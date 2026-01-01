Czym jest zebranie grona pedagogicznego?

Jeśli pracujesz na uniwersytecie lub w innej uczelni wyższej, posiedzenia wydziałowe są na porządku dziennym.

Jest to okazja dla pracowników do spotkania się w celu omówienia kwestii akademickich, takich jak program nauczania, metody dydaktyczne i ocena. Posiedzenia kadry naukowej mogą być również okazją do współpracy nad projektami badawczymi, opracowywania planów rozwoju zawodowego oraz dzielenia się najlepszymi praktykami.

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Korzyści płynące ze spotkań kadry naukowej

Posiedzenia kadry naukowej mogą stanowić cenne narzędzie służące poprawie jakości nauczania i uczenia się. Mogą one:

Promuj współpraca oraz komunikację między członkami kadry naukowej.

Stworzyć forum służące wymianie najlepszych praktyk i pomysłów.

Pomóż zapewnić, by wszyscy pracownicy naukowi mieli spójne podejście do różnych kwestii, od spraw studenckich po administrację biurową.

Zapewnić możliwość wyrażenia opinii na temat zasad i procedur obowiązujących w szkole.

Pomóż budować poczucie wspólnoty wśród członków kadry naukowej.

Wskazówki dotyczące planowania udanego posiedzenia grona wykładowców

Oto kilka wskazówek dotyczących planowania udanego posiedzenia grona wykładowców:

Określ jasny cel spotkania. Co chcesz osiągnąć? Gdy już znasz cel, możesz przystąpić do opracowania porządku obrad.

Zaproś odpowiednie osoby. Zapraszaj wyłącznie tych, którzy są niezbędni do przeprowadzenia dyskusji. Pomoże to utrzymać skupienie i efektywność spotkania.

Przygotuj porządek obrad i rozesłać go z wyprzedzeniem. Dzięki temu wszyscy będą mieli szansę przygotować się do spotkania oraz wymyślić pytania lub pomysły.

Zaczynaj i kończ punktualnie. Pamiętaj, że każdy ma swój własny harmonogram, o który musi zadbać. W ten sposób pokażesz, że traktujesz spotkanie poważnie i szanujesz czas wszystkich uczestników.

Zachęcaj do udziału. Zadbaj o to, by każdy miał szansę wnieść swój wkład w dyskusję. Uczestnicy mogą mieć pomysły, o których nie pomyślałeś, a ponadto dzięki temu wszyscy poczują się wysłuchani, a spotkanie będzie owocne.

Na zakończenie spotkania podsumuj najważniejsze kwestie i kolejne kroki. Pomoże to zapewnić, że wszyscy są na bieżąco i że zadbano o dalsze działania.

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Jak zaplanować posiedzenie wydziału za pomocą serwisu Doodle

Doodle to świetne narzędzie do planowania spotkań kadry naukowej. Dzięki niemu możesz utworzyć ankietę i wysłać ją do osób, z którymi chcesz się spotkać. Uczestnicy wybierają terminy, które najbardziej im odpowiadają, a Ty w ciągu kilku minut możesz zapisać spotkanie w swoim kalendarzu. To świetny sposób na uniknięcie konfliktów terminów.

Oto kilka dodatkowych wskazówek dotyczących planowania spotkań kadry naukowej za pomocą serwisu Doodle:

Nadaj swojej ankiecie opisowy tytuł. Dzięki temu pracownicy wydziału będą mogli szybko zorientować się, czego dotyczy spotkanie.

W opisie ankiety należy podać wszystkie istotne informacje. Obejmują one datę, godzinę, miejsce oraz cel spotkania.

Upewnij się, że ankieta będzie dostępna przez wystarczająco długi czas. Każdy powinien mieć szansę zapoznać się z ankietą i udzielić odpowiedzi. Chociaż wyznaczenie terminu może pomóc w szybszym uzyskaniu odpowiedzi.

Wyślij przypomnienie przed spotkaniem. Możesz to zautomatyzować za pomocą serwisu Doodle – dzięki temu wszyscy będą pamiętać o spotkaniu i będą na nie przygotowani.