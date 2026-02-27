De 5 beste HIPAA-conforme planningshulpmiddelen in 2026

HIPAA-conforme planningssoftware beschermt de gezondheidsgegevens van patiënten (PHI) wanneer patiënten online afspraken boeken. Zorgverleners, therapeuten, klinieken en medische praktijken moeten tools gebruiken die zorgen voor een veilige gegevensverwerking en een ondertekende Business Associate Agreement (BAA). Hieronder vind je vijf betrouwbare, HIPAA-conforme planningsprogramma’s voor 2026, gevolgd door een korte vergelijkingstabel om je te helpen bij je keuze.

Wat is HIPAA en waarom is het belangrijk?

HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) is een Amerikaanse wet die gevoelige gezondheidsgegevens van patiënten beschermt. Als je planningsprogramma het volgende verzamelt of opslaat:

Patiëntennamen gekoppeld aan afspraken

Soorten afspraken die iets zeggen over de medische context

Contactgegevens in verband met zorg

Antwoorden op het intakeformulier

Dan heb je te maken met beschermde gezondheidsinformatie (PHI). Om aan de HIPAA-voorschriften te voldoen, moet je afsprakenbeheerder:

Onderteken een Business Associate Agreement (BAA)

Versleutel gegevens tijdens verzending en in opslag

Beperk de toegang met op rollen gebaseerde beveiliging

Houd auditlogboeken bij

Zonder een BAA wordt je software niet beschouwd als HIPAA-conform.

Welke bedrijven hebben een HIPAA-conforme planning nodig?

Je hebt waarschijnlijk HIPAA-conforme planningssoftware nodig als je:

Een dokter of een medische praktijk

Een therapeut, hulpverlener of psycholoog

Een tandarts of orthodontist

Een aanbieder van telezorg

Een wellnessaanbieder die medische dossiers beheert

Een zorgpraktijk met meerdere zorgverleners

Elke organisatie die met PHI werkt, moet niet vertrouwen op eenvoudige planningstools voor consumenten.

Maak een Doodle

Waarom het belangrijk is om afspraken in te plannen volgens de HIPAA-regels

Veel datalekken in de gezondheidszorg ontstaan door simpele tools, zoals boekingsformulieren of herinneringsmails. Een planning die voldoet aan de HIPAA-normen helpt daarbij:

De privacy van patiënten beschermen

Voorkom dat gegevens openbaar worden

Voorkom dure boetes

Zorg dat je professioneel blijft overkomen

Bouw vertrouwen op bij je patiënten

Veilige planning is geen optie — het is de basis voor het runnen van een verantwoorde zorgpraktijk.

De 5 beste HIPAA-conforme planningshulpmiddelen in 2026

Hier is een korte vergelijking van vijf veelgebruikte afsprakenplanners die aan de HIPAA-normen voldoen.

Hulpmiddel HIPAA-conform Het meest geschikt voor SimplePractice Ja Therapeuten en kleine praktijken NexHealth Ja Klinieken met EPD-integratie Acuity (HIPAA-verzekering) Ja (specifieke plannen) Zelfstandige zorgverleners OnceHub Ja Zorg voor bedrijven Doodle (Enterprise-abonnementen) Ja Teams met meerdere zorgverleners & flexibele planning

Controleer voor de implementatie altijd rechtstreeks bij de leverancier of de BAA beschikbaar is en of aan de vereisten wordt voldaan.

Maak een Doodle

Hoe kies je de juiste HIPAA-conforme tool?

Kies op basis van:

Omvang van de praktijk

De noodzaak van EHR-integratie

De complexiteit van teamplanning

Prijstransparantie

Behoeften op het gebied van maatwerk

Zelfstandige therapeuten geven misschien de voorkeur aan geïntegreerde tools zoals SimplePractice. Grote klinieken hebben wellicht OnceHub of NexHealth nodig. Zorgteams die behoefte hebben aan flexibele groepscoördinatie en Boekingspagina's, kunnen baat hebben bij de Enterprise-abonnementen van Doodle.

Veelgestelde vragen over HIPAA-conforme afsprakenplanning

Wat zorgt ervoor dat planningssoftware aan de HIPAA-normen voldoet?

De leverancier moet een Business Associate Agreement (BAA) ondertekenen en zorgen voor versleuteling, toegangscontroles en auditlogs.

Zorgen gratis planningstools ervoor dat je aan de HIPAA-voorschriften voldoet?

Meestal niet. Om aan de HIPAA-voorschriften te voldoen, is een BAA nodig, en die krijg je meestal alleen bij betaalde abonnementen.

Maak een Doodle

Voldoet Google Calendar aan de HIPAA-voorschriften?

Google Workspace kan via een BAA worden ingesteld voor HIPAA, maar Google Calendar alleen is geen compleet HIPAA-conform planningssysteem.

Hebben therapeuten HIPAA-conforme planningssoftware nodig?

Ja. Therapeuten werken met beschermde gezondheidsgegevens (PHI) en moeten systemen gebruiken die aan de HIPAA-voorschriften voldoen.

Kunnen kleine praktijken HIPAA-conforme planningsprogramma’s gebruiken?

Ja. Veel aanbieders hebben HIPAA-conforme oplossingen die geschikt zijn voor zelfstandige zorgverleners en kleine klinieken.

Run je zorgbedrijf met vertrouwen

Door te kiezen voor HIPAA-conforme planningssoftware bescherm je zowel je patiënten als je praktijk. Als je behoefte hebt aan beveiligde Boekingspagina's, teamplanning en groepscoördinatie op één platform, dan biedt Doodle Enterprise een HIPAA-conforme planningsoplossing die speciaal is ontwikkeld voor zorgteams. Ga aan de slag met Doodle en run je zorgbedrijf met veilige, professionele planning die patiëntgegevens bij elke stap beschermt.