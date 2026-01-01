La integración de Zoom con el calendario de Outlook puede cambiar las reglas del juego y agilizar la planificación de reuniones y eventos.

No sólo le ahorra tiempo. También reduce el riesgo de conflictos de programación y mejora la productividad.

Cómo integrar Zoom con el calendario de Outlook

Inicie sesión en Zoom: Acceda a su cuenta de Zoom y vaya a la configuración de su perfil.

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Habilita la integración con el Calendario de Outlook: En la configuración de tu perfil, busca la opción de integración con el Calendario de Outlook. Habilita esta función.

Autorizar acceso: Sigue las instrucciones para autorizar el acceso de Zoom a tu calendario de Outlook.

Sincronizar calendarios: Una vez habilitada la integración, tu Calendario de Outlook y Zoom se sincronizarán automáticamente.

Crear y programar reuniones: Ahora puedes crear, programar y unirte a reuniones de Zoom directamente desde tu Calendario de Outlook.

¿Por qué integrar Zoom con el Calendario de Outlook?

Integración de Zoom con su calendario de Outlook para crear, programar y unirse a reuniones directamente desde su calendario.

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Notificaciones simplificadas: La integración le permite enviar invitaciones a reuniones de Zoom directamente a través de su calendario de Outlook. Los asistentes recibirán toda la información necesaria, incluidos los enlaces a las reuniones, las fechas y las horas, todo en un mismo lugar.

Actualizaciones en tiempo real: Cualquier cambio que realice en su calendario de Outlook en relación con las reuniones de Zoom se reflejará al instante en Zoom.

Fácil participación: Para los participantes en las reuniones, la integración simplifica el proceso de participación en las reuniones de Zoom. Sólo tienen que hacer clic en el enlace de la reunión en su calendario de Outlook, por lo que es una experiencia sin complicaciones.

Puedes mejorar aún más tu experiencia añadiendo Doodle a la mezcla. Doodle es una de las herramientas de programación favoritas en todo el mundo y se integra a la perfección tanto con Outlook como con Zoom para que encontrar tiempo para reunirse con la gente sea coser y cantar.