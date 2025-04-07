De kunst van één-op-één-gesprekken: een handige gids

Een paar jaar geleden kwam ik naar mijn wekelijkse één-op-één-gesprek met mijn manager, gewapend met een ijskoffie en zonder ook maar enig idee te hebben waar we het over moesten hebben. We staarden elkaar een volle minuut aan voordat iemand zei: „Nou… hoe gaat het?“ Het was ongemakkelijk. Het was zinloos. Het waren 30 minuten smalltalk waar we allebei geen behoefte aan hadden. Klinkt dat bekend?

Eén-op-één-gesprekken zouden niet moeten aanvoelen als een blind date met je baas. Als je het goed aanpakt, zijn ze een kans om vertrouwen op te bouwen, echte problemen aan te pakken en ervoor te zorgen dat niemand stilletjes verdrinkt in werk of in vragen die hij of zij te verlegen is om te stellen.

Je bent hier aan het juiste adres als je een manager bent, een oprichter, een freelancer die zijn team aan het uitbreiden is, of gewoon iemand die ‘voorbeelden van één-op-één-gesprekken’ in Google intypt. Dit is jouw no-nonsense gids met eerlijke tips om het maximale uit je één-op-één-gesprekken te halen.

Wat is een één-op-één-gesprek eigenlijk?

Een één-op-één-gesprek (of 1-op-1) is een regelmatig terugkerend gesprek tussen een leidinggevende en een medewerker. Het is geen functioneringsgesprek. Het is geen statusupdate. Het is een moment waarop de medewerker kan praten, vragen stellen, zijn hart luchten, ideeën delen en gehoord worden. Maar het werkt alleen als jullie allebei goed voorbereid zijn.

Het artistieke aspect: er betekenis aan geven

Zie je één-op-één-gesprek als een heel goed gesprek onder het genot van een kopje koffie. Je wilt dat het natuurlijk aanvoelt, maar toch ergens toe leidt. Daar kan een eenvoudige agenda voor je één-op-één-gesprek bij helpen. Je hebt geen presentatie van 10 dia’s nodig – alleen een paar gespreksonderwerpen om het gesprek op koers te houden.

Begin met vragen die de deur openzetten. Wat gaat er goed? Wat was lastig? Is er iets dat je afremt? Hier komen die ‘vragen en antwoorden voor een-op-een-gesprekken met je manager’ die je online ziet goed van pas, als je ze gebruikt om een echt gesprek op gang te brengen, en niet alleen om vakjes af te vinken. En vergeet niet om de rollen om te draaien. Managers kunnen en moeten ook om feedback vragen. Vertrouwen werkt twee kanten op.

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Sjablonen zijn je vriend, niet je baas

Je hebt vast wel eens gezocht naar een ‘sjabloon voor een één-op-één-gesprek’. Sjablonen zijn superhandig om mee te beginnen, maar ze zijn geen wet. Zie ze maar als IKEA-bouwinstructies: handig, maar je kunt de boekenkast nog steeds op je eigen manier in elkaar zetten.

Is er een groot project gaande? Richt de vergadering daar dan op. Heb je net iemand aangenomen? Maak dan ruimte voor vragen. Lange week gehad? Misschien is een kortere, wat informelere check-in dan wel wat. Het is jouw vergadering. Je mag het aanpassen zoals jij wilt.

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Even eerlijk: wat zorgt ervoor dat een één-op-één-gesprek echt werkt?

Dit is wat mensen echt waarderen in een één-op-één-gesprek: het gevoel dat er naar je geluisterd wordt. De ruimte hebben om vragen te stellen. Weten dat het oké is om niet alle antwoorden te hebben. Een beetje humor (ja, zelfs in de financiële wereld). En een plan voor wat er daarna gaat gebeuren.

Consistentie is ook belangrijk. Het is moeilijk om vertrouwen op te bouwen als je steeds afspraken verzet. Je hoeft niet urenlang bij elkaar te zitten. Gewoon vaak genoeg zodat je team weet dat je er aandacht aan besteedt.

Eén-op-één-gesprekken met medewerkers: niet alleen iets voor leidinggevenden

Laten we één ding even duidelijk maken. Eén-op-één-gesprekken zijn niet alleen voor managers. Freelancers die projecten voor klanten uitvoeren, teams bij non-profitorganisaties die met deadlines jongleren, docenten die medewerkers begeleiden – ze hebben allemaal baat bij betere gesprekken.

Als je met mensen werkt, zijn één-op-één-gesprekken je geheime wapen. Ze helpen je om problemen in een vroeg stadium op te sporen, groeikansen te ontdekken en communicatiestoornissen te voorkomen voordat ze uitgroeien tot eindeloze Slack-discussies.

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Laatste gedachte: vergaderingen hoeven niet chaotisch te zijn

Maar het inplannen van die magische afspraken? Daar loopt het vaak mis. Tussen volle agenda’s, tijdzones en het eindeloze heen-en-weer-gepraat van “Past dinsdag jou?” is het makkelijk om ze te laten verslappen.

Daarom bestaat Doodle. Met tools zoals 1:1 kun je tijdvakken aanbieden, de ander laten kiezen wat hem of haar het beste uitkomt, en dat heen-en-weer-gemail overbodig maken. Het is simpel, bespaart tijd en zorgt ervoor dat je eruitziet alsof je alles onder controle hebt (zelfs als je nog steeds in je pyjamabroek zit).

Dus ga je gang – haal het maximale uit je één-op-één-gesprekken. Stel betere vragen. Voer echte gesprekken. En als je afspraken nog steeds via rooksignalen maakt, probeer Doodle dan eens uit.