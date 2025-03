KI ist das Schlagwort, das die Welt im Sturm erobert und verspricht, jeden Aspekt unseres Lebens zu revolutionieren. In der Tat haben wir bereits die verblüffenden Herausforderungen die KI derzeit bewältigt, von der Malariadiagnose bis zur Suche nach vermissten Kindern. Aber wie sieht es mit der Zukunft der KI aus?

Auch wenn Unternehmen versprechen, dass eine allgemeine KI kurz bevorsteht, ist es noch ein weiter Weg, bis eine empfindungsfähige KI Realität wird. Dennoch werden wir 2019 einen Boom bei der Einführung von KI erleben - hier sind 5 Trends, die wir in den nächsten 11 Monaten erwarten können.

KI & Big Data

Diejenigen unter Ihnen, die ein wachsames Auge auf technische Schlagworte haben, denken vielleicht, dass Big Data tot ist - aber KI wird mit ziemlicher Sicherheit dazu beitragen, es wieder aufleben zu lassen. Eine der größten Herausforderungen, vor denen viele Data-Science-Projekte stehen, ist der Mangel an qualitativ hochwertigen, organisierten und strukturierten Daten. Hier könnte KI einen massiven Einfluss haben. Wenn 80 % der weltweiten Daten wirklich unstrukturiert sind, KI-Fähigkeiten, die es Unternehmen ermöglichen, Daten zu strukturieren und zu modellieren und Pipelines zu entwickeln, könnten einen tiefgreifenden Einfluss auf das Geschäft haben - und das Leben von Datenwissenschaftlern sehr viel einfacher machen!

Chatbots und virtuelle Assistenten

Der Hype um Chatbots ist allgegenwärtig, und es stimmt, dass wir mit der zunehmenden Verbreitung von Algorithmen des maschinellen Lernens, einschließlich NLP, wahrscheinlich immer häufiger mit Chatbots interagieren werden. Was wir 2019 höchstwahrscheinlich sehen werden, sind nicht nur mehr Chatbots, sondern eine Verlagerung hin zu "virtuellen Assistenten" - im Wesentlichen Bots mit größerer Sprachgewandtheit und unterscheidbaren Persönlichkeiten. Autodesk hat öffentlich das Loblied auf Ava, ihre virtuelle Assistentin gesungen und betont, dass sie viel erfolgreicher ist als ihr entpersonalisierter Chatbot Otto. Erwarten Sie, dass Sie 2019 virtuelle Agenten auf einer persönlichen Ebene kennenlernen werden.

Cybersecurity

Unser Leben wird zunehmend digitalisiert - und damit werden wir auch immer anfälliger für Cyberangriffe. Da die Zahl der Bedrohungen durch Cyberangriffe steigt, müssen Cybersecurity-Lösungen immer mehr Daten verarbeiten und potenzielle Bedrohungen in immer kürzeren Abständen finden. Sie ahnen es: Hier kommt KI ins Spiel. KI-Algorithmen sind in der Lage, potenzielle Bedrohungen mit einer Geschwindigkeit zu durchforsten, die menschliche Cybersicherheitsexperten einfach nicht erreichen können. Auch wenn menschliches Fachwissen in diesem Bereich weiterhin unverzichtbar sein wird, ist die Durchsicht von Daten und die Priorisierung der größten Bedrohungen eine Aufgabe für Roboter.

Interoperabilität und ONXX

Eines der Haupthindernisse für weit verbreitete Anwendungen neuronaler Netze ist der Mangel an Interoperabilität. Es gibt eine Vielzahl von Frameworks für maschinelles Lernen - von PyTorch bis Tensorflow, von Keras bis Caffe2 -, aber sobald ein Anwender an sein Ökosystem gebunden ist, kann die Übertragung von neuronalen Netzmodellen auf andere Toolchains unglaublich schwierig sein.

Glücklicherweise ist 2019 das Jahr, in dem sich dies ändern wird. Der von Microsoft und Facebook entwickelte Open Neural Network Exchange (ONXX) soll die Portierung neuronaler Netze zwischen verschiedenen Frameworks wesentlich einfacher und schneller machen. ONXX unterstützt eine Vielzahl von Frameworks, Konvertern und Laufzeiten, und wir sollten im Laufe des Jahres mit einer breiten Akzeptanz rechnen.

Erklärbare KI

Neben dem Problem der Interoperabilität leiden die derzeitigen KI-Lösungen auch unter dem Problem der Interpretierbarkeit. Das heißt: Die meisten KI-Anwendungen bieten Kunden und Unternehmen nicht die Möglichkeit, "unter die Haube" zu schauen und zu verstehen, warum die Algorithmen zu bestimmten Ergebnissen gekommen sind oder Empfehlungen ausgesprochen haben. Auf Unternehmensseite bedeutet erklärbare KI, dass Unternehmen einen kritischen Blick auf maschinelle Lernmodelle werfen können; auf Kundenseite erhöht erklärbare KI das Vertrauen und zerstreut Befürchtungen über algorithmische Verzerrungen. Es mag überraschen, dass erklärbare KI einer der umstrittensten Trends auf dieser Liste ist - aber in einer Zeit, in der KI einen so greifbaren Einfluss auf unser Leben hat, werden wir hoffentlich in den kommenden Monaten - und sogar Jahren - mehr Transparenz sehen.