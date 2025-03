IA é a palavra-chave que leva o mundo à tormenta, prometendo revolucionar todas as facetas de nossas vidas. De fato, já discutimos os desafios que nos fazem arrebentar a mente A IA está atualmente combatendo, desde o diagnóstico da malária até a descoberta de crianças desaparecidas. Mas e o futuro da gripe aviária?

Embora as empresas possam estar prometendo que a IA generalizada está bem próxima, ainda temos um caminho a percorrer antes que a IA senciente se torne realidade. Entretanto, vamos ver um boom na adoção da IA em 2019 - aqui estão 5 tendências que podemos esperar ver nos próximos 11 meses.

AI & Grandes Dados

Aqueles de vocês que se mantêm atentos às palavras-chave da tecnologia podem pensar que grandes dados morreram - mas é quase certo que a IA vai ajudar a ressuscitá-los. Um dos principais desafios enfrentados por muitos projetos de ciência de dados é a falta de dados de qualidade, organizados e estruturados. É aqui que a IA pode ter um impacto maciço. Se 80% dos dados do mundo realmente não estiverem estruturados, As capacidades de IA que permitem às empresas estruturar e modelar dados, e projetar oleodutos, poderiam ter um impacto profundo nos negócios - e tornar a vida dos cientistas de dados muito mais fácil!

Chatbots e assistentes virtuais

A propaganda do Chatbot está em toda parte, e é verdade que à medida que os algoritmos de aprendizagem de máquinas, incluindo a PNL, se tornam mais amplamente adotados, é provável que interajamos cada vez mais com os chatbots. O que mais provavelmente veremos em 2019 não é apenas mais chatbots, mas uma mudança para "assistentes virtuais" - essencialmente, bots com maior fluência no idioma e personalidades distintas. A Autodesk tem cantado publicamente os louvores de Ava, sua assistente virtual, e como ela tem tido muito mais sucesso do que seu chatbot Otto despersonalizado. Espere conhecer os agentes virtuais a nível pessoal em 2019.

Ciber-segurança

Nossas vidas estão se tornando cada vez mais digitalizadas - e com isso, nos tornamos cada vez mais vulneráveis a ataques cibernéticos. À medida que o número de ameaças de ataques cibernéticos aumenta, as soluções de cibersegurança têm que processar mais e mais dados, e encontrar ameaças potenciais a taxas cada vez maiores. Você adivinhou: é aqui que entra a IA. Os algoritmos de IA são capazes de peneirar as ameaças potenciais a velocidades que os especialistas em segurança cibernética humana simples não conseguem atingir. Embora a experiência humana permaneça vital neste campo, ser capaz de analisar os dados e priorizar as maiores ameaças é um trabalho para os robôs.

Interoperabilidade e ONXX

Um dos principais obstáculos enfrentados pelas aplicações de redes neurais generalizadas é a falta de interoperabilidade. Existe uma grande variedade de estruturas de aprendizagem de máquinas - de PyTorch a Tensorflow, de Keras a Caffe2 - mas uma vez que um praticante esteja preso em seu ecossistema, a transferência de modelos de redes neurais para outras cadeias de ferramentas pode ser incrivelmente complicada.

Felizmente, 2019 é o ano em que isto vai mudar. O Open Neural Network Exchange (ONXX) desenvolvido pela Microsoft e Facebook foi projetado para tornar a portabilidade das redes neurais entre diferentes estruturas muito mais fácil e rápida. A ONXX suporta uma enorme variedade de estruturas, conversores e tempos de execução, e devemos esperar uma adoção generalizada durante todo o ano.

IA Explicável

Além de um problema de interoperabilidade, as soluções atuais de IA sofrem de um problema de interpretabilidade. O que quer dizer: a maioria das aplicações de IA não oferecem aos clientes e empresas a oportunidade de olhar "debaixo do capô" e entender porque os algoritmos chegaram a certos resultados, ou fizeram recomendações. Do lado comercial das coisas, a IA explicável significa que as empresas podem obter uma visão crítica dos modelos de aprendizagem de máquinas; do lado do cliente, a IA explicável aumenta a confiança, e ameniza os receios sobre o viés algorítmico. Talvez surpreendentemente, a IA explicável é uma das tendências mais contestadas nesta lista- mas em uma época em que a IA tem um impacto tão tangível em nossas vidas, esperamos ver maior transparência nos próximos meses - e, na verdade, anos.