AI is het modewoord dat de wereld stormenderhand verovert en belooft elk aspect van ons leven radicaal te veranderen. We hebben het er inderdaad al over gehad, de waanzinnige uitdagingen AI wordt momenteel ingezet voor allerlei doeleinden, van het diagnosticeren van malaria tot het opsporen van vermiste kinderen. Maar hoe zit het met de toekomst van AI?

Hoewel bedrijven misschien beloven dat algemene AI er bijna is, hebben we nog een lange weg te gaan voordat bewuste AI werkelijkheid wordt. Toch gaan we in 2019 een enorme groei zien in het gebruik van AI – hier zijn 5 trends die we de komende 11 maanden kunnen verwachten.

AI & Big Data

Degenen onder jullie die de tech-trends goed in de gaten houden, denken misschien dat ‘big data’ wel een beetje uit de mode is geraakt – maar AI gaat het vrijwel zeker weer nieuw leven inblazen. Een van de grootste uitdagingen voor veel data science-projecten is het gebrek aan goede, geordende en gestructureerde data. Dit is precies waar AI een enorme impact zou kunnen hebben. Als 80% van alle gegevens ter wereld is inderdaad ongestructureerd, AI-mogelijkheden waarmee bedrijven gegevens kunnen structureren en modelleren, en pijplijnen kunnen ontwerpen, zouden een enorme impact kunnen hebben op het bedrijfsleven – en het leven van datawetenschappers een stuk makkelijker maken!

Chatbots en virtuele assistenten

De hype rond chatbots is overal, en het klopt dat naarmate algoritmen voor machine learning – waaronder NLP – steeds vaker worden gebruikt, we waarschijnlijk steeds vaker met chatbots zullen communiceren. Wat we in 2019 waarschijnlijk het meest zullen zien, zijn niet alleen meer chatbots, maar ook een verschuiving naar ‘virtuele assistenten’ – in feite bots met een grotere taalvaardigheid en een eigen persoonlijkheid. Autodesk is al een tijdje vol lof over Ava, hun virtuele assistente, en hoe ze veel succesvoller is geweest dan hun onpersoonlijke chatbot Otto. Reken er maar op dat je in 2019 virtuele assistenten op een persoonlijk niveau leert kennen.

Cyberbeveiliging

Ons leven wordt steeds digitaler – en daardoor worden we ook steeds kwetsbaarder voor cyberaanvallen. Naarmate het aantal cyberdreigingen toeneemt, moeten cyberbeveiligingsoplossingen steeds meer data verwerken en potentiële bedreigingen steeds sneller opsporen. Je raadt het al: hier komt AI om de hoek kijken. AI-algoritmen kunnen potentiële bedreigingen doorzoeken met snelheden die menselijke cyberbeveiligingsexperts simpelweg niet kunnen evenaren. Hoewel menselijke expertise op dit gebied cruciaal blijft, is het doorploegen van data en het prioriteren van de grootste bedreigingen een klus voor de robots.

Interoperabiliteit en ONXX

Een van de grootste obstakels voor een brede toepassing van neurale netwerken is het gebrek aan interoperabiliteit. Er is een breed scala aan machine learning-frameworks beschikbaar – van PyTorch tot TensorFlow, van Keras tot Caffe2 – maar zodra je als gebruiker vastzit in een bepaald ecosysteem, kan het ontzettend lastig zijn om neurale netwerkmodellen over te zetten naar andere toolchains.

Gelukkig is 2019 het jaar waarin daar verandering in komt. De Open Neural Network Exchange (ONXX) is ontwikkeld door Microsoft en Facebook en is bedoeld om het overzetten van neurale netwerken tussen verschillende frameworks veel makkelijker en sneller te maken. ONXX ondersteunt een enorm scala aan frameworks, converters en runtimes, en we kunnen verwachten dat het in de loop van het jaar op grote schaal in gebruik zal worden genomen.

Verklaarbare AI

Naast een interoperabiliteitsprobleem kampen de huidige AI-oplossingen ook met een interpretabiliteitsprobleem. Dat wil zeggen: de meeste AI-toepassingen bieden klanten en bedrijven niet de mogelijkheid om ‘onder de motorkap’ te kijken en te begrijpen waarom de algoritmen tot bepaalde resultaten zijn gekomen of aanbevelingen hebben gedaan. Vanuit zakelijk oogpunt betekent verklaarbare AI dat bedrijven een kritisch inzicht kunnen krijgen in machine learning-modellen; vanuit het oogpunt van de klant vergroot verklaarbare AI het vertrouwen en neemt het de angst voor algoritmische vooringenomenheid weg. Misschien verrassend genoeg, Verklaarbare AI is een van de meest omstreden trends op deze lijst– maar nu AI zo’n tastbare invloed op ons leven heeft, hopen we de komende maanden – en ja, zelfs jaren – meer transparantie te zien.