कैपस्टोन पैनलों और समिति की बैठकों के लिए ग्रुप पोल

एक सलाहकार या परामर्शदाता के रूप में आपका कैलेंडर जल्दी भर जाता है। कैपस्टोन पैनलों, शैक्षणिक स्थिति समितियों, छात्रवृत्ति समीक्षाओं और छात्र चेक-इन्स के बीच आप अधिकांश लोगों की अपेक्षा से कहीं अधिक बैठकें संचालित करते हैं। संकाय, बाहरी मार्गदर्शकों और छात्रों के समन्वय में बार-बार ईमेल भेजने में घंटों लग सकते हैं। यह तनावपूर्ण होता है, विशेषकर मिडटर्म और टर्म के अंत के व्यस्त सप्ताहों के दौरान।

अगर यह परिचित लगता है, तो आप अकेले नहीं हैं। अच्छी खबर यह है कि आप बिना कोई और जटिल सिस्टम जोड़े शेड्यूलिंग को आसान बना सकते हैं। इस गाइड में, आप जानेंगे कि कैसे Doodle ग्रुप पोल का उपयोग करके कैपस्टोन पैनलों और समिति की बैठकों को जल्दी से लॉक किया जाए, भले ही आपके पास दर्जनों व्यस्त लोग हों। आप यह भी देखेंगे कि अपनी बाकी सलाह देने की ज़रूरतों को संभालने के लिए बुकिंग पेज, 1:1 और साइन-अप शीट्स का उपयोग कब करना है। लक्ष्य सरल है। समय बचाएँ, अपने ध्यान को बनाए रखें और कम प्रयास में बैठकों को तय करें।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

परामर्शदाताओं और सलाहकारों पेशेवरों के सामने चुनौती

कैपस्टोन पैनलों और समितियों में कई हितधारक शामिल होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षण अनुसूची, कार्यालय समय और सेवा संबंधी प्रतिबद्धताएँ अलग-अलग होती हैं। बाहरी न्यायाधीश अक्सर परिसर से बाहर काम करते हैं। आप सभी के लिए एक ऐसा समय खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो सभी के अनुकूल हो, जबकि आपका इनबॉक्स संभावित विकल्पों और अंतिम समय के बदलावों से भर रहा है।

सामान्य दर्द के बिंदु:

आप एक पैनल के समय की पुष्टि के लिए तीन या अधिक ईमेल भेजते हैं।

समय क्षेत्र दूरस्थ पैनलिस्टों के लिए भ्रम पैदा करते हैं।

फ़ैकल्टी अपने कैलेंडर में कक्षाएं ब्लॉक कर लेती हैं लेकिन अन्य होल्ड्स साझा करना भूल जाती हैं।

विभाग की समय-सीमाओं को पूरा करने के लिए छात्रों को जल्दी से उत्तर चाहिए।

आपको बड़े समूहों के साथ संवाद करते समय छात्रों की गोपनीयता की रक्षा करनी चाहिए।

ये समन्वय कार्य सलाह देने के समय में कटौती करते हैं। ये व्यस्त अवधियों के दौरान तनाव भी बढ़ाते हैं।

परामर्शदाताओं और सलाहकारों के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

जब समय-सारिणी धीमी हो जाती है, तो बाकी सब कुछ पीछे छूट जाता है। छात्र लक्ष्य रक्षा तिथियाँ चूक जाते हैं। समितियाँ याचिकाओं या छात्रवृत्तियों पर निर्णय लेने में देरी करती हैं। अध्यापक निराश हो जाते हैं। आप कोचिंग, छात्रों को बनाए रखने और बाहरी संपर्क के लिए खर्च किए जा सकने वाले घंटे खो देते हैं।

त्वरित और स्पष्ट समय-निर्धारण आपके मुख्य मिशन का समर्थन करता है:

छात्रों को स्नातक होने की राह पर बनाए रखें

निष्पक्ष, प्रलेखित समिति प्रक्रियाओं को बनाए रखें

संकाय और बाहरी भागीदारों के लिए घर्षण कम करें

अपने समय और ऊर्जा की रक्षा करें

एक सरल प्रणाली जो कैलेंडर और प्रारूपों में काम करती है, वास्तव में फर्क लाती है। यहीं पर Doodle काम आता है।

ग्रुप पोल का उपयोग करके कैपस्टोन पैनलों को हफ्तों में नहीं, बल्कि दिनों में लॉक करें।

ग्रुप पोल एक प्रश्न के लिए बनाए गए हैं। हम समूह के रूप में कब मिल सकते हैं? आप समय प्रस्तावित करें, सभी को आमंत्रित करें और Doodle को सर्वश्रेष्ठ विकल्पों की गणना करने दें। कोई लंबी चर्चाएँ नहीं। कोई अव्यवस्थित स्प्रेडशीट नहीं।

यहाँ बताया गया है कि चार संकाय सदस्य, दो उद्योग जज और एक छात्र वाले कैपस्टोन पैनल के लिए ग्रुप पोल कैसे चलाया जाए।

अपने समय खंडों का नक्शा बनाएँ 10-दिवसीय अवधि में 3 से 5 ब्लॉक विंडो

संकाय शिक्षण ब्लॉकों और ज्ञात परिसर कार्यक्रमों से बचें।

यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं, तो सामान्य नो-गो समय के लिए विभाग के सहायक से पूछें। Doodle में अपना ग्रुप पोल बनाएँ अपना कैलेंडर कनेक्ट करें ताकि Doodle खुले समय सुझा सके।

स्पष्ट शीर्षक जोड़ें जैसे कि मारिया ली के लिए वसंत 2026 कैपस्टोन पैनल

हाइब्रिड होने पर बैठक की अवधि, स्थान और वीडियो लिंक शामिल करें।

पैनल के लक्ष्य और सामग्री का एक संक्षिप्त विवरण जोड़ें। मुख्य सेटिंग्स चालू करें समय क्षेत्र का पता लगाने से प्रत्येक आमंत्रित व्यक्ति को स्थानीय समय दिखाई देता है।

गति बनाए रखने के लिए प्रतिक्रिया की समयसीमा निर्धारित करें

जवाब न देने वालों के लिए स्वचालित अनुस्मारक सक्रिय करें

अतिरिक्त गोपनीयता के लिए प्रतिभागी विवरण छिपाएँ

यदि आपको एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प चाहिए, तो वोटों को एक पसंदीदा समय तक सीमित करें। अपने पैनलिस्टों को आमंत्रित करें Doodle में सीधे ईमेल जोड़ें या लिंक साझा करें

आप बड़ी समितियों के लिए 1000 प्रतिभागियों तक को आमंत्रित कर सकते हैं।

Doodle से ईमेल भेजने और प्रतिक्रियाओं को ट्रैक करने के लिए Doodle Pro का उपयोग करें। पुष्टि करें और इसे कैलेंडर में डालें। जैसे ही प्रतिक्रियाएँ आएं, सर्वश्रेष्ठ समय चुनें।

Doodle यह इवेंट आपके कनेक्टेड कैलेंडर में जोड़ता है।

अपने पैनल और छात्र को अंतिम विवरण भेजें।

यह प्रक्रिया आपके काम को मिनटों में कम कर देती है। हर कोई एक ही विकल्प देखता है। आपको एक त्वरित उत्तर मिलता है जो टिकता है।

Pro टिप: पोल के अंदर तैयारी की जानकारी शामिल करें।

व्यस्त पैनलिस्ट तब तेज़ी से प्रतिक्रिया देते हैं जब उन्हें पता होता है कि क्या उम्मीद करनी है। विवरण में जोड़ें:

छात्र का नाम, कार्यक्रम और परियोजना का शीर्षक

समीक्षा प्रारूप: 15 मिनट की प्रस्तुति और 10 मिनट का प्रश्नोत्तर सत्र

ड्राफ्ट या रूब्रिक का लिंक

क्या दूरस्थ पैनलिस्टों के लिए कैमरों की आवश्यकता है

पैनल का अध्यक्ष कौन होगा?

Doodle Pro के साथ, आप AI-जनित मीटिंग विवरण का उपयोग कर सकते हैं। अपना टोन और लंबाई चुनें, प्रोजेक्ट विवरण पेस्ट करें और Doodle को एक पेशेवर दिखने वाला स्पष्ट निमंत्रण तैयार करने दें।

समिति अनुसूचीकरण के लिए सलाहकारों और परामर्शदाताओं के लिए व्यावहारिक सुझाव

ग्रुप पोल अधिकांश समिति की बैठकों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। इन्हें अपने परामर्श संबंधी संदर्भ में और भी प्रभावी बनाने के लिए इन रणनीतियों का उपयोग करें।

समय बॉक्स विकल्प कम, लेकिन अधिक प्रभावशाली विकल्प पेश करें। पाँच विकल्प पंद्रह से बेहतर हैं। शिक्षण पैटर्न को कवर करने के लिए सुबह-सुबह, दोपहर और देर दोपहर में विभिन्न समय।

बैकअप बनाने के लिए आवश्यकता पड़ने पर वोट का उपयोग करें। पैनलिस्टों को द्वितीयक समय चिह्नित करने की अनुमति दें अगर कोई कनेक्शन ड्रॉप हो जाए तो यह आपके लिए एक बैकअप प्रदान करता है।

पीक ब्लॉक्स से बचें अपने परिसर के सामान्य शिक्षण समय को छोड़ें कमरे की बुकिंग आसान बनाने के लिए घंटे की शुरुआत का समय चुनें।

छात्रों की गोपनीयता की रक्षा करें Doodle Pro में प्रतिभागी विवरण छिपाएँ ताकि पैनलिस्ट एक-दूसरे की प्रतिक्रियाएँ न देख सकें। छात्र की सामग्री केवल समय निर्धारित होने के बाद ही साझा करें।

एक पैनल टेम्पलेट बनाएँ डिफ़ॉल्ट विवरण, अवधि और वीडियो लिंक सहेजें हर कैपस्टोन सीज़न के लिए इसका पुन: उपयोग करें

डेडलाइन और रिमाइंडर सेट करें प्रतिक्रियाओं के लिए 48 से 72 घंटे का समय दें। देर से जवाब देने वालों के लिए स्वचालित अनुस्मारक चालू करें

स्पष्टता के लिए कस्टम ब्रांडिंग का उपयोग करें Doodle Pro में अपना प्रोग्राम लोगो और रंग जोड़ें। यह बाहरी जजों को निमंत्रण पर भरोसा करने में मदद करता है।

कमरे और लिंक जल्दी पुष्टि करें पोल के अंदर ज़ूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या सिस्को वेबएक्स जोड़ें। जब आप पुष्टि करें पर क्लिक करें तो भौतिक कक्ष का विवरण शामिल करें।



बिना भ्रम के समय क्षेत्रों का प्रबंधन करें

यदि आपके पैनल में वेस्ट कोस्ट का एक पूर्व छात्र और लंदन में एक साथी शामिल हैं, तो समय क्षेत्र जटिल हो जाते हैं। Doodle प्रत्येक व्यक्ति को उनका स्थानीय समय दिखाता है। आप यह भी कर सकते हैं:

होस्ट के लिए आधार समय क्षेत्र सूचीबद्ध करने वाला एक नोट जोड़ें।

दायरे को कवर करने के लिए एक प्रारंभिक और एक देर से विंडो प्रदान करें।

स्थानीय और बेस दोनों समयों के साथ अंतिम पुष्टि भेजें।

बहु-दिवसीय कैपस्टोन प्रदर्शनों के लिए साइन-अप शीट्स का उपयोग करें

एक एकल कैपस्टोन डिफेंस ग्रुप पोल के लिए उपयुक्त है। एक दिन या सप्ताह भर चलने वाले शोकेस के लिए अलग प्रारूप की आवश्यकता होती है। जब:

आपके पास कई दिनों में कई छात्र प्रस्तुतकर्ता हैं।

आपको प्रति सत्र या कक्ष न्यायाधीशों की संख्या सीमित करनी होगी।

आप चाहते हैं कि छात्र पहले आओ पहले पाओ के आधार पर समय स्लॉट आरक्षित करें।

अपना इवेंट बनाएँ, समय स्लॉट जोड़ें, सीटों की सीमा निर्धारित करें और लिंक छात्रों या जजों के साथ साझा करें। उपस्थित लोग अपनी पसंदीदा समय चुनते हैं। आप रीयल टाइम में रोस्टर बनते हुए देख सकते हैं।

बचने योग्य सामान्य गलतियाँ

एक छोटी सी शेड्यूलिंग चूक भी पैनल की तारीख को पटरी से उतार सकती है। यहाँ बताया गया है कि किन बातों से बचना है और इसे कैसे ठीक करना है।

बहुत सारे विकल्प समस्या लोग 20 बार देखने पर जम जाते हैं ठीक करें : विभिन्न दिनों में 5 से 8 मजबूत विकल्प प्रदान करें

कोई प्रतिक्रिया समयसीमा नहीं समस्या लोग इसे टाल देते हैं और आपका हफ्ता बर्बाद हो जाता है। ठीक करें अपनी ग्रुप पोल में रिमाइंडर के साथ एक समयसीमा निर्धारित करें

अवधि या स्थान अनुपस्थित समस्या पैनलिस्ट नहीं जानते कि आरक्षण कितने समय के लिए करें या कहाँ जाएँ। ठीक करें पोल विवरण में अवधि, कमरा और वीडियो लिंक जोड़ें।

समय क्षेत्रों की अनदेखी समस्या दूरस्थ पैनलिस्ट एक घंटा देर से आते हैं ठीक करें समय क्षेत्र का पता लगाना चालू रखें और अंतिम ईमेल में स्थानीय समय की पुष्टि करें।

प्रतिभागी की जानकारी का अत्यधिक साझाकरण समस्या : छात्र डेटा के साथ गोपनीयता संबंधी चिंताएँ ठीक करें समय निर्धारित होने के बाद प्रतिभागी विवरण छिपाएँ और सामग्री को सुरक्षित रूप से साझा करें।

आपका कैलेंडर कनेक्ट करना भूल गए समस्या : आपके मतदान समयों के टकराव पर दोहरी बुकिंग ठीक करें Google Calendar, Outlook या Apple Calendar को कनेक्ट करें ताकि Doodle केवल खाली स्लॉट ही सुझाए।



आपके सलाहकार कार्यप्रवाह के अनुरूप उपकरण और समाधान

Doodle आपको शिक्षा में शेड्यूलिंग के लिए एक संपूर्ण टूलकिट प्रदान करता है। यहाँ बताया गया है कि प्रत्येक उत्पाद सलाहकारों और काउंसलरों की कैसे मदद करता है।

कैपस्टोन पैनलों और समितियों के लिए ग्रुप पोल संकाय, बाहरी परीक्षकों और छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त समय खोजें। 1000 प्रतिभागियों तक को आमंत्रित करें अंतिम तिथियों, स्वचालित अनुस्मारकों और समय क्षेत्र पहचान का उपयोग करें। गोपनीयता के लिए प्रतिभागी का विवरण छिपाएँ Doodle से सीधे ईमेल निमंत्रण

शोकेस, मॉक डिफेंस और कार्यशालाओं के लिए साइन-अप शीट्स कई समय स्लॉट बनाएँ और प्रत्येक सत्र में सीटों की संख्या सीमित करें। छात्रों या जजों को स्वयं अपना स्लॉट चुनने दें। स्वयंसेवी पालियों, करियर पैनलों या परामर्श कार्यशालाओं के लिए उपयोग करें

कार्यालय समय और प्रवेश सत्रों के लिए बुकिंग पेज एक ऐसा लिंक साझा करें जो केवल आपके खुलने के समय दिखाए। छात्र बिना आपको ईमेल किए ही अपना समय बुक कर लेते हैं। ज़ूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या सिस्को कनेक्ट करें यदि आपका प्रोग्राम प्रमाणन तैयारी या पूर्व छात्र कोचिंग के लिए शुल्क लेता है, तो Stripe से भुगतान एकत्र करें।

रक्षा-प्रस्तुतियों से पहले छात्रों की तैयारी के लिए 1:1 एकल छात्र या संकाय साथी के लिए तैयारी समयों की एक संक्षिप्त सूची प्रदान करें। Doodle पुष्टि और कैलेंडर निमंत्रणों का ध्यान रखता है। यदि आप सशुल्क सामुदायिक कार्यक्रम या बाहरी परामर्श चलाते हैं तो Stripe जोड़ें।



सुरक्षा, ब्रांडिंग और एकीकरण

आपकी बैठकों में अक्सर संवेदनशील छात्र जानकारी शामिल होती है। Doodle Pro और Doodle Teams में शामिल हैं:

उद्यम-स्तरीय डेटा सुरक्षा और गोपनीयता

आपके लोगो और रंगों के साथ कस्टम ब्रांडिंग

एक साफ़ निमंत्रण के लिए विज्ञापन-मुक्त अनुभव

शीट्स में पोल डेटा लॉग करने, डैशबोर्ड बनाने या स्लैक चैनलों को सूचित करने के लिए ज़ैपियर इंटीग्रेशन

ड्राफ्टिंग का समय बचाने के लिए एआई-जनित बैठक विवरण

ये सुविधाएँ डेटा की सुरक्षा करते हुए और मैनुअल कार्य को कम करते हुए पेशेवर रूप बनाए रखने में आपकी मदद करती हैं।

परामर्श टीमों से वास्तविक उदाहरण

नीचे दिए गए परिदृश्य दिखाते हैं कि सलाहकार और काउंसलर अपने कैलेंडर में Doodle का उपयोग कैसे कर सकते हैं।

बाहरी निर्णायकों के साथ वरिष्ठ डिज़ाइन कैपस्टोन पैनल स्थिति एक इंजीनियरिंग सलाहकार को दो सप्ताह के भीतर चार संकाय सदस्यों, दो उद्योग सलाहकारों और एक छात्र के लिए बचाव कार्यक्रम निर्धारित करना है।

कार्रवाई : सलाहकार छह विकल्पों के साथ एक ग्रुप पोल बनाता है, 72 घंटे की समय सीमा निर्धारित करता है और एक ज़ूम लिंक जोड़ता है। प्रतिभागी विवरण छिपाना चालू है। 24 घंटे पर रिमाइंडर भेजे जाते हैं।

परिणाम: पैनल दो दिनों में निर्णय लेता है। अंतिम ज़ूम लिंक और कमरे के नंबर के साथ यह कार्यक्रम सभी के कैलेंडर में दर्ज हो जाता है। विभिन्न विभागों में अकादमिक स्थिति समिति की बैठक स्थिति सात संकाय सदस्यों और दो डीन की एक समिति अपीलों की समीक्षा के लिए मासिक रूप से बैठक करती है।

कार्रवाई अध्यक्ष पूर्वनिर्धारित 60 मिनट के ब्लॉकों के साथ आवर्ती ग्रुप पोल टेम्पलेट का उपयोग करता है। अध्यक्ष आउटलुक कैलेंडर को जोड़ता है और बैकअप के लिए आवश्यकतानुसार वोट निर्धारित करता है।

परिणामसमूह हर महीने शीर्ष समय को लॉक कर लेता है और कभी भी ईमेल टैग नहीं खेलता। 40 छात्र प्रस्तुतियों के साथ कैपस्टोन प्रदर्शन स्थिति एक कॉलेज दो-दिवसीय शोकेस आयोजित करता है, जिसमें चार कमरे हैं और प्रत्येक घंटे प्रत्येक कमरे के लिए दो न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है।

कार्रवाई इवेंट्स कोऑर्डिनेटर 30 मिनट के स्लॉट वाली साइन-अप शीट बनाता है, प्रत्येक स्लॉट में अधिकतम दो जजों की सीमा निर्धारित करता है और लिंक उद्योग साझेदारों के साथ साझा करता है।

परिणाम: साझेदार अपने कार्य कैलेंडर के अनुसार समय चुनते हैं। समन्वयक चेक-इन के लिए रोस्टर को स्प्रेडशीट में निर्यात करता है। एड-ड्रॉप सप्ताह के दौरान सलाहकार कार्यालय समय स्थिति दो सलाहकारों को ईमेल की अव्यवस्था के बिना उच्च मांग को संभालना होगा।

कार्रवाई प्रत्येक सलाहकार एक बुकिंग पेज साझा करता है जो उनके Google कैलेंडर को वास्तविक समय में दर्शाता है। वीडियो लिंक स्वचालित रूप से जुड़ जाते हैं। पांच मिनट के बाद जो लोग नहीं आते, वे हटा दिए जाते हैं ताकि नए स्लॉट खोले जा सकें।

परिणाम: छात्र अपने लिए उपयुक्त समय बुक करते हैं। सलाहकार अपने कैलेंडर को साफ़ और अद्यतित रखते हैं। प्रबंध-रक्षा से पहले व्यक्तिगत तैयारी स्थिति एक काउंसलर वरिष्ठ छात्रों के लिए 30 मिनट की तैयारी सत्र प्रदान करता है।

कार्रवाई काउंसलर इस सप्ताह के लिए दस स्लॉटों की एक सूची के साथ 1:1 सत्र निर्धारित करता है। छात्र एक स्लॉट चुनते हैं और तुरंत पुष्टि प्राप्त करते हैं।

परिणाम: काउंसलर कैलेंडर पर सभी तैयारी सत्रों को बिना किसी आदान-प्रदान के देखता है

छोटे-छोटे स्पर्श जो बड़ा अंतर लाते हैं

हर निमंत्रण पर अपने प्रोग्राम का लोगो लगाने के लिए कस्टम ब्रांडिंग का उपयोग करें।

एक संक्षिप्त रूब्रिक लिंक जोड़ें ताकि न्यायाधीश मतदान से पहले अपेक्षाओं पर एक नज़र डाल सकें।

प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए टेक्स्ट सर्वे के रूप में उपयोग की जाने वाली साइन-अप शीट के साथ एक त्वरित बैठक-उपरांत सर्वे भेजें।

मुख्य बिंदु

ग्रुप पोल सलाहकारों और परामर्शदाताओं को कैपस्टोन पैनलों और समिति की बैठकों को तेज़ी से निर्धारित करने में मदद करते हैं।

सर्वेक्षणों को संक्षिप्त रखें, समय-सीमाएँ निर्धारित करें और त्वरित प्रतिक्रियाओं के लिए अनुस्मारक का उपयोग करें।

टकराव से बचने के लिए अपने कैलेंडर को कनेक्ट करें और एक क्लिक में इवेंट्स जोड़ें।

मल्टी-स्लॉट शोकेस के लिए साइन-अप शीट्स और ऑफिस घंटे के लिए बुकिंग पेज का उपयोग करें।

Doodle Pro की विशेषताएँ जैसे AI विवरण, कस्टम ब्रांडिंग और गोपनीयता विकल्प समय बचाती हैं और डेटा की सुरक्षा करती हैं।

बेहतर शेड्यूलिंग के साथ शुरुआत करें

कैपस्टोन सीज़न आपके समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। पैनलों और समितियों के लिए उपयुक्त तिथियाँ चुनने के लिए Doodle ग्रुप पोल का उपयोग करें, फिर बाकी सब कुछ संभालने के लिए साइन-अप शीट्स, बुकिंग पेज और 1:1 का उपयोग करें। अपना कैलेंडर कनेक्ट करें, अपना वीडियो प्लेटफ़ॉर्म जोड़ें और Doodle को भारी काम करने दें।

क्या आप शेड्यूलिंग को आसान बनाना चाहते हैं? एक Doodle बनाएँ और देखें कि सलाहकार और काउंसलर कैपस्टोन पैनलों और समिति की बैठकों में हर हफ्ते घंटों कैसे बचाते हैं।