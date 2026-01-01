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एक-एक करके होने वाली बैठकों की कला: एक उपयोगी मार्गदर्शिका

पढ़ने का समय: 3 मिनट
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

two women in a meeting

कुछ साल पहले, मैं अपने मैनेजर के साथ साप्ताहिक वन-ऑन-वन मीटिंग में एक आइस कॉफी लेकर गया था और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि हमें किस बारे में बात करनी चाहिए। हम एक मिनट तक एक-दूसरे को घूरते रहे, फिर किसी ने कहा, "तो… कैसा चल रहा है?" यह अजीब था। यह निरर्थक था। यह 30 मिनट की छोटी-मोटी बातें थीं जिनकी हमें दोनों को ज़रूरत नहीं थी। क्या यह परिचित लगता है?

वन-ऑन-वन बैठकें आपके बॉस के साथ अंधी डेट जैसी महसूस नहीं होनी चाहिए। जब इन्हें सही तरीके से किया जाए, तो ये भरोसा बनाने, वास्तविक समस्याओं का समाधान करने, और यह सुनिश्चित करने का मौका होती हैं कि कोई चुपचाप काम के बोझ में या पूछने में शर्म महसूस करने वाले सवालों में डूबा न रहे।

यदि आप एक मैनेजर, एक संस्थापक, अपनी टीम बढ़ा रहे फ्रीलांसर हैं, या बस कोई ऐसा व्यक्ति हैं जो गूगल में "वन-टू-वन बातचीत के उदाहरण" टाइप कर रहा है, तो आप सही जगह पर हैं। यह आपकी बिना फालतू की बातों वाली, सीधी-सादी गाइड है, जो आपको वन-ऑन-वन मीटिंग्स का अधिकतम लाभ उठाने में मदद करेगी।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

एक-एक करके मिलने वाली बैठक आखिर होती क्या है?

वन-ऑन-वन (या 1-ऑन-1) बैठक एक प्रबंधक और उसके प्रत्यक्ष अधीनस्थ के बीच एक नियमित बातचीत है। यह प्रदर्शन समीक्षा नहीं है। यह स्थिति अपडेट नहीं है। यह एक ऐसा मंच है जहाँ कर्मचारी बात कर सकता है, पूछ सकता है, अपनी भड़ास निकाल सकता है, विचार साझा कर सकता है, और उसकी सुनी जाती है। लेकिन यह तभी काम करता है जब दोनों लोग तैयार होकर आते हैं।

कला का हिस्सा: इसे सार्थक बनाना

अपनी वन-ऑन-वन मीटिंग को कॉफी पर होने वाली एक अच्छी बातचीत की तरह सोचें। आप चाहते हैं कि यह स्वाभाविक लगे, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आगे बढ़े। यहीं पर एक सरल वन-ऑन-वन मीटिंग एजेंडा मदद कर सकता है। आपको 10-स्लाइड वाला डेक नहीं चाहिए—बस कुछ मुख्य बिंदु, ताकि बातचीत केंद्रित रहे।

दरवाज़ा खोलने वाले सवालों से शुरुआत करें। क्या अच्छी तरह से चल रहा है? क्या चुनौतीपूर्ण रहा है? क्या कुछ आपको धीमा कर रहा है? यहीं पर वे "मैनेजर के साथ वन-ऑन-वन मीटिंग के प्रश्न और उत्तर" काम आते हैं जो आप ऑनलाइन देखते हैं, बशर्ते आप उनका इस्तेमाल सिर्फ बॉक्स टिक करने के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए करें। और स्क्रिप्ट पलटने को भी न भूलें। मैनेजर भी फीडबैक मांग सकते हैं और उन्हें मांगना चाहिए। विश्वास दोनों तरफ़ से होता है।

टेम्प्लेट्स आपके दोस्त हैं, आपके बॉस नहीं।

आपने शायद कभी "वन-ऑन-वन मीटिंग टेम्पलेट" खोजा होगा। टेम्पलेट्स शुरुआत करने में बहुत मददगार होते हैं, लेकिन ये कोई कानून नहीं हैं। इन्हें IKEA के निर्देशों की तरह समझें: सहायक हैं, लेकिन आप फिर भी बुकशेल्फ अपनी ही तरह से बना सकते हैं।

क्या कोई बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है? मीटिंग को उसी पर केंद्रित करें। क्या अभी-अभी कोई नया व्यक्ति भर्ती हुआ है? सवाल पूछने के लिए समय निकालें। क्या हफ्ता बहुत लंबा रहा? शायद यह एक छोटी, अधिक अनौपचारिक चेक-इन हो। यह आपकी मीटिंग है। आप इसे अनुकूलित कर सकते हैं।

सच कहूँ तो: एक-एक करके बातचीत वास्तव में कैसे काम करती है?

एक-एक करके होने वाली बातचीत में लोग वास्तव में इन बातों की सराहना करते हैं: सुने जाने का एहसास। सवाल पूछने के लिए पर्याप्त जगह। यह जानना कि सभी जवाब न होने में कोई हर्ज नहीं। थोड़ी सी हास्य-रस (हाँ, वित्त में भी)। और आगे क्या होगा, इसके लिए एक योजना।

निरंतरता भी मायने रखती है। अगर आप बार-बार समय बदलते रहेंगे तो भरोसा बनाना मुश्किल हो जाता है। आपको घंटों तक मिलना जरूरी नहीं है। बस इतनी बार मिलें कि आपकी टीम जान सके कि आप ध्यान दे रहे हैं।

कर्मचारियों के साथ एक-एक करके बैठकें: सिर्फ़ प्रबंधक की चीज़ नहीं

चलिए एक बात स्पष्ट कर लें। वन-ऑन-वन बैठकें सिर्फ प्रबंधकों के लिए नहीं होतीं। क्लाइंट प्रोजेक्ट्स चलाने वाले फ्रीलांसर, समयसीमाओं के बीच तालमेल बिठाने वाली गैर-लाभकारी टीमें, कर्मचारियों का मार्गदर्शन करने वाले शिक्षक—ये सभी बेहतर बातचीत से लाभान्वित होते हैं।

अगर आप लोगों के साथ काम करते हैं, तो एक-एक करके होने वाली बातचीत आपका गुप्त हथियार है। ये आपको समस्याओं को जल्दी पकड़ने, विकास के अवसरों की पहचान करने और संचार टूटने से पहले ही रोकने में मदद करते हैं, इससे पहले कि वे Slack पर लंबी-चौड़ी थ्रेड्स में बदल जाएँ।

अंतिम विचार: बैठकें अव्यवस्थित होने जरूरी नहीं हैं।

अब, इन जादुई बैठकों का समय तय करना? यहीं पर अक्सर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। भरपूर कैलेंडर, समय क्षेत्रों और "क्या मंगलवार आपके लिए ठीक रहेगा?" जैसे अनंत आदान-प्रदान के बीच, इन्हें टाल देना आसान हो जाता है।

इसीलिए Doodle मौजूद है। 1:1 जैसे टूल्स के साथ आप समय स्लॉट ऑफर कर सकते हैं, दूसरे व्यक्ति को चुनने की आज़ादी दे सकते हैं कि उनके लिए क्या सुविधाजनक है, और ईमेल पिंग-पोंग से बच सकते हैं। यह सरल है, समय बचाता है, और आपको ऐसा दिखाता है कि आप सब कुछ व्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं (भले ही आप अभी भी पजामा पहने हों)।

तो आगे बढ़ें—अपने एक-एक करके होने वाले बैठकों का पूरा फायदा उठाएँ। बेहतर सवाल पूछें। वास्तविक बातचीत करें। और अगर आप अभी भी धुएँ के संकेत से शेड्यूलिंग कर रहे हैं, तो शायद Doodle आज़माएँ।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

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