Was ist eine Fakultätssitzung?

Wenn Sie an einer Universität oder Hochschuleinrichtung arbeiten, ist eine Fakultätssitzung ein regelmäßiges Ereignis.

Hier kommt das Personal zusammen, um akademische Angelegenheiten wie Lehrpläne, Unterricht und Bewertung zu besprechen. Fakultätssitzungen können auch dazu dienen, gemeinsam an Forschungsprojekten zu arbeiten, Pläne für die berufliche Entwicklung zu entwickeln und bewährte Verfahren auszutauschen.

Doodle ausprobieren Richten Sie Ihr kostenloses Konto ein - keine Kreditkarte erforderlich

Vorteile von Fakultätssitzungen

Fakultätssitzungen können ein wertvolles Instrument zur Verbesserung von Lehre und Lernen sein. Sie können:

Die Zusammenarbeit und die Kommunikation zwischen den Fakultätsmitgliedern fördern.

Sie bieten ein Forum für den Austausch von bewährten Verfahren und Ideen.

Sicherstellen, dass alle Fakultätsmitglieder in Bezug auf eine Vielzahl von Angelegenheiten - von Studentenangelegenheiten bis hin zur Büroverwaltung - auf derselben Seite stehen.

Sie bieten die Möglichkeit, Feedback zu den Richtlinien und Verfahren der Schule zu geben.

Sie helfen dabei, ein Gemeinschaftsgefühl unter den Lehrkräften aufzubauen.

Tipps für die Planung einer erfolgreichen Fakultätssitzung

Hier finden Sie einige Tipps für die Planung einer erfolgreichen Fakultätssitzung:

Legen Sie ein klares Ziel für die Sitzung fest. Was hoffen Sie zu erreichen? Sobald Sie den Zweck kennen, können Sie mit der Aufstellung einer Tagesordnung beginnen.

Laden Sie die richtigen Personen ein. Laden Sie nur diejenigen ein, die für die Diskussion wichtig sind. Dies trägt dazu bei, dass die Sitzung zielgerichtet und effizient verläuft.

Erstellen Sie eine Tagesordnung und verteilen Sie diese im Voraus. So hat jeder die Möglichkeit, sich auf die Sitzung vorzubereiten und Fragen oder Ideen einzubringen.

Beginnen und beenden Sie die Sitzung pünktlich. Respektieren Sie die Tatsache, dass jeder seinen eigenen Zeitplan zu bewältigen hat. Damit zeigen Sie, dass Sie die Besprechung ernst nehmen und dass Sie die Zeit der Teilnehmer zu schätzen wissen.

Ermutigen Sie zur Teilnahme. Sorgen Sie dafür, dass jeder die Möglichkeit hat, sich an der Diskussion zu beteiligen. Vielleicht hat jemand Ideen, an die Sie noch nicht gedacht haben, und das trägt dazu bei, dass sich jeder gehört fühlt und das Treffen produktiv ist.

Fassen Sie am Ende des Treffens die wichtigsten Punkte und die nächsten Schritte zusammen. So können Sie sicherstellen, dass alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind und dass die nächsten Schritte in die Wege geleitet werden.

Doodle ausprobieren Richten Sie Ihr kostenloses Konto ein - keine Kreditkarte erforderlich

Wie man ein Fakultätsmeeting mit Doodle plant

Doodle ist ein großartiges Werkzeug für die Planung von Fakultätssitzungen. Mit Doodle können Sie eine Umfrage erstellen und sie an die Personen senden, die Sie treffen müssen. Diese wählen die für sie günstigsten Zeiten aus, und Sie können innerhalb weniger Minuten ein Treffen in Ihrem Terminkalender eintragen. Auf diese Weise lassen sich Terminkonflikte hervorragend vermeiden.

Hier finden Sie weitere Tipps für die Planung von Fakultätssitzungen mit Doodle:

Verwenden Sie einen beschreibenden Titel für Ihre Umfrage. So können Ihre Fakultätsmitglieder schnell erkennen, worum es in der Sitzung geht.

Fügen Sie alle relevanten Details in die Beschreibung Ihrer Umfrage ein. Dazu gehören das Datum, die Uhrzeit, der Ort und der Zweck des Treffens.

Achten Sie darauf, dass Ihre Umfrage lange genug offen ist. Jeder muss die Möglichkeit haben, die Umfrage zu sehen und zu antworten. Auch wenn Sie eine Frist setzen, können Sie so schneller eine Antwort erhalten.

Senden Sie vor dem Meeting eine Erinnerung. Sie können dies mit Doodle automatisieren und so sicherstellen, dass sich jeder an das Treffen erinnert und vorbereitet ist.