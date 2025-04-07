Waarom je productiever wordt als je grenzen stelt

Heb je wel eens het gevoel dat je dag wordt gekaapt door de agenda’s van anderen? Je gaat zitten met een sterke koffie, klaar om je takenlijst af te werken, en voor je het weet zit je tot over je oren in onverwachte vergaderingen, brandjes die niet van jou zijn en korte praatjes die op de een of andere manier langer duren dan een Marvel-film. Als dat je bekend in de oren klinkt, maak je dan geen zorgen. Het ligt niet aan jou. Het ligt aan je grenzen.

Laten we het er eens over hebben waarom het – vriendelijk maar beslist – grenzen stellen een van de beste dingen is die je kunt doen voor je energie, je werk en je algehele geluksgevoel.

Slechte grenzen zijn de boze tweelingbroer van productiviteit

Als je overal ja op zegt, begint je agenda op een potje Tetris te lijken. Er is geen ruimte om op adem te komen, laat staan om na te denken. Je bent constant aan het reageren in plaats van echt je werk te doen. En de stress? Die stapelt zich snel op, en nog sneller als je met meerdere klanten tegelijk bezig bent, een team leidt of iets helemaal vanaf nul probeert op te bouwen.

Of het nu gaat om professionele dienstverlening, de tech-sector, non-profits — noem maar op —: slechte grenzen kunnen leiden tot burn-out, een versnipperde aandacht en te veel cafeïne.

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Bij tijdmanagement gaat het er niet om meer te doen

Grenzen stellen betekent niet dat je aan het lanterfanten bent. Het betekent gewoon dat je dingen echt voor elkaar wilt krijgen zonder gek te worden. Tijd vrijmaken voor geconcentreerd werken (of, eerlijk gezegd, gewoon een lunch die je niet boven je toetsenbord eet) is niet egoïstisch. Het is slim.

Je wordt niet alle kanten opgeslingerd. Je springt niet van de ene taak naar de andere alsof je hersenen in een talentenjacht zitten. Je hebt eindelijk ruimte om na te denken, je te concentreren en daadwerkelijk iets af te maken. En ineens? Dan schreeuwt je agenda niet meer tegen je.

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De voordelen zijn echt heel groot (en zeker de moeite waard)

Als je je grenzen op het werk gaat afdwingen, gebeuren er een paar magische dingen. Je hebt meer energie. Je hebt minder stress. Je voelt je niet meer als een flipperkastbal. En misschien, heel misschien, kun je op tijd uitloggen zonder je schuldig te voelen.

Bovendien beginnen de mensen om je heen het te snappen. Je leert klanten en collega’s hoe ze met je moeten omgaan — en je zult waarschijnlijk verbaasd zijn hoeveel respect ze daar eigenlijk voor hebben. (Raar, hè?)

Hoe begin je dan?

Je hoeft je nieuwe grenzen niet met een megafoon aan te kondigen. Begin klein. Reserveer tijd in je agenda om ongestoord te kunnen werken. Zeg nee tegen vergaderingen waar je niet bij hoeft te zijn. Laat iedereen weten wanneer je beschikbaar bent en wanneer niet. En hier komt Doodle om de hoek kijken.

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Met Boekingspagina's of 1-op-1-afspraken kunnen mensen alleen een tijdstip boeken als je beschikbaar bent. Geen heen-en-weer-gepraat. Geen dubbele boekingen. Gewoon een overzichtelijke, duidelijke planning waarmee jij de touwtjes in handen hebt. Het is alsof je agenda ineens een ruggengraat heeft.

Dus, als je er klaar voor bent om je tijd, je focus en misschien zelfs je weekenden terug te winnen — ga je gang en gebruik Doodle.