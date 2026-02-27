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Plannen
Leestijd: 3 minuten27 feb, 2026

De 5 beste HIPAA-conforme planningshulpmiddelen in 2026

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Bijgewerkt: 23 sep 2026

Heathcare, doctor

HIPAA-conforme planningssoftware beschermt de gezondheidsgegevens van patiënten (PHI) wanneer patiënten online afspraken boeken. Zorgverleners, therapeuten, klinieken en medische praktijken moeten tools gebruiken die zorgen voor een veilige gegevensverwerking en een ondertekende Business Associate Agreement (BAA). Hieronder vind je vijf betrouwbare, HIPAA-conforme planningsprogramma’s voor 2026, gevolgd door een korte vergelijkingstabel om je te helpen bij je keuze.

Wat is HIPAA en waarom is het belangrijk?

HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) is een Amerikaanse wet die gevoelige gezondheidsgegevens van patiënten beschermt. Als je planningsprogramma het volgende verzamelt of opslaat:

  • Patiëntennamen gekoppeld aan afspraken

  • Soorten afspraken die iets zeggen over de medische context

  • Contactgegevens in verband met zorg

  • Antwoorden op het intakeformulier

Dan heb je te maken met beschermde gezondheidsinformatie (PHI). Om aan de HIPAA-voorschriften te voldoen, moet je afsprakenbeheerder:

  • Onderteken een Business Associate Agreement (BAA)

  • Versleutel gegevens tijdens verzending en in opslag

  • Beperk de toegang met op rollen gebaseerde beveiliging

  • Houd auditlogboeken bij

Zonder een BAA wordt je software niet beschouwd als HIPAA-conform.

Welke bedrijven hebben een HIPAA-conforme planning nodig?

Je hebt waarschijnlijk HIPAA-conforme planningssoftware nodig als je:

  • Een dokter of een medische praktijk

  • Een therapeut, hulpverlener of psycholoog

  • Een tandarts of orthodontist

  • Een aanbieder van telezorg

  • Een wellnessaanbieder die medische dossiers beheert

  • Een zorgpraktijk met meerdere zorgverleners

Elke organisatie die met PHI werkt, moet niet vertrouwen op eenvoudige planningstools voor consumenten.

Waarom het belangrijk is om afspraken in te plannen volgens de HIPAA-regels

Veel datalekken in de gezondheidszorg ontstaan door simpele tools, zoals boekingsformulieren of herinneringsmails. Een planning die voldoet aan de HIPAA-normen helpt daarbij:

  • De privacy van patiënten beschermen

  • Voorkom dat gegevens openbaar worden

  • Voorkom dure boetes

  • Zorg dat je professioneel blijft overkomen

  • Bouw vertrouwen op bij je patiënten

Veilige planning is geen optie — het is de basis voor het runnen van een verantwoorde zorgpraktijk.

De 5 beste HIPAA-conforme planningshulpmiddelen in 2026

Hier is een korte vergelijking van vijf veelgebruikte afsprakenplanners die aan de HIPAA-normen voldoen.

Hulpmiddel

HIPAA-conform

Het meest geschikt voor

SimplePractice

Ja

Therapeuten en kleine praktijken

NexHealth

Ja

Klinieken met EPD-integratie

Acuity (HIPAA-verzekering)

Ja (specifieke plannen)

Zelfstandige zorgverleners

OnceHub

Ja

Zorg voor bedrijven

Doodle (Enterprise-abonnementen)

Ja

Teams met meerdere zorgverleners & flexibele planning

Controleer voor de implementatie altijd rechtstreeks bij de leverancier of de BAA beschikbaar is en of aan de vereisten wordt voldaan.

Hoe kies je de juiste HIPAA-conforme tool?

Kies op basis van:

  • Omvang van de praktijk

  • De noodzaak van EHR-integratie

  • De complexiteit van teamplanning

  • Prijstransparantie

  • Behoeften op het gebied van maatwerk

Zelfstandige therapeuten geven misschien de voorkeur aan geïntegreerde tools zoals SimplePractice. Grote klinieken hebben wellicht OnceHub of NexHealth nodig. Zorgteams die behoefte hebben aan flexibele groepscoördinatie en Boekingspagina's, kunnen baat hebben bij de Enterprise-abonnementen van Doodle.

Veelgestelde vragen over HIPAA-conforme afsprakenplanning

Wat zorgt ervoor dat planningssoftware aan de HIPAA-normen voldoet?

De leverancier moet een Business Associate Agreement (BAA) ondertekenen en zorgen voor versleuteling, toegangscontroles en auditlogs.

Zorgen gratis planningstools ervoor dat je aan de HIPAA-voorschriften voldoet?

Meestal niet. Om aan de HIPAA-voorschriften te voldoen, is een BAA nodig, en die krijg je meestal alleen bij betaalde abonnementen.

Voldoet Google Calendar aan de HIPAA-voorschriften?

Google Workspace kan via een BAA worden ingesteld voor HIPAA, maar Google Calendar alleen is geen compleet HIPAA-conform planningssysteem.

Hebben therapeuten HIPAA-conforme planningssoftware nodig?

Ja. Therapeuten werken met beschermde gezondheidsgegevens (PHI) en moeten systemen gebruiken die aan de HIPAA-voorschriften voldoen.

Kunnen kleine praktijken HIPAA-conforme planningsprogramma’s gebruiken?

Ja. Veel aanbieders hebben HIPAA-conforme oplossingen die geschikt zijn voor zelfstandige zorgverleners en kleine klinieken.

Run je zorgbedrijf met vertrouwen

Door te kiezen voor HIPAA-conforme planningssoftware bescherm je zowel je patiënten als je praktijk. Als je behoefte hebt aan beveiligde Boekingspagina's, teamplanning en groepscoördinatie op één platform, dan biedt Doodle Enterprise een HIPAA-conforme planningsoplossing die speciaal is ontwikkeld voor zorgteams. Ga aan de slag met Doodle en run je zorgbedrijf met veilige, professionele planning die patiëntgegevens bij elke stap beschermt.

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