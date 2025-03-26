Plannen
- Plannen
5 manieren waarop data je kan helpen om slimmere beslissingen te nemen bij het opstellen van roostersLeestijd: 3 minuten7 apr, 2025
- Plannen
De kunst van één-op-één-gesprekken: een handige gidsLeestijd: 3 minuten7 apr, 2025
- Plannen
Waarom je productiever wordt als je grenzen steltLeestijd: 2 minuten7 apr, 2025
- Plannen
Houd je aan je planning met de Pomodoro-techniekLeestijd: 3 minuten27 mrt, 2025
- Plannen
SMART-doelen in de praktijk: hoe je taken vaststelt en prioriteert om succes te boekenLeestijd: 2 minuten27 mrt, 2025
- Plannen
Kanban 101: Organiseer je taken voor een betere workflowLeestijd: 3 minuten27 mrt, 2025
- Plannen
Geef ideeën prioriteit met de RICE-beoordelingsmethodeLeestijd: 2 minuten26 mrt, 2025
- Plannen
Eet de kikker: waarom je je moeilijkste taak als eerste moet aanpakkenLeestijd: 2 minuten26 mrt, 2025
- Plannen
Hoe je de 80/20-regel (het Pareto-principe) kunt gebruiken om taken te prioriterenLeestijd: 3 minuten26 mrt, 2025
- Plannen
De MoSCoW-methode: je nieuwe favoriete productiviteitstipLeestijd: 4 minuten26 mrt, 2025