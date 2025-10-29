Het aantal no-shows terugdringen met herinneringen en betalingen voor holistische zorg
Bijgewerkt: 23 sep 2026
Als beoefenaar van alternatieve geneeskunde bereid je je zorgvuldig voor op elke sessie: je verwarmt de kamer, zet oliën of kruiden klaar en bekijkt de aantekeningen over je cliënt. Dan slaat de klok, en er komt niemand opdagen.
Als mensen niet komen opdagen, kost dat inkomsten, verstoort het de behandelingsstroom en put het je energie uit. Het goede nieuws? De meeste gemiste afspraken kun je voorkomen. Een duidelijk beleid, tijdige herinneringen en flexibele betalingsmogelijkheden zorgen voor meer vertrouwen en vergroten de betrokkenheid.
In deze gids vind je praktische tips om het aantal no-shows te verminderen met behulp van de Boekingspagina's van Doodle, 1-op-1-afspraken, Inschrijflijsten, Stripe-integratie, kalendersynchronisatie en automatische herinneringen – zodat jij je kunt richten op de zorg, en niet op het administratieve gedoe.
De uitdaging voor holistische behandelaars
Cliënten kunnen om allerlei redenen een afspraak overslaan:
Ze vergeten het gewoon.
De pijn neemt tijdelijk af.
Het budget is nogal krap.
Het leven zit je soms in de weg.
Maar voor jou betekent elke gemiste sessie inkomstenverlies, verspilde voorbereidingstijd en verstoorde zorgplannen. Zonder een duidelijk systeem kan je planning – en je gemoedsrust – onvoorspelbaar aanvoelen.
Laten we die dynamiek veranderen door van elke afspraak een gezamenlijke verbintenis te maken.
Waarom dit belangrijk is in de holistische zorg
Of het nu gaat om acupunctuur, natuurgeneeskunde, ayurveda, reiki of massage: de resultaten hangen vaak af van regelmaat. Als je sessies overslaat, gaat het minder snel vooruit en raak je minder gemotiveerd.
Financieel gezien kan zelfs één no-show per dag al honderden verlies per week betekenen. Op de lange termijn heeft dit gevolgen voor zowel de duurzaamheid als het welzijn.
Duidelijke systemen zorgen voor veiligheid – voor jou en je klanten. Herinneringen helpen je om dingen te onthouden, en betalingen geven aan dat je het serieus meent. Samen zorgen ze voor vertrouwen en betrouwbaarheid.
Stel een eerlijk annuleringsbeleid op
Stel een vriendelijk maar duidelijk beleid op dat je klanten goed kunnen zien – bij het boeken, in de bevestigingen en tijdens hun eerste bezoek.
Suggesties:
Annuleringsperiode: 24–48 uur.
Kosten: 50% bij te late annuleringen, 100% bij niet opkomen dagen. Bij een glijdende schaal vraag je een symbolisch bedrag.
Eenmalige respijtperiode: Geef eerst één gratis toegangskaartje weg en breng daarna kosten in rekening.
Zichtbaarheid: Voeg het toe aan boekingspagina's, formulieren en de website.
Flexibiliteit: Bied waar mogelijk telezorg aan als alternatief.
💡 Doodle-tools:
Voeg de tekst van het beleid toe aan de beschrijvingen op de Boekingspagina's
Gebruik AI om duidelijke, empathische beleidsboodschappen te maken
Stel deadlines voor reserveringen en annuleringen vast
Zet een herinneringsstrategie op die bij het echte leven past
De timing van je herinneringen is cruciaal. Je herinneringsschema moet aansluiten bij de manier waarop je klanten leven en werken. Hier is een voorbeeldtijdlijn:
Tijd
Herinnering
Inhoud
Meteen
Bevestiging
Datum, tijd, link om een nieuwe afspraak te maken, locatie of videolink
2 dagen geleden
Herinnering aan het beleid
Kort beleid, link om af te spreken
1 dag eerder
Herinnering voor de voorbereiding
Vloeistofinname, kledingadvies, wat je mee moet nemen
2 uur geleden
Een vriendelijk duwtje in de rug
“Je sessie staat klaar, tot straks!”
Tip voor je eerste bezoek: Vermeld praktische informatie: parkeren, kledingvoorschriften, lijst met supplementen, enz.
💡 Doodle-tools:
Automatische herinneringen
Agenda synchroniseren
Videolinks voor telezorg
Eigen huisstijl met Doodle Pro
Gebruik betalingen om je betrokkenheid te laten zien
Betaling onderstreept je serieuze aanpak en beschermt de tijd die je in de voorbereiding hebt gestoken. Kies wat het beste bij jouw werkwijze past:
Betalingsmodellen:
Opgeslagen kaart: Breng alleen kosten in rekening bij no-shows.
Kleine aanbetaling: $20–$40 vooraf.
Volledige vooruitbetaling: Voor virtuele sessies.
Pakketten: Bied 5 tot 10 sessies aan met korting.
Beste praktijken:
Bied meerdere betaalmethoden aan via Stripe
Wees duidelijk over de kosten
Zorg voor wat speling voor noodgevallen
Stem het herinneringsschema af op je betalingsvoorwaarden
💡 Doodle-tools:
Stripe-integratie voor Boekingspagina's en 1-op-1-gesprekken
Flexibele prijzen per soort sessie
Veilige en vertrouwelijke agenda- en betalingsgegevens
Maak het boeken en verzetten van afspraken makkelijk
Klanten komen eerder opdagen als het boeken en verzetten van afspraken soepel verloopt.
Tips:
Deel je Boekingspagina zoveel mogelijk
Voeg tussen de sessies wat extra tijd in de agenda in
Stel doorlooptijden in (bijv. 12 uur)
Gebruik tijdzoneherkenning
Stel tijdens het boeken nuttige vragen
Zet altijd een link om de afspraak te verzetten in je berichten
💡 Doodle-tools:
Realtime kalendersynchronisatie
1-op-1-afspraken voor vervolgbezoeken
Vragen over boekingen op maat
Zapier-integraties voor formulieren en e-maillijsten
Stel je kalender bewust samen
Stel je rooster zo op dat je het aantal no-shows kunt verminderen:
Geef je dagen een thema: Groepeer nieuwe patiënten of terugkomende patiënten
Sla sleutelvakjes op: Reserveer drukke tijden voor betrouwbare klanten
Maak een wachtlijst aan: Gebruik inschrijflijsten om afzeggingen op te vangen
Gebruik deadlines voor groepen: Schrijf je uiterlijk 24 uur van tevoren in
Boek je volgende sessies tijdens de sessie: Gebruik 1:1-gesprekken voor snelle opvolging
💡 Doodle-tools:
Inschrijflijsten voor kleine groepen
Groepspolls voor workshops
Boekingsdeadlines en automatische herinneringen
Communiceer op een vriendelijke manier
Met de juiste toon zorg je ervoor dat klanten zich gewaardeerd voelen – zelfs als ze niet komen opdagen.
Voorbeeldberichten:
Bevestiging: “Bedankt voor je reservering! Kom alsjeblieft 10 minuten eerder en draag comfortabele kleding.”
Herinnering (2 dagen van tevoren): “Ik kijk ernaar uit om je te zien. Verplaats de afspraak vóór [datum] om extra kosten te voorkomen.”
Herinnering (2 uur van tevoren): “Je sessie staat klaar. Hier is het adres. Tot straks!”
Opvolging bij niet-opkomen: “We hebben je gemist. Je kunt hieronder een nieuwe afspraak maken. Volgens onze voorwaarden geldt er een toeslag van $50. Laat het ons weten als er sprake was van een noodgeval.”
Tips voor de toon:
Ga voorzichtig te werk
Wees consistent op alle kanalen
Respecteer de privacy op het gebied van gezondheid
💡 Doodle-tools:
Door AI gegenereerde beschrijvingen in jouw stijl
De namen van de deelnemers bij groepssessies worden verborgen
Geen advertenties, nooit
Houd bij wat werkt
Begin klein. Probeer één ding uit. Verbeter het gaandeweg.
Nummer:
Percentage no-shows
Tarief voor late annulering
Percentage herboekingen
Omzetbescherming
Test:
Een herinnering toevoegen
Een aanbetaling vragen
De doorlooptijd aanpassen
💡 Doodle-tools:
Gebruik Zapier om boekingen naar Google Sheets te sturen
Stel per servicetype unieke regels in
Echte voorbeelden uit holistische praktijken
Acupunctuurpraktijk: Een aanbetaling van $30 toegevoegd + herinneringen 48 uur en 2 uur van tevoren. No-shows zijn geschrapt. Klanten waardeerden de duidelijkheid.
Virtuele consulten bij een natuurgeneeskundige: Volledige vooruitbetaling + synchronisatie van tijdzones + agenda-uitnodigingen ingeschakeld. Minder gemiste oproepen.
Reiki-klankbaden: Gebruikte inschrijflijsten met een maximum aantal plaatsen, herinneringsberichten en verborgen namen. Constante opkomst.
Veelgemaakte fouten die je moet vermijden
De polis niet laten zien bij het boeken
Ik stuur maar één herinnering
Dat maakt het lastig om een nieuwe afspraak te maken
Te vroeg de volledige betaling eisen
Te lang wachten met het doorvoeren van veranderingen
Wat je deze week kunt doen
Voeg de tekst van je voorwaarden toe aan je Boekingspagina
Schakel herinneringen van 2 dagen + 1 dag in
Vraag een aanbetaling bij het eerste bezoek
Maak voorbereidingschecklists voor elke dienst
Voeg aan alle berichten een link toe om de afspraak te verzetten
Gebruik de 1-op-1-gesprekken om vervolgafspraken te maken terwijl de klant nog bij je is
Belangrijkste punten
Duidelijke regels en herinneringen zorgen ervoor dat er minder mensen niet komen opdagen
Betaalmogelijkheden laten zien dat je er serieus mee bezig bent
Eenvoudig boeken zorgt voor betrouwbaarheid
Doodle maakt het plannen makkelijk voor jou en je klanten
Klaar om te beginnen?
Begin vandaag nog met het terugdringen van no-shows. Doodle biedt je de tools – Boekingspagina's, herinneringen, betalingen en nog veel meer – om je praktijk soepel en duurzaam te runnen. Stel het één keer in en laat het zijn werk doen, terwijl jij je concentreert op het genezen van je patiënten.
Gerelateerde artikelen
- Plannen
Wat is slim plannen?Leestijd: 2 minuten25 aug, 2026
- Sollicitatiegesprekken
Het besturingssysteem van de tijd: waarom het planningsprobleem is opgelost en wat de volgende stap isLeestijd: 9 minuten20 aug, 2026
- Sollicitatiegesprekken
3 momenten waarop je je agendatool ontgroeitLeestijd: 5 minuten16 jul, 2026