Qu'est-ce qu'une réunion de professeurs ?

Si vous travaillez dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur, les réunions de professeurs sont monnaie courante.

C'est l'occasion pour le personnel de se réunir pour discuter de questions académiques, telles que le programme d'études, l'enseignement et l'évaluation. Les réunions du corps enseignant peuvent également être l'occasion de collaborer à des projets de recherche, d'élaborer des plans de développement professionnel et de partager les meilleures pratiques.

Avantages des réunions de professeurs

Les réunions du corps enseignant peuvent être un outil précieux pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage. Elles peuvent :

Promouvoir la collaboration et la communication entre les membres du corps enseignant.

Créer un sondage de groupe

Fournir un forum pour le partage des meilleures pratiques et des idées.

Contribuer à faire en sorte que tous les membres du corps enseignant soient sur la même longueur d'onde en ce qui concerne toute une série de questions allant des problèmes des étudiants à l'administration du bureau.

Fournir l'occasion de donner son avis sur les politiques et les procédures de l'école.

Contribuer à créer un sentiment d'appartenance à la communauté parmi les membres du corps enseignant.

Conseils pour organiser une réunion de professeurs réussie

Voici quelques conseils pour organiser une réunion de professeurs réussie :

Créer un sondage de groupe

Définissez clairement l'objectif de la réunion. Qu'espérez-vous accomplir ? Une fois que vous connaissez l'objectif, vous pouvez commencer à élaborer un ordre du jour.

Invitez les bonnes personnes. N'invitez que les personnes essentielles à la discussion. Cela permettra à la réunion de rester ciblée et efficace.

Établissez un ordre du jour et distribuez-le à l'avance. Cela permettra à chacun de se préparer à la réunion et de proposer des questions ou des idées.

Commencez et terminez à l'heure. Respectez le fait que chacun a son propre emploi du temps à gérer. Vous montrerez ainsi que vous prenez la réunion au sérieux et que vous accordez de l'importance au temps de chacun.

Encouragez la participation. Veillez à ce que chacun ait la possibilité de contribuer à la discussion. Les participants peuvent avoir des idées auxquelles vous n'avez pas pensé, ce qui permet à chacun de se sentir écouté et à la réunion d'être productive.

Résumez les points clés et les prochaines étapes à la fin de la réunion. Cela permettra de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde et que le suivi est assuré.

Comment organiser une réunion de professeurs avec Doodle

Doodle est un excellent outil pour planifier les réunions de professeurs. Il vous permet de créer un sondage et de l'envoyer aux personnes que vous devez rencontrer. Elles choisissent les heures qui leur conviennent le mieux et vous pouvez organiser une réunion dans votre agenda en quelques minutes. C'est un excellent moyen d'éviter les conflits d'horaires.

Créer un sondage de groupe

Voici quelques conseils supplémentaires pour organiser des réunions de professeurs avec Doodle :

Utilisez un titre descriptif pour votre sondage. Cela aidera les membres du corps enseignant à comprendre rapidement l'objet de la réunion.

Incluez tous les détails pertinents dans la description de votre sondage. Il s'agit notamment de la date, de l'heure, du lieu et de l'objet de la réunion.

Veillez à ce que votre sondage soit ouvert suffisamment longtemps. Tout le monde doit avoir la possibilité de voir le sondage et d'y répondre. La fixation d'une date limite peut vous aider à obtenir une réponse plus rapidement.

Envoyez un rappel avant la réunion. Vous pouvez automatiser cette opération avec Doodle et vous assurer que tout le monde se souvient de la réunion et qu'ils sont préparés.