Perché far rispettare i limiti vi rende più produttivi

Vi è mai capitato di sentirvi come se la vostra giornata fosse stata dirottata dai calendari degli altri? Vi sedete con un caffè forte, pronti a distruggere la vostra lista di cose da fare, e prima che ve ne rendiate conto vi ritrovate immersi in riunioni a sorpresa, esercitazioni antincendio che non sono vostre e chiacchierate veloci che in qualche modo durano più di un film della Marvel. Se tutto ciò vi suona familiare, non preoccupatevi. Il problema non siete voi. È il vostro limite.

Parliamo del perché tracciare un confine - con gentilezza ma con fermezza - è una delle cose migliori che possiate fare per la vostra energia, il vostro lavoro e la vostra felicità in generale.

Gli scarsi limiti sono il gemello cattivo della produttività

Quando dite di sì a tutto, il vostro calendario inizia a somigliare a una partita di Tetris. Non c'è spazio per respirare, tanto meno per pensare. Si reagisce continuamente invece di fare il proprio lavoro. E lo stress? Si accumula velocemente, ancora di più se ci si destreggia tra i clienti, si guida un team o si cerca di costruire qualcosa da zero.

Nei servizi professionali, nel settore tecnologico, nel lavoro no-profit, e chi più ne ha più ne metta, la mancanza di limiti può portare all'esaurimento, alla dispersione della concentrazione e all'assunzione di troppa caffeina.

La gestione del tempo non significa fare di più

Stabilire dei limiti non significa che si stia perdendo tempo. Significa solo che volete davvero portare a termine le cose senza perdere la testa. Proteggere il tempo per il lavoro profondo (o, onestamente, per il pranzo che non si mangia davanti alla tastiera) non è egoistico. È intelligente.

Non siete tirati in mille direzioni. Non saltate da un compito all'altro come se il vostro cervello fosse in un talent show. Finalmente avete spazio per pensare, concentrarvi e finire davvero qualcosa. E all'improvviso, il vostro calendario? Smette di sgridarvi.

I benefici sono reali (e ne vale la pena)

Quando iniziate a far rispettare i vostri confini lavorativi, accadono alcune cose magiche. Avete più energia. Siete meno stressati. Smettete di sentirvi come una pallina da flipper. E forse, solo forse, riuscirete a staccare in tempo senza sentirvi in colpa.

Inoltre, le persone intorno a voi iniziano a recepire il messaggio. Insegnate a clienti e colleghi come lavorare con voi e probabilmente sarete sorpresi da quanto lo rispetteranno. (Strano, vero?)

Come iniziare?

Non c'è bisogno di annunciare i vostri nuovi limiti con un megafono. Iniziate con poco. Bloccate nel vostro calendario del tempo da dedicare a un lavoro mirato. Dite di no alle riunioni che non hanno bisogno di voi. Fate sapere a tutti quando siete disponibili e quando non lo siete. E qui entra in gioco Doodle.

Con una pagina di prenotazione o di incontri 1:1, le persone possono prenotare solo quando siete liberi. Nessun tira e molla. Nessuna doppia prenotazione. Solo una programmazione chiara e pulita che vi mette in controllo del vostro tempo. È come se il vostro calendario avesse improvvisamente una spina dorsale.

Quindi, se siete pronti a recuperare il vostro tempo, la vostra concentrazione e forse anche i vostri fine settimana,