Handleidingen
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Hoe deel je een Microsoft Teams-agenda?Leestijd: 2 minuten27 jul, 2023
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Hoe plan je een vergadering in Microsoft Teams?Leestijd: 3 minuten4 jul, 2023
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Wat is een vergadering van de adviesraad?Leestijd: 2 minuten20 aug, 2024
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De vele voordelen van Doodle als groepskalenderLeestijd: 8 minuten23 jun, 2023
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Maak snel online enquêtes met de Doodle Poll MakerLeestijd: 8 minuten3 jul, 2023
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Hoe stel je de kalenderweergave in Asana in?Leestijd: 4 minuten16 jun, 2023
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Hoe synchroniseer je Asana met Outlook en andere agenda’s?Leestijd: 4 minuten16 jun, 2023
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Hoe synchroniseer je Asana met Google Calendar?Leestijd: 4 minuten16 jun, 2023
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Hoe je Acuity Scheduling kunt koppelen aan digitale agenda’sLeestijd: 4 minuten14 jun, 2023
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Hoe maak je een afspraaktype aan in Acuity SchedulingLeestijd: 3 minuten12 jun, 2023