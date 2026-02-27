De 5 beste HIPAA-conforme planningshulpmiddelen in 2026
Bijgewerkt: 23 sep 2026
HIPAA-conforme planningssoftware beschermt de gezondheidsgegevens van patiënten (PHI) wanneer patiënten online afspraken boeken. Zorgverleners, therapeuten, klinieken en medische praktijken moeten tools gebruiken die zorgen voor een veilige gegevensverwerking en een ondertekende Business Associate Agreement (BAA). Hieronder vind je vijf betrouwbare, HIPAA-conforme planningsprogramma’s voor 2026, gevolgd door een korte vergelijkingstabel om je te helpen bij je keuze.
Wat is HIPAA en waarom is het belangrijk?
HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) is een Amerikaanse wet die gevoelige gezondheidsgegevens van patiënten beschermt. Als je planningsprogramma het volgende verzamelt of opslaat:
Patiëntennamen gekoppeld aan afspraken
Soorten afspraken die iets zeggen over de medische context
Contactgegevens in verband met zorg
Antwoorden op het intakeformulier
Dan heb je te maken met beschermde gezondheidsinformatie (PHI). Om aan de HIPAA-voorschriften te voldoen, moet je afsprakenbeheerder:
Onderteken een Business Associate Agreement (BAA)
Versleutel gegevens tijdens verzending en in opslag
Beperk de toegang met op rollen gebaseerde beveiliging
Houd auditlogboeken bij
Zonder een BAA wordt je software niet beschouwd als HIPAA-conform.
Welke bedrijven hebben een HIPAA-conforme planning nodig?
Je hebt waarschijnlijk HIPAA-conforme planningssoftware nodig als je:
Een dokter of een medische praktijk
Een therapeut, hulpverlener of psycholoog
Een tandarts of orthodontist
Een aanbieder van telezorg
Een wellnessaanbieder die medische dossiers beheert
Een zorgpraktijk met meerdere zorgverleners
Elke organisatie die met PHI werkt, moet niet vertrouwen op eenvoudige planningstools voor consumenten.
Waarom het belangrijk is om afspraken in te plannen volgens de HIPAA-regels
Veel datalekken in de gezondheidszorg ontstaan door simpele tools, zoals boekingsformulieren of herinneringsmails. Een planning die voldoet aan de HIPAA-normen helpt daarbij:
De privacy van patiënten beschermen
Voorkom dat gegevens openbaar worden
Voorkom dure boetes
Zorg dat je professioneel blijft overkomen
Bouw vertrouwen op bij je patiënten
Veilige planning is geen optie — het is de basis voor het runnen van een verantwoorde zorgpraktijk.
De 5 beste HIPAA-conforme planningshulpmiddelen in 2026
Hier is een korte vergelijking van vijf veelgebruikte afsprakenplanners die aan de HIPAA-normen voldoen.
Hulpmiddel
HIPAA-conform
Het meest geschikt voor
SimplePractice
Ja
Therapeuten en kleine praktijken
NexHealth
Ja
Klinieken met EPD-integratie
Acuity (HIPAA-verzekering)
Ja (specifieke plannen)
Zelfstandige zorgverleners
OnceHub
Ja
Zorg voor bedrijven
Doodle (Enterprise-abonnementen)
Ja
Teams met meerdere zorgverleners & flexibele planning
Controleer voor de implementatie altijd rechtstreeks bij de leverancier of de BAA beschikbaar is en of aan de vereisten wordt voldaan.
Hoe kies je de juiste HIPAA-conforme tool?
Kies op basis van:
Omvang van de praktijk
De noodzaak van EHR-integratie
De complexiteit van teamplanning
Prijstransparantie
Behoeften op het gebied van maatwerk
Zelfstandige therapeuten geven misschien de voorkeur aan geïntegreerde tools zoals SimplePractice. Grote klinieken hebben wellicht OnceHub of NexHealth nodig. Zorgteams die behoefte hebben aan flexibele groepscoördinatie en Boekingspagina's, kunnen baat hebben bij de Enterprise-abonnementen van Doodle.
Veelgestelde vragen over HIPAA-conforme afsprakenplanning
Wat zorgt ervoor dat planningssoftware aan de HIPAA-normen voldoet?
De leverancier moet een Business Associate Agreement (BAA) ondertekenen en zorgen voor versleuteling, toegangscontroles en auditlogs.
Zorgen gratis planningstools ervoor dat je aan de HIPAA-voorschriften voldoet?
Meestal niet. Om aan de HIPAA-voorschriften te voldoen, is een BAA nodig, en die krijg je meestal alleen bij betaalde abonnementen.
Voldoet Google Calendar aan de HIPAA-voorschriften?
Google Workspace kan via een BAA worden ingesteld voor HIPAA, maar Google Calendar alleen is geen compleet HIPAA-conform planningssysteem.
Hebben therapeuten HIPAA-conforme planningssoftware nodig?
Ja. Therapeuten werken met beschermde gezondheidsgegevens (PHI) en moeten systemen gebruiken die aan de HIPAA-voorschriften voldoen.
Kunnen kleine praktijken HIPAA-conforme planningsprogramma’s gebruiken?
Ja. Veel aanbieders hebben HIPAA-conforme oplossingen die geschikt zijn voor zelfstandige zorgverleners en kleine klinieken.
Run je zorgbedrijf met vertrouwen
Door te kiezen voor HIPAA-conforme planningssoftware bescherm je zowel je patiënten als je praktijk. Als je behoefte hebt aan beveiligde Boekingspagina's, teamplanning en groepscoördinatie op één platform, dan biedt Doodle Enterprise een HIPAA-conforme planningsoplossing die speciaal is ontwikkeld voor zorgteams. Ga aan de slag met Doodle en run je zorgbedrijf met veilige, professionele planning die patiëntgegevens bij elke stap beschermt.
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