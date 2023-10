At integrere Zoom med Outlook Calendar kan være en game-changer, der strømliner din møde- og eventplanlægning.

Det sparer dig ikke kun tid. Det reducerer også risikoen for planlægningskonflikter og øger produktiviteten.

Sådan integrerer du Zoom med Outlook-kalenderen

Log ind på Zoom: Åbn din Zoom-konto, og gå til dine profilindstillinger.

Aktivér Outlook Calendar Integration: I dine profilindstillinger skal du finde muligheden for at integrere med Outlook Calendar. Aktivér denne funktion.

Godkend adgang: Følg anvisningerne for at godkende Zooms adgang til din Outlook-kalender.

Synkroniser kalendere: Når integrationen er aktiveret, synkroniseres din Outlook-kalender og Zoom automatisk.

Opret og planlæg møder: Du kan nu oprette, planlægge og deltage i Zoom-møder direkte fra din Outlook-kalender.

Hvorfor integrere Zoom med Outlook-kalenderen?

Ubesværet planlægning: Integrer Zoom med din Outlook-kalender for at oprette, planlægge og deltage i møder direkte fra din kalender.

Strømlinede notifikationer: Integrationen giver dig mulighed for at sende Zoom-mødeinvitationer direkte gennem din Outlook-kalender. Dine deltagere modtager alle de nødvendige oplysninger, herunder mødelinks, datoer og tidspunkter - alt sammen på ét sted.

Opdateringer i realtid: Alle ændringer, du foretager i din Outlook-kalender vedrørende Zoom-møder, afspejles øjeblikkeligt i Zoom.

Easy Joining: For mødedeltagere forenkler integrationen processen med at deltage i Zoom-møder. De kan blot klikke på mødelinket i deres Outlook-kalender, hvilket gør det til en problemfri oplevelse.

Du kan forbedre din oplevelse endnu mere ved at tilføje Doodle til mixet. Doodle er et af verdens foretrukne planlægningsværktøjer, og det integreres problemfrit med både Outlook og Zoom, så det bliver en leg at finde tid sammen med andre.