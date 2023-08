Che cos'è una riunione di facoltà?

Se lavorate in un'università o in un istituto di istruzione superiore, una riunione di facoltà è un evento regolare.

È un momento in cui il personale si riunisce per discutere di questioni accademiche, come il curriculum, l'istruzione e la valutazione. Le riunioni di facoltà possono anche essere un momento per collaborare a progetti di ricerca, sviluppare piani di sviluppo professionale e condividere le migliori pratiche.

Benefici delle riunioni di facoltà

Le riunioni di facoltà possono essere uno strumento prezioso per migliorare l'insegnamento e l'apprendimento. Possono:

Promuovere la collaborazione e la comunicazione tra i membri della facoltà.

Fornire un forum per condividere le migliori pratiche e idee.

Contribuire a garantire che tutti i membri della facoltà siano sulla stessa lunghezza d'onda per quanto riguarda una serie di questioni, dagli studenti all'amministrazione dell'ufficio.

Offrono l'opportunità di fornire un feedback sulle politiche e sulle procedure scolastiche.

Contribuire a creare un senso di comunità tra i membri della facoltà.

Suggerimenti per pianificare una riunione di facoltà di successo

Ecco alcuni suggerimenti per organizzare una riunione di facoltà di successo:

Stabilire uno scopo chiaro per la riunione. Cosa sperate di ottenere? Una volta che si conosce lo scopo, si può iniziare a sviluppare un ordine del giorno.

Invitate le persone giuste. Invitate solo coloro che sono essenziali per la discussione. Questo aiuterà a mantenere la riunione concentrata ed efficiente.

Create un ordine del giorno e distribuitelo in anticipo. In questo modo tutti avranno la possibilità di prepararsi alla riunione e di formulare domande o idee.

Iniziare e terminare in orario. Rispettate il fatto che ognuno ha i propri impegni da gestire. In questo modo dimostrerete che la riunione è seria e che tenete conto del tempo di tutti.

Incoraggiate la partecipazione. Assicuratevi che tutti abbiano la possibilità di contribuire alla discussione. Le persone potrebbero avere idee a cui non avete pensato e questo contribuirà a far sì che tutti si sentano ascoltati e che la riunione sia produttiva.

Riassumete i punti chiave e i passi successivi alla fine della riunione. Questo aiuterà a garantire che tutti siano sulla stessa pagina e che il follow-up sia curato.

Come programmare una riunione di facoltà con Doodle

Doodle è un ottimo strumento per programmare le riunioni di facoltà. È possibile creare un sondaggio e inviarlo alle persone da incontrare. Loro scelgono l'orario più adatto a loro e voi potete avere una riunione nella vostra agenda in pochi minuti. È un ottimo modo per evitare conflitti di programmazione.

Ecco altri suggerimenti per programmare le riunioni di facoltà con Doodle:

Utilizzate un titolo descrittivo per il sondaggio. Questo aiuterà i membri della facoltà a capire rapidamente l'argomento della riunione.

Includete tutti i dettagli rilevanti nella descrizione del sondaggio. Tra questi, la data, l'ora, il luogo e lo scopo dell'incontro.

Assicuratevi che il sondaggio rimanga aperto per un tempo sufficiente. Tutti devono avere la possibilità di vedere il sondaggio e rispondere. Anche se stabilire una scadenza può aiutare a ottenere una risposta più velocemente.

Inviate un promemoria prima della riunione. È possibile automatizzare questa operazione con Doodle, che aiuta a garantire che tutti si ricordino della riunione e siano preparati.