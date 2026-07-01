Konsten att genomföra enskilda möten: en praktisk guide

För några år sedan dök jag upp till mitt veckovisa enskilda möte med min chef, utrustad med en iskaffe och utan minsta aning om vad vi skulle prata om. Vi stirrade på varandra i en hel minut innan någon sa: ”Så… hur går det?” Det var pinsamt. Det var meningslöst. Det blev 30 minuters småprat som ingen av oss behövde. Låter det bekant?

Enskilda samtal ska inte kännas som en blinddate med chefen. När de genomförs på rätt sätt är de ett tillfälle att bygga upp förtroende, ta itu med verkliga problem och se till att ingen i tysthet drunknar i arbete eller i frågor som de är för blyga för att ställa.

Du har kommit rätt om du är chef, grundare, frilansare som håller på att utöka ditt team eller helt enkelt någon som skriver in ”exempel på en-till-en-samtal” på Google. Det här är din raka och ärliga guide till hur du får ut mesta möjliga av dina en-till-en-möten.

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Vad är egentligen ett enskilt möte?

Ett en-mot-en-möte (eller 1:1) är ett regelbundet samtal mellan en chef och en underordnad. Det är inte en prestationsutvärdering. Det är inte en statusuppdatering. Det är ett tillfälle där medarbetaren får prata, ställa frågor, ventilera, dela med sig av idéer och bli hörd. Men det fungerar bara om båda parter kommer väl förberedda.

Konstdelen: att ge det en mening

Tänk på ditt enskilda möte som ett riktigt bra samtal över en kopp kaffe. Du vill att det ska kännas naturligt, men ändå leda någonstans. Det är där en enkel dagordning för det enskilda mötet kan vara till hjälp. Du behöver ingen presentation med tio bilder – bara några diskussionspunkter för att hålla fokus.

Börja med frågor som öppnar upp samtalet. Vad har gått bra? Vad har varit utmanande? Finns det något som bromsar dig? Det är här de där ”frågorna och svaren för enskilda möten med chefen” som du ser på nätet kommer väl till pass, om du använder dem för att få igång ett riktigt samtal, inte bara för att kryssa i rutor. Och glöm inte att vända på rollerna. Chefer kan och bör också be om feedback. Förtroende går åt båda hållen.

Mallar är dina vänner, inte dina chefer

Du har säkert någon gång sökt efter en ”mall för enskilda möten”. Mallar är utmärkta för att komma igång, men de är inte något som måste följas till punkt och pricka. Tänk på dem som IKEA-monteringsanvisningar: de är till hjälp, men du kan ändå bygga bokhyllan på ditt eget sätt.

Pågår det ett stort projekt? Låt mötet handla om det. Har ni precis anställt någon ny? Se till att det finns utrymme för frågor. Har det varit en lång vecka? Då kanske det passar bättre med ett kortare, mer avslappnat möte. Det är ditt möte. Du får gärna anpassa det efter situationen.

Låt oss vara ärliga: vad krävs för att ett enskilt samtal verkligen ska fungera?

Det här är vad människor verkligen uppskattar i ett 1:1-möte: Att känna sig lyssnad på. Att få utrymme att ställa frågor. Att veta att det är okej att inte ha alla svar. Lite humor (ja, även inom finansvärlden). Och en plan för vad som ska hända härnäst.

Konsekvens är också viktigt. Det är svårt att bygga upp förtroende om man hela tiden ändrar tiderna. Man behöver inte träffas i timmar. Det räcker med att träffas tillräckligt ofta för att teamet ska känna att man bryr sig om dem.

Enskilda möten med medarbetare: inte bara något för chefer

Låt oss reda ut en sak. Enskilda samtal är inte bara till för chefer. Frilansare som driver kundprojekt, team inom ideella organisationer som hanterar deadlines, lärare som handledar personal – alla har nytta av bättre samtal.

Om du arbetar med människor är individuella samtal ditt hemliga vapen. De hjälper dig att upptäcka problem i ett tidigt skede, identifiera utvecklingsmöjligheter och förhindra kommunikationsproblem innan de utvecklas till oändliga Slack-trådar.

En sista tanke: möten behöver inte vara kaotiska

Men att boka in dessa magiska möten? Det är där det ofta går snett. Med fullbokade kalendrar, olika tidszoner och det oändliga fram och tillbaka med frågor som ”Passar tisdag för dig?” är det lätt att låta dem glida mellan fingrarna.

Det är därför Doodle finns. Med verktyg som 1:1 kan du föreslå olika tidsalternativ, låta den andra personen välja vad som passar hen och slippa den ändlösa mejlväxlingen. Det är enkelt, sparar tid och ger intrycket att du har koll på läget (även om du fortfarande har pyjamasbyxor på dig).

Så sätt igång – få ut så mycket som möjligt av dina enskilda möten. Ställ bättre frågor. För riktiga samtal. Och om du fortfarande bokar möten med röksignaler, kanske du ska prova Doodle.