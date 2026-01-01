Att integrera Zoom med Outlook-kalendern kan vara en riktig game-changer som förenklar planeringen av möten och evenemang.

Det sparar inte bara tid. Det minskar också risken för schemaläggningskonflikter och ökar produktiviteten.

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Så här integrerar du Zoom med Outlook-kalendern

Logga in på Zoom: Logga in på ditt Zoom-konto och gå till dina profilinställningar.

Aktivera integrering med Outlook-kalendern: I dina profilinställningar hittar du alternativet för att integrera med Outlook-kalendern. Aktivera den här funktionen.

Godkänn åtkomst: Följ anvisningarna för att ge Zoom behörighet att komma åt din Outlook-kalender.

Synkronisera kalendrar: När integrationen har aktiverats kommer din Outlook-kalender och Zoom att synkroniseras automatiskt.

Skapa och boka möten: Nu kan du skapa, boka och delta i Zoom-möten direkt från din Outlook-kalender.

Varför ska man integrera Zoom med Outlook-kalendern?

Enkel schemaläggning: Integrera Zoom med din Outlook-kalender för att skapa, boka och delta i möten direkt från din kalender.

Förenklade meddelanden: Tack vare integrationen kan du skicka inbjudningar till Zoom-möten direkt via din Outlook-kalender. Deltagarna får all nödvändig information, inklusive möteslänkar, datum och tider – allt på ett och samma ställe.

Uppdateringar i realtid: Alla ändringar du gör i din Outlook-kalender som gäller Zoom-möten syns omedelbart i Zoom.

Enkel anslutning: För mötesdeltagarna förenklar integrationen processen att ansluta sig till Zoom-möten. De behöver bara klicka på möteslänken i sin Outlook-kalender, vilket gör det till en smidig upplevelse.

Du kan göra din upplevelse ännu bättre genom att lägga till Doodle. Som ett av världens mest populära verktyg för tidsbokning integreras det smidigt med både Outlook och Zoom, vilket gör det enkelt att hitta tid att träffa andra.