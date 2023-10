A integração do Zoom com o Outlook Calendar pode ser um divisor de águas, simplificando o planejamento de reuniões e eventos.

Isso não apenas economiza seu tempo. Ela também reduz o risco de conflitos de agendamento e aumenta a produtividade.

Experimente o Doodle Configure sua conta gratuita - não é necessário cartão de crédito

Como integrar o Zoom ao calendário do Outlook

Faça login no Zoom: Acesse sua conta Zoom e vá para as configurações do seu perfil.

Habilite a integração do calendário do Outlook: Nas configurações de seu perfil, encontre a opção de integração com o calendário do Outlook. Habilite esse recurso.

Autorizar acesso: Siga as instruções para autorizar o acesso do Zoom ao seu calendário do Outlook.

Sincronizar calendários: Quando a integração estiver habilitada, seu calendário do Outlook e o Zoom serão sincronizados automaticamente.

Criar e agendar reuniões: Agora você pode criar, agendar e ingressar em reuniões do Zoom diretamente do seu Calendário do Outlook.

Por que integrar o Zoom com o Calendário do Outlook?

Agendamento sem esforço: Integre o Zoom com seu Calendário do Outlook para criar, agendar e ingressar em reuniões diretamente de seu calendário.

Notificações simplificadas: A integração permite que você envie convites para reuniões do Zoom diretamente através do seu Calendário do Outlook. Seus participantes recebem todas as informações necessárias, incluindo links de reuniões, datas e horários - tudo em um só lugar.

Atualizações em tempo real: Todas as alterações feitas no seu calendário do Outlook em relação às reuniões do Zoom são refletidas instantaneamente no Zoom.

Facilidade de ingresso: Para os participantes da reunião, a integração simplifica o processo de ingresso nas reuniões do Zoom. Eles podem simplesmente clicar no link da reunião em seu Calendário do Outlook, o que torna a experiência descomplicada.

Você pode aprimorar ainda mais sua experiência adicionando o Doodle à mistura. Como uma das ferramentas de agendamento favoritas do mundo, ela se integra perfeitamente ao Outlook e ao Zoom para facilitar a busca de tempo com as pessoas.