Handleidingen
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Hoe je GoToMeeting kunt koppelen aan Google CalendarLeestijd: 2 minuten3 nov, 2023
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Hoe plan je een vergadering met GoToMeeting?Leestijd: 3 minuten20 okt, 2023
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Hoe je Zoom kunt koppelen aan de Outlook-agendaLeestijd: 3 minuten19 okt, 2023
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Hoe je Zoom kunt koppelen aan Google CalendarLeestijd: 3 minuten24 aug, 2023
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Hoe deel je een link naar een Zoom-vergadering?Leestijd: 3 minuten22 aug, 2023
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Hoe stel je een terugkerende vergadering in Zoom in?Leestijd: 3 minuten18 aug, 2023
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Hoe plan je een vergadering in Zoom?Leestijd: 3 minuten17 aug, 2023
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Hoe stel je terugkerende vergaderingen in Microsoft Teams in?Leestijd: 3 minuten17 aug, 2023
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Hoe je externe gebruikers uitnodigt voor een Microsoft Teams-vergaderingLeestijd: 3 minuten14 aug, 2023
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Hoe synchroniseer je de agenda van Microsoft Teams met Google Calendar?Leestijd: 3 minuten9 aug, 2023