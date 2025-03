AI er det modeord, der tager verden med storm og lover at revolutionere alle aspekter af vores liv. Vi har allerede diskuteret de ufattelige udfordringer AI i øjeblikket tager fat på, fra diagnosticering af malaria til at finde forsvundne børn. Men hvad med AI's fremtid?

Selv om virksomhederne lover, at generaliseret AI er lige rundt om hjørnet, har vi stadig et stykke vej igen, før intelligent AI bliver en realitet. Vi kommer dog til at opleve et boom i AI-adoption i 2019 - her er 5 tendenser, som vi kan forvente at se i de næste 11 måneder.

AI & Big Data

De af jer, der holder et vågent øje med tech-buzzwords, tror måske, at big data er dødt- men AI vil næsten helt sikkert hjælpe med at genoplive det. En af de største udfordringer for mange datalogiprojekter er manglen på organiserede, strukturerede data af høj kvalitet. Det er her, at AI kan få en massiv indvirkning. Hvis 80 % af verdens data virkelig er ustrukturerede, AI-funktioner, der gør det muligt for virksomheder at strukturere og modellere data og udvikle pipelines, kan få en dybtgående indvirkning på erhvervslivet - og gøre datalogernes liv meget lettere!

Chatbots og virtuelle assistenter

Chatbot-hype er overalt, og det er sandt, at efterhånden som maskinlæringsalgoritmer, herunder NLP, bliver mere udbredt, vil vi sandsynligvis interagere mere og mere med chatbots. Det, vi højst sandsynligt vil se i 2019, er ikke kun flere chatbots, men også et skift mod "virtuelle assistenter" - i bund og grund robotter med større sprogfærdighed og tydelige personligheder. Autodesk har offentligt rost Ava, deres virtuelle assistent, og hvordan hun har været langt mere succesfuld end deres afpersonaliserede chatbot Otto. Forvent at lære virtuelle agenter at kende på et personligt niveau i 2019.

Cybersikkerhed

Vores liv bliver mere og mere digitaliseret- og med det bliver vi mere og mere sårbare over for cyberangreb. I takt med at antallet af cyberangrebstrusler stiger, skal cybersikkerhedsløsninger behandle flere og flere data og finde potentielle trusler med øget hastighed. Du har gættet det: Det er her, AI kommer ind i billedet. AI-algoritmer er i stand til at gennemgå potentielle trusler med hastigheder, som menneskelige cybersikkerhedseksperter ganske enkelt ikke kan opnå. Mens menneskelig ekspertise fortsat vil være afgørende på dette område, er det en opgave for robotter at kunne gennemskue data og prioritere de største trusler.

Interoperabilitet og ONXX

En af de største hindringer for udbredte neurale netværksapplikationer er manglen på interoperabilitet. Der findes en lang række rammer for maskinlæring - fra PyTorch til Tensorflow, fra Keras til Caffe2 - men når først en praktiker er låst fast i deres økosystem, kan det være utroligt vanskeligt at overføre neurale netmodeller til andre værktøjskæder.

Heldigvis er 2019 året, hvor dette er indstillet til at ændre sig. Open Neural Network Exchange (ONXX)), der er udviklet af Microsoft og Facebook, er designet til at gøre portering af neurale net mellem forskellige frameworks meget nemmere og hurtigere. ONXX understøtter et stort udvalg af frameworks, konverteringer og runtimes, og vi bør forvente at se en udbredt anvendelse i løbet af året.

Explainable AI

Ud over et interoperabilitetsproblem lider de nuværende AI-løsninger også af et fortolkningsproblem. Det vil sige, at de fleste AI-applikationer ikke giver kunder og virksomheder mulighed for at kigge "under kølerhjelmen" og forstå, hvorfor algoritmerne er nået frem til bestemte resultater eller har lavet anbefalinger. Fra forretningssiden betyder forklarbar AI, at virksomhederne kan få et kritisk indblik i maskinlæringsmodellerne; på kundesiden øger forklarbar AI tilliden og dæmper frygten for algoritmisk skævhed. Det er måske overraskende, at forklarbar AI er en af de mest omstridte tendenser på denne liste - men i en tid, hvor AI har en så håndgribelig indvirkning på vores liv, vil vi forhåbentlig se større gennemsigtighed i de kommende måneder - og faktisk også år.