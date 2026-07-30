AI är det modeord som tar världen med storm och som lovar att revolutionera alla aspekter av våra liv. Vi har faktiskt redan diskuterat häpnadsväckande utmaningar AI används idag inom allt från att diagnostisera malaria till att hitta försvunna barn. Men hur ser framtiden ut för AI?

Även om företagen kanske lovar att allmän AI är precis runt hörnet, har vi fortfarande en bit kvar innan medveten AI blir verklighet. Däremot kommer vi att få se en kraftig ökning av AI-användningen under 2019 – här är fem trender som vi kan förvänta oss att se under de kommande 11 månaderna.

AI och big data

De av er som noga följer de senaste tekniktrenderna kanske tror att ”big data” har spelat ut sin roll – men AI kommer med största sannolikhet att bidra till att återuppliva begreppet. En av de största utmaningarna för många datavetenskapsprojekt är bristen på högkvalitativa, välorganiserade och strukturerade data. Det är just här som AI kan få en enorm inverkan. Om 80 % av världens data är faktiskt ostrukturerad, AI-funktioner som gör det möjligt för företag att strukturera och modellera data samt utforma datapipelines kan få en genomgripande inverkan på verksamheten – och göra livet betydligt enklare för dataforskarna!

Chatbots och virtuella assistenter

Det pratas mycket om chatbots överallt, och det stämmer att i takt med att algoritmer för maskininlärning – däribland NLP – blir allt vanligare kommer vi sannolikt att interagera med chatbots i allt större utsträckning. Det vi troligen kommer att se under 2019 är inte bara fler chatbots, utan också en övergång till ”virtuella assistenter” – i huvudsak bots med större språkkunskaper och tydliga personligheter. Autodesk har offentligt lovordat Ava, deras virtuella assistent, och hur hon har varit betydligt mer framgångsrik än deras opersonliga chattbot Otto. Räkna med att lära känna virtuella agenter på ett mer personligt plan under 2019.

Cybersäkerhet

Våra liv blir alltmer digitaliserade – och därmed blir vi allt mer sårbara för cyberattacker. I takt med att antalet hot om cyberattacker ökar måste cybersäkerhetslösningarna bearbeta allt mer data och upptäcka potentiella hot i allt snabbare takt. Du gissade rätt: det är här AI kommer in i bilden. AI-algoritmer kan sålla bland potentiella hot i en hastighet som mänskliga cybersäkerhetsexperter helt enkelt inte kan uppnå. Även om mänsklig expertis kommer att förbli avgörande inom detta område, är det en uppgift för robotarna att bearbeta stora datamängder och prioritera de största hoten.

Interoperabilitet och ONXX

Ett av de största hindren för en bred tillämpning av neurala nätverk är bristen på interoperabilitet. Det finns ett brett utbud av ramverk för maskininlärning – från PyTorch till TensorFlow, från Keras till Caffe2 – men när en användare väl har låst sig till ett visst ekosystem kan det vara oerhört svårt att överföra neurala nätverksmodeller till andra verktygskedjor.

Lyckligtvis är 2019 det år då detta kommer att förändras. Open Neural Network Exchange (ONXX) som utvecklats av Microsoft och Facebook är utformat för att göra det betydligt enklare och snabbare att överföra neurala nätverk mellan olika ramverk. ONXX stöder ett enormt utbud av ramverk, konverterare och körmiljöer, och vi kan förvänta oss att det kommer att få en bred spridning under året.

Förklarbar AI

Förutom problemet med interoperabilitet har dagens AI-lösningar även ett problem med tolkbarhet. Det innebär att de flesta AI-applikationer inte ger kunder och företag möjlighet att titta ”under huven” och förstå varför algoritmerna har kommit fram till vissa resultat eller gett vissa rekommendationer. Ur ett affärsmässigt perspektiv innebär förklarbar AI att företag kan få en kritisk inblick i maskininlärningsmodeller; ur kundens perspektiv ökar förklarbar AI förtroendet och dämpar farhågorna kring algoritmisk partiskhet. Kanske överraskande nog, Förklarbar AI är en av de mest omdiskuterade trenderna på den här listan– men i en tid då AI har en så påtaglig inverkan på våra liv kommer vi förhoppningsvis att få se större öppenhet under de kommande månaderna – och även åren framöver.