickar tre eller fler omgångar med e-postmeddelanden för att bekräfta en paneltid

Tidszoner skapar förvirring bland deltagare som deltar på distans

Lärarna bokar in sina lektioner i sina kalendrar men glömmer att dela med sig av andra reserveringar

Studenterna behöver ett snabbt svar för att hinna i tid enligt institutionens tidsfrister

Du måste skydda elevernas integritet när du kommunicerar med stora grupper

Dessa samordningsuppgifter tar tid från rådgivningen. De medför dessutom extra stress under intensiva perioder.

Varför detta är viktigt för rådgivare och kuratorer

När schemaläggningen går trögt hamnar allt annat på efterkälken. Studenterna missar sina mål för försvar av examensarbeten. Kommittéerna dröjer med beslut om ansökningar eller stipendier. Lärarna blir frustrerade. Du går miste om timmar som du kunde ha ägnat åt handledning, studentkvarhållning och utåtriktad verksamhet.

En snabb och tydlig schemaläggning stöder er huvudsakliga verksamhet:

Se till att eleverna håller kursen mot examen

Säkerställa rättvisa och dokumenterade kommittéprocesser

Minska byråkratin för lärare och externa samarbetspartner

Ta hand om din egen tid och energi

Ett enkelt system som fungerar i olika kalendrar och format gör verkligen skillnad. Det är där Doodle kommer in i bilden.

Använd Group Poll för att fastställa sammanfattande paneler på några dagar, inte veckor

Group Poll är avsedd för en enda fråga: När kan vi träffas som grupp? Du föreslår tidpunkter, bjuder in alla och låter Doodle räkna fram de bästa alternativen. Inga långa trådar. Inga röriga kalkylblad.

Så här genomför du en Group Poll för en avslutande panel bestående av fyra lärare, två domare från näringslivet och en student.

Planera dina tidsfönster Täck för 3 till 5 fönster under en period på 10 dagar

Undvik undervisningsperioder och kända evenemang på campus

Om du är osäker, fråga avdelningsassistenten vilka tider som vanligtvis inte passar. Skapa en Group Poll i Doodle Anslut din kalender så att Doodle kan föreslå lediga tider

Lägg till tydliga rubriker, till exempel ”Våren 2026: Avslutningspanel för Maria Lee”

Ange mötets längd, plats och videolänk om det är ett hybridmöte

Lägg till en kort beskrivning av panelens mål och material Aktivera viktiga inställningar Tidszonsdetektering säkerställer att varje inbjuden ser den lokala tiden

Fastställ en tidsfrist för svar för att hålla igång drivkraften

Aktivera automatiska påminnelser för dem som inte har svarat

Dölj deltagaruppgifterna om du vill ha extra integritet

Begränsa rösterna till ett önskat tidpunkt om du behöver ett enda bästa alternativ Bjud in dina paneldeltagare Lägg till e-postadresser direkt i Doodle eller dela en länk

Du kan bjuda in upp till 1 000 deltagare till stora möten

Använd Doodle Pro för att skicka e-post direkt från Doodle och följa upp svaren Bekräfta och lägg in det i kalendern Välj den bästa tiden när svaren har kommit in

Doodle lägger till händelsen i din anslutna kalender

Skicka de slutgiltiga uppgifterna till din panel och studenten

Den här processen gör att arbetet bara tar några minuter. Alla ser samma alternativ. Du får ett snabbt svar som håller.

Proffstips: lägg till information om förberedelser i omröstningen

Upptagna paneldeltagare svarar snabbare när de vet vad de kan förvänta sig. Lägg till följande i beskrivningen:

Studentens namn, utbildningsprogram och projektets titel

Genomgångsformat, t.ex. en 15-minuterspresentation följd av 10 minuters frågestund

Länk till utkastet eller bedömningsmatrisen

Om det krävs kameror för deltagare som deltar på distans

Vem kommer att vara ordförande i panelen?

Med Doodle Pro kan du använda mötesbeskrivningar som skapats med hjälp av AI. Välj ton och längd, klistra in projektuppgifter och låt Doodle skapa en tydlig inbjudan som ger ett professionellt intryck.

Praktiska tips för rådgivare och kuratorer som planerar utskottsmöten

Group Poll kan tillgodose de flesta behoven vid utskottsmöten. Använd dessa metoder för att göra dem ännu mer effektiva i ditt studievägledningssammanhang.

Alternativ för tidsramar Erbjud färre, men bättre alternativ. Fem alternativ är bättre än femton. Variera tidpunkterna mellan tidig morgon, mitt på dagen och sen eftermiddag för att täcka undervisningsmönstren

Använd ”If-need-be”-omröstningar för att skapa reservkopior Låt paneldeltagarna ange sekundära tider På så sätt har du en reserv om någon skulle hoppa av

Undvik trafiktäta tider Hoppa över de vanliga undervisningstiderna för din campus Försök att boka rum vid hel timme för att underlätta bokningen

Skydda elevernas integritet Använd funktionen ”Dölj deltagaruppgifter” i Doodle Pro så att paneldeltagarna inte ser varandras svar Dela elevens material först när tiden har fastställts

Skapa en panelmall Spara en standardbeskrivning, speltid och videolänk Använd den igen varje säsong

Ställ in tidsfrist och påminnelser Räkna med att det tar 48 till 72 timmar innan du får svar Aktivera automatiska påminnelser till dem som svarar sent

Använd anpassad varumärkesprofilering för tydlighetens skull Lägg till din programlogotyp och dina färger i Doodle Pro Detta bidrar till att externa domare känner förtroende för inbjudan

Bekräfta rum och länkar i god tid Lägg till Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Cisco Webex i omröstningen Ange uppgifter om det fysiska rummet när du klickar på Bekräfta



Hantera tidszoner utan förvirring

Om din panel består av en alumn på västkusten och en partner i London kan tidszoner bli ett problem. Doodle visar varje persons lokala tid. Du kan också:

Lägg till en anteckning där värdens standardtidszon anges

Erbjud ett tidigt och ett sent tidsfönster för att täcka olika intervall

Skicka en slutgiltig bekräftelse med både lokal tid och basstid

Använd Sign-up Sheets för flerdagars avslutningsutställningar

En enskild avslutningspresentation passar bra för en Group Poll. En presentation som pågår en hel dag eller en hel vecka kräver ett annat format. Använd Doodle-Sign-up Sheets när:

Det är många studenter som håller presentationer under flera dagar

Man måste begränsa antalet domare per session eller rum

Du vill att studenterna ska boka en tid enligt principen ”först till kvarn”

Skapa ditt evenemang, lägg till tidsluckor, ange antalet platser och dela länken med deltagare eller domare. Deltagarna väljer själva vilken tid de föredrar. Du ser deltagarlistan fyllas på i realtid.

Vanliga misstag som man bör undvika

Även en liten försening i schemaläggningen kan störa ett paneldiskussionsmöte. Här är vad du bör undvika och hur du åtgärdar det.

Alltför många alternativ Problem : Folk stelnar till när de ser 20 gånger Åtgärd : Erbjud 5 till 8 bra alternativ för olika dagar

Ingen tidsfrist för svar Problem : Folk skjuter upp det och då går veckan förlorad Åtgärd : Ställ in en tidsgräns i din Group Poll med påminnelser

Uppgifter om varaktighet eller plats saknas Problem : Deltagarna vet inte hur länge de ska boka eller vart de ska ta vägen Åtgärd : Ange varaktighet, rum och videolänk i omröstningens beskrivning

Att bortse från tidszoner Problem : Deltagarna som deltar på distans kommer en timme för sent Åtgärd : Låt tidszonsidentifieringen vara aktiverad och bekräfta den lokala tiden i det slutliga e-postmeddelandet

Att dela för mycket information om deltagarna Problem : Integritetsfrågor rörande elevuppgifter Åtgärd : Använd alternativet ”Dölj deltagaruppgifter” och dela material på ett säkert sätt när tiden har ställts in

Du har glömt att koppla ihop din kalender Problem : Dubbelbokningar när tiderna för dina omröstningar krockar Åtgärd : Anslut Google Kalender, Outlook eller Apple Kalender så att Doodle endast föreslår lediga tider



Verktyg och lösningar som passar ditt rådgivningsarbete

Doodle erbjuder en komplett verktygslåda för schemaläggning inom utbildningssektorn. Här beskrivs hur varje produkt kan vara till hjälp för studievägledare och rådgivare.

Group Polls for avslutande paneler och kommittéer Hitta den bästa tidpunkten för lärare, externa bedömare och studenter Bjud in upp till 1 000 deltagare Använd tidsfrister, automatiska påminnelser och tidszonsidentifiering Dölj deltagaruppgifter av integritetsskäl E-postinbjudningar direkt från Doodle

Sign-up Sheets för presentationer, simulerade försvar och workshops Skapa flera tidsintervaller och ange ett maximalt antal platser per session Låt eleverna eller domarna själva välja vilken tid de vill ha Används för volontärpass, karriärpaneler eller rådgivningsworkshops

Booking Page för mottagningstider och intagssamtal Dela en länk som endast visar dina öppettider Studenterna bokar själva utan att skicka e-post till dig Anslut Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Cisco Om ditt program tar betalt för förberedelser inför certifiering eller coachning av tidigare deltagare kan du ta emot betalningar via Stripe

1:1 för studenternas förberedelser inför disputationerna Ange en kort lista över förberedelsetider för en enskild student eller en lärarpartner Doodle sköter bekräftelser och kalenderinbjudningar Lägg till Stripe om du driver betalda community-program eller erbjuder extern rådgivning



Säkerhet, varumärkesprofilering och integrationer

Vid era möten hanteras ofta känslig information om eleverna. Doodle Pro och Doodle Teams innehåller följande:

Datasäkerhet och integritet på företagsnivå

Skräddarsydd profilering med er logotyp och era färger

En reklamfri upplevelse för en överskådlig inbjudan

Zapier-integration för att logga omröstningsdata i Sheets, skapa instrumentpaneler eller skicka aviseringar till Slack-kanaler

AI-genererade mötesbeskrivningar för att spara tid vid utformningen

Dessa funktioner hjälper dig att upprätthålla ett professionellt utseende samtidigt som du skyddar data och minskar det manuella arbetet.

Exempel från verkligheten från rådgivningsteam

Scenarierna nedan visar hur rådgivare och kuratorer kan använda Doodle i sin kalender.

Avslutande projektpanel för avancerad design med externa bedömare Situation : En teknisk rådgivare behöver planera in en disputation för fyra lärare, två mentorer från näringslivet och en student inom två veckor

Åtgärd : Rådgivaren skapar en Group Poll med sex alternativ, anger en tidsgräns på 72 timmar och lägger till en Zoom-länk. Alternativet ”Dölj deltagaruppgifter” är aktiverat. Påminnelser skickas ut 24 timmar före tidsgränsen

Resultat: Juryn fattar sitt beslut om två dagar. Evenemanget läggs in i allas kalendrar tillsammans med den slutgiltiga Zoom-länken och rumsnumret Möte i den akademiska ständiga kommittén med deltagare från olika institutioner Situation : En kommitté bestående av sju lärare och två dekaner sammanträder en gång i månaden för att pröva överklaganden

Åtgärd : Ordföranden använder en återkommande mall för Group Poll med förinställda 60-minutersblock. Ordföranden kopplar samman Outlook-kalendern och ställer in omröstningar vid behov som reservlösning

Resultat: Gruppen fastställer den bästa tiden varje månad och undviker att skicka e-post fram och tillbaka Avslutningsutställning med 40 studentpresentationer Situation : En högskola anordnar en tvådagars utställning med fyra salar som behöver två domare per timme

Åtgärd : Evenemangskoordinatorn skapar en Sign-up Sheet med 30-minutersintervaller, begränsar antalet domare till två per intervall och delar länken med branschpartner

Resultat: Deltagarna väljer tider som passar deras arbetsscheman. Koordinatorn exporterar schemat till ett kalkylblad för incheckning Rådgivarens mottagningstider under kursanmälningsveckan Situation : Två rådgivare måste hantera den stora efterfrågan utan att det blir kaos i e-postflödet

Åtgärd : Varje rådgivare har en Booking Page som i realtid visar innehållet i deras Google Kalender. Videolänkar läggs till automatiskt. Om ingen dyker upp frigörs tiden efter fem minuter så att nya tider kan bokas

Resultat: Studenterna bokar de tider som passar dem. Studievägledarna ser till att deras kalendrar är överskådliga och uppdaterade Individuell förberedelse inför disputationen Situation : En studievägledare erbjuder 30 minuters förberedelsemöten för avgångselever

Åtgärd : Rådgivaren skapar ett 1:1-möte med en lista över tio tider den här veckan. Eleverna väljer en tid och får omedelbar bekräftelse

Resultat: Rådgivaren ser alla förberedelsemöten i kalendern utan att det behövs någon fram- och tillbaka-kommunikation

Små detaljer som gör stor skillnad

Använd anpassad profilering för att lägga till ditt programs logotyp på varje inbjudan

Lägg till en kort länk till bedömningskriterierna så att domarna kan få en överblick över förväntningarna innan de röstar

Skicka ut en kort enkät efter mötet med hjälp av en Sign-up Sheet som används som textbaserad enkät för att samla in synpunkter

Viktiga slutsatser

Group Poll hjälper rådgivare och handledare att snabbt planera avslutningspaneler och kommittémöten

Håll enkäterna korta, ange tidsfrister och använd påminnelser för att få snabba svar

Koppla ihop din kalender för att undvika kollisioner och lägg till händelser med ett enda klick

Använd Sign-up Sheets för utställningar med flera tidsluckor och Booking Pages för mottagningstider

Funktioner i Doodle Pro, såsom AI-beskrivningar, anpassad varumärkesprofilering och integritetsinställningar, sparar tid och skyddar data

Kom igång med bättre schemaläggning

Capstone-säsongen behöver inte ta all din tid i anspråk. Använd Doodle Group Poll för att välja datum som passar för paneler och kommittéer, och använd sedan Sign-up Sheets, Booking Pages och 1:1-möten för att hantera allt annat. Koppla in din kalender, lägg till din videoplattform och låt Doodle sköta det tunga arbetet.

Är du redo att förenkla schemaläggningen? Skapa en Doodle och se hur rådgivare och studievägledare sparar flera timmar varje vecka på avslutningspaneler och kommittémöten.