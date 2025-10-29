Als beoefenaar van alternatieve geneeskunde bereid je je zorgvuldig voor op elke sessie: je verwarmt de kamer, zet oliën of kruiden klaar en bekijkt de aantekeningen over je cliënt. Dan slaat de klok, en er komt niemand opdagen.

Als mensen niet komen opdagen, kost dat inkomsten, verstoort het de behandelingsstroom en put het je energie uit. Het goede nieuws? De meeste gemiste afspraken kun je voorkomen. Een duidelijk beleid, tijdige herinneringen en flexibele betalingsmogelijkheden zorgen voor meer vertrouwen en vergroten de betrokkenheid.

In deze gids vind je praktische tips om het aantal no-shows te verminderen met behulp van de Boekingspagina's van Doodle, 1-op-1-afspraken, Inschrijflijsten, Stripe-integratie, kalendersynchronisatie en automatische herinneringen – zodat jij je kunt richten op de zorg, en niet op het administratieve gedoe.

De uitdaging voor holistische behandelaars

Cliënten kunnen om allerlei redenen een afspraak overslaan:

Ze vergeten het gewoon.

De pijn neemt tijdelijk af.

Het budget is nogal krap.

Het leven zit je soms in de weg.

Maar voor jou betekent elke gemiste sessie inkomstenverlies, verspilde voorbereidingstijd en verstoorde zorgplannen. Zonder een duidelijk systeem kan je planning – en je gemoedsrust – onvoorspelbaar aanvoelen.

Laten we die dynamiek veranderen door van elke afspraak een gezamenlijke verbintenis te maken.

Waarom dit belangrijk is in de holistische zorg

Of het nu gaat om acupunctuur, natuurgeneeskunde, ayurveda, reiki of massage: de resultaten hangen vaak af van regelmaat. Als je sessies overslaat, gaat het minder snel vooruit en raak je minder gemotiveerd.

Financieel gezien kan zelfs één no-show per dag al honderden verlies per week betekenen. Op de lange termijn heeft dit gevolgen voor zowel de duurzaamheid als het welzijn.

Duidelijke systemen zorgen voor veiligheid – voor jou en je klanten. Herinneringen helpen je om dingen te onthouden, en betalingen geven aan dat je het serieus meent. Samen zorgen ze voor vertrouwen en betrouwbaarheid.

Stel een eerlijk annuleringsbeleid op

Stel een vriendelijk maar duidelijk beleid op dat je klanten goed kunnen zien – bij het boeken, in de bevestigingen en tijdens hun eerste bezoek.

Suggesties:

Annuleringsperiode: 24–48 uur.

Kosten: 50% bij te late annuleringen, 100% bij niet opkomen dagen. Bij een glijdende schaal vraag je een symbolisch bedrag.

Eenmalige respijtperiode: Geef eerst één gratis toegangskaartje weg en breng daarna kosten in rekening.

Zichtbaarheid: Voeg het toe aan boekingspagina's, formulieren en de website.

Flexibiliteit: Bied waar mogelijk telezorg aan als alternatief.

💡 Doodle-tools:

Voeg de tekst van het beleid toe aan de beschrijvingen op de Boekingspagina's

Gebruik AI om duidelijke, empathische beleidsboodschappen te maken

Stel deadlines voor reserveringen en annuleringen vast

Maak een Boekingspagina

Zet een herinneringsstrategie op die bij het echte leven past

De timing van je herinneringen is cruciaal. Je herinneringsschema moet aansluiten bij de manier waarop je klanten leven en werken. Hier is een voorbeeldtijdlijn:

Tijd Herinnering Inhoud Meteen Bevestiging Datum, tijd, link om een nieuwe afspraak te maken, locatie of videolink 2 dagen geleden Herinnering aan het beleid Kort beleid, link om af te spreken 1 dag eerder Herinnering voor de voorbereiding Vloeistofinname, kledingadvies, wat je mee moet nemen 2 uur geleden Een vriendelijk duwtje in de rug “Je sessie staat klaar, tot straks!”

Tip voor je eerste bezoek: Vermeld praktische informatie: parkeren, kledingvoorschriften, lijst met supplementen, enz.

💡 Doodle-tools:

Automatische herinneringen

Agenda synchroniseren

Videolinks voor telezorg

Eigen huisstijl met Doodle Pro

Gebruik betalingen om je betrokkenheid te laten zien

Betaling onderstreept je serieuze aanpak en beschermt de tijd die je in de voorbereiding hebt gestoken. Kies wat het beste bij jouw werkwijze past:

Betalingsmodellen:

Opgeslagen kaart: Breng alleen kosten in rekening bij no-shows.

Kleine aanbetaling: $20–$40 vooraf.

Volledige vooruitbetaling: Voor virtuele sessies.

Pakketten: Bied 5 tot 10 sessies aan met korting.

Beste praktijken:

Bied meerdere betaalmethoden aan via Stripe

Wees duidelijk over de kosten

Zorg voor wat speling voor noodgevallen

Stem het herinneringsschema af op je betalingsvoorwaarden

💡 Doodle-tools:

Stripe-integratie voor Boekingspagina's en 1-op-1-gesprekken

Flexibele prijzen per soort sessie

Veilige en vertrouwelijke agenda- en betalingsgegevens

Maak een Boekingspagina

Maak het boeken en verzetten van afspraken makkelijk

Klanten komen eerder opdagen als het boeken en verzetten van afspraken soepel verloopt.

Tips:

Deel je Boekingspagina zoveel mogelijk

Voeg tussen de sessies wat extra tijd in de agenda in

Stel doorlooptijden in (bijv. 12 uur)

Gebruik tijdzoneherkenning

Stel tijdens het boeken nuttige vragen

Zet altijd een link om de afspraak te verzetten in je berichten

💡 Doodle-tools:

Realtime kalendersynchronisatie

1-op-1-afspraken voor vervolgbezoeken

Vragen over boekingen op maat

Zapier-integraties voor formulieren en e-maillijsten

Stel je kalender bewust samen

Stel je rooster zo op dat je het aantal no-shows kunt verminderen:

Geef je dagen een thema: Groepeer nieuwe patiënten of terugkomende patiënten

Sla sleutelvakjes op: Reserveer drukke tijden voor betrouwbare klanten

Maak een wachtlijst aan: Gebruik inschrijflijsten om afzeggingen op te vangen

Gebruik deadlines voor groepen: Schrijf je uiterlijk 24 uur van tevoren in

Boek je volgende sessies tijdens de sessie: Gebruik 1:1-gesprekken voor snelle opvolging

💡 Doodle-tools:

Inschrijflijsten voor kleine groepen

Groepspolls voor workshops

Boekingsdeadlines en automatische herinneringen

Communiceer op een vriendelijke manier

Met de juiste toon zorg je ervoor dat klanten zich gewaardeerd voelen – zelfs als ze niet komen opdagen.

Maak een Boekingspagina

Voorbeeldberichten:

Bevestiging: “Bedankt voor je reservering! Kom alsjeblieft 10 minuten eerder en draag comfortabele kleding.”

Herinnering (2 dagen van tevoren): “Ik kijk ernaar uit om je te zien. Verplaats de afspraak vóór [datum] om extra kosten te voorkomen.”

Herinnering (2 uur van tevoren): “Je sessie staat klaar. Hier is het adres. Tot straks!”

Opvolging bij niet-opkomen: “We hebben je gemist. Je kunt hieronder een nieuwe afspraak maken. Volgens onze voorwaarden geldt er een toeslag van $50. Laat het ons weten als er sprake was van een noodgeval.”

Tips voor de toon:

Ga voorzichtig te werk

Wees consistent op alle kanalen

Respecteer de privacy op het gebied van gezondheid

💡 Doodle-tools:

Door AI gegenereerde beschrijvingen in jouw stijl

De namen van de deelnemers bij groepssessies worden verborgen

Geen advertenties, nooit

Houd bij wat werkt

Begin klein. Probeer één ding uit. Verbeter het gaandeweg.

Nummer:

Percentage no-shows

Tarief voor late annulering

Percentage herboekingen

Omzetbescherming

Test:

Een herinnering toevoegen

Een aanbetaling vragen

De doorlooptijd aanpassen

💡 Doodle-tools:

Gebruik Zapier om boekingen naar Google Sheets te sturen

Stel per servicetype unieke regels in

Maak een Boekingspagina

Echte voorbeelden uit holistische praktijken

Acupunctuurpraktijk: Een aanbetaling van $30 toegevoegd + herinneringen 48 uur en 2 uur van tevoren. No-shows zijn geschrapt. Klanten waardeerden de duidelijkheid.

Virtuele consulten bij een natuurgeneeskundige: Volledige vooruitbetaling + synchronisatie van tijdzones + agenda-uitnodigingen ingeschakeld. Minder gemiste oproepen.

Reiki-klankbaden: Gebruikte inschrijflijsten met een maximum aantal plaatsen, herinneringsberichten en verborgen namen. Constante opkomst.

Veelgemaakte fouten die je moet vermijden

De polis niet laten zien bij het boeken

Ik stuur maar één herinnering

Dat maakt het lastig om een nieuwe afspraak te maken

Te vroeg de volledige betaling eisen

Te lang wachten met het doorvoeren van veranderingen

Wat je deze week kunt doen

Voeg de tekst van je voorwaarden toe aan je Boekingspagina

Schakel herinneringen van 2 dagen + 1 dag in

Vraag een aanbetaling bij het eerste bezoek

Maak voorbereidingschecklists voor elke dienst

Voeg aan alle berichten een link toe om de afspraak te verzetten

Gebruik de 1-op-1-gesprekken om vervolgafspraken te maken terwijl de klant nog bij je is

Belangrijkste punten

Duidelijke regels en herinneringen zorgen ervoor dat er minder mensen niet komen opdagen

Betaalmogelijkheden laten zien dat je er serieus mee bezig bent

Eenvoudig boeken zorgt voor betrouwbaarheid

Doodle maakt het plannen makkelijk voor jou en je klanten

Klaar om te beginnen?

Begin vandaag nog met het terugdringen van no-shows. Doodle biedt je de tools – Boekingspagina's, herinneringen, betalingen en nog veel meer – om je praktijk soepel en duurzaam te runnen. Stel het één keer in en laat het zijn werk doen, terwijl jij je concentreert op het genezen van je patiënten.