Zoom integreren met de Outlook-agenda kan echt een doorbraak betekenen en je planning van vergaderingen en evenementen een stuk soepeler maken.

Het bespaart je niet alleen tijd. Het vermindert ook het risico op planningsconflicten en verhoogt de productiviteit.

Hoe je Zoom kunt koppelen aan je Outlook-agenda

Log in bij Zoom: Log in op je Zoom-account en ga naar je profielinstellingen.

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Outlook-agenda-integratie inschakelen: Zoek in je profielinstellingen de optie om te koppelen met de Outlook-agenda. Schakel deze functie in.

Toegang toestaan: Volg de instructies om Zoom toegang te geven tot je Outlook-agenda.

Agenda’s synchroniseren: Zodra de integratie is ingeschakeld, worden je Outlook-agenda en Zoom automatisch gesynchroniseerd.

Vergaderingen aanmaken en inplannen: Je kunt nu rechtstreeks vanuit je Outlook-agenda Zoom-vergaderingen aanmaken, inplannen en eraan deelnemen.

Waarom zou je Zoom koppelen aan de Outlook-agenda?

Moeiteloos plannen: Koppel Zoom aan je Outlook-agenda, zodat je rechtstreeks vanuit je agenda vergaderingen kunt aanmaken, inplannen en eraan kunt deelnemen.

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Gestroomlijnde meldingen: Dankzij deze integratie kun je uitnodigingen voor Zoom-vergaderingen rechtstreeks via je Outlook-agenda versturen. Je deelnemers krijgen alle benodigde informatie, zoals links naar de vergadering, datums en tijden, allemaal op één plek.

Real-time updates: Alle wijzigingen die je in je Outlook-agenda aanbrengt met betrekking tot Zoom-vergaderingen, worden meteen doorgevoerd in Zoom.

Eenvoudig aansluiten: Voor deelnemers aan vergaderingen maakt deze integratie het deelnemen aan Zoom-vergaderingen een stuk makkelijker. Ze hoeven alleen maar op de vergaderlink in hun Outlook-agenda te klikken, waardoor het een heel makkelijke ervaring is.

Je kunt je ervaring nog verder verbeteren door Doodle erbij te gebruiken. Als een van ’s werelds populairste tools voor het plannen van afspraken werkt het naadloos samen met zowel Outlook als Zoom, waardoor het een fluitje van een cent wordt om een geschikt moment met anderen af te spreken.