Færre udeblivelser med påmindelser og betaling for holistisk pleje

Som alternativ behandler forbereder du dig omhyggeligt til hver session - du varmer lokalet op, lægger olier eller urter frem og gennemgår klientens noter. Så slår uret, og ingen kommer.
Udeblivelser koster indtægter, ødelægger behandlingsflowet og dræner din energi. Den gode nyhed? De fleste ubesvarede aftaler kan undgås. En klar politik, rettidige påmindelser og fleksible betalingsmuligheder opbygger tillid og øger engagementet.
Denne guide beskriver praktiske måder at reducere udeblivelser på ved hjælp af Doodles bookingsider, 1:1'er, tilmeldingsark, Stripe-integration, kalendersynkronisering og automatiske påmindelser - så du kan fokusere på behandling, ikke administration.
Udfordringen for holistiske behandlere
Klienter kan springe aftaler over af mange grunde:
De glemmer det simpelthen.
Smerter aftager midlertidigt.
Budgetterne føles stramme.
Livet kommer i vejen.
Men for dig betyder hver eneste udeblevne session tabte indtægter, spildt forberedelsestid og forstyrrede plejeplaner. Uden et klart system kan din tidsplan - og din fred - føles uforudsigelig.
Lad os ændre den dynamik ved at gøre hver aftale til en fælles forpligtelse.
Hvorfor dette er vigtigt i holistisk behandling
Uanset om det er akupunktur, naturopati, ayurveda, reiki eller massage, er resultaterne ofte afhængige af konsekvens. Udeblevne sessioner bremser fremskridt og reducerer motivationen.
Økonomisk kan selv ét udeblivelse om dagen betyde, at man mister flere hundrede kroner om ugen. Over tid påvirker det både bæredygtighed og trivsel.
Klare systemer skaber sikkerhed - for dig og dine klienter. Påmindelser understøtter hukommelsen, og betalinger signalerer hensigt. Sammen opbygger de tillid og pålidelighed.
Lav en fair afbestillingspolitik
Lav en blid, men fast politik, som dine kunder ser tydeligt - ved booking, i bekræftelser og under deres første besøg.
Nogle forslag:
Afbestillingsvindue: 24-48 timer.
Gebyrer: 50 % for sene aflysninger, 100 % for udeblivelser. Ved glidende skala opkræves et symbolsk gebyr.
Engangsbonus: Tilbyd et gratis pas, og opkræv derefter gebyrer.
Synlighed: Tilføj det til bookingsider, formularer og hjemmeside.
Fleksibilitet: Tilbyd telesundhed som backup, når det er muligt.
💡 Doodle-værktøjer:
Føj policy-tekst til beskrivelser på bookingsiden
Brug AI til at generere klare, medfølende politiske beskeder
Sæt deadlines for booking og aflysning
Opbyg en påmindelsesstrategi, der passer til det virkelige liv
Timing af påmindelser er afgørende. Dit påmindelsesflow skal matche, hvordan dine kunder lever og arbejder. Her er et eksempel på en tidslinje:
Tidspunkt
Påmindelse
Indhold
Umiddelbart
Bekræftelse
Dato, tid, link til ny tid, sted eller videolink
2 dage før
Påmindelse om politik
Kortfattet politik, link til ny tid
1 dag før
Påmindelse om forberedelse
Væske, tøjtips, hvad du skal medbringe
2 timer før
Venligt skub
"Din session er klar, vi ses snart!"
Tip til første besøg: Inkluder praktisk info - parkering, dresscode, liste over kosttilskud osv.
💡 Doodle-værktøjer:
Automatiske påmindelser
Synkronisering af kalender
Video-links til telesundhed
Brugerdefineret branding med Doodle Pro
Brug betalinger til at signalere engagement
Betaling styrker seriøsiteten og beskytter din forberedelsestid. Vælg, hvad der fungerer for din modalitet:
Betalingsmodeller:
Kort i forvejen: Opkræv kun for udeblivelser.
Lille depositum: $20-$40 på forhånd.
Fuld forudbetaling: Til virtuelle sessioner.
Pakker: Tilbyd 5-10 sessioner med rabat.
Bedste praksis:
Tilbyd flere betalingsmetoder via Stripe
Vær gennemsigtig omkring gebyrer
Giv mulighed for fleksibilitet i nødsituationer
Tilpas påmindelsesplanen til dine betalingsbetingelser
💡 Doodle-værktøjer:
Stripe-integration til bookingsider og 1:1'er
Fleksibel prissætning pr. sessionstype
Sikker og privat kalender og betalingsdata
Gør det nemt at booke og ombooke
Kunderne er mere tilbøjelige til at deltage, hvis booking og ombooking er problemfri.
Gode råd:
Del din bookingside bredt
Tilføj kalenderbuffere mellem sessionerne
Indstil leveringstider (f.eks. 12 timer)
Brug tidszonedetektering
Stil nyttige spørgsmål under bookingen
Inkluder altid et link til omlægning af tid i beskeder
💡 Doodle-værktøjer:
Kalendersynkronisering i realtid
1:1 planlægning til opfølgning
Brugerdefinerede bookingspørgsmål
Zapier-integrationer til formularer og e-mail-lister
Design din kalender med vilje
Strukturér din tidsplan for at reducere antallet af udeblivelser:
Giv dine dage et tema: Klyng førstegangs- eller opfølgningsbesøg sammen
Gem vigtige tidspunkter: Reserver tidspunkter med stor efterspørgsel til pålidelige klienter
Opret en venteliste: Brug tilmeldingsark til at udfylde aflysninger
Brug deadlines for grupper: Lås tilmeldinger 24 timer før
Book næste session i sessionen: Brug 1:1'er til hurtig opfølgning
💡 Doodle-værktøjer:
Tilmeldingsark til små grupper
Gruppeafstemninger til workshops
Bookingsfrister og automatiske påmindelser
Kommuniker med venlighed
Den rigtige tone får kunderne til at føle sig godt behandlet - også når de ikke dukker op.
Eksempler på beskeder:
Bekræftelse: "Tak for din booking! Kom venligst 10 minutter for tidligt og tag behageligt tøj på."
Påmindelse (2 dage før): "Vi glæder os til at se dig. Lav en ny aftale inden [dato] for at undgå et gebyr."
Påmindelse (2 timer før): "Din session er klar. Her er adressen. Vi ses snart!"
Opfølgning ved udeblivelse: "Vi savnede dig. Du kan ombooke nedenfor. Vores politik er et gebyr på 50 dollars. Lad os vide, hvis der var en nødsituation."
Tips til tonen:
Led med omhu
Vær konsekvent på tværs af kanaler
Respekter privatlivets fred
💡 Doodle-værktøjer:
AI-genererede beskrivelser med din tone
Skjulte deltagernavne til gruppesessioner
Ingen annoncer, aldrig
Spor, hvad der virker
Start i det små. Test én ting. Forbedr over tid.
Hold øje med det:
Antallet af udeblivelser
Antallet af sene aflysninger
Rate for ombooking
Indtægter beskyttet
Test:
Tilføjelse af en påmindelse
Kræver et depositum
Justering af gennemløbstid
💡 Doodle-værktøjer:
Brug Zapier til at sende bookinger til Google Sheets
Indstil unikke regler pr. servicetype
Virkelige eksempler fra holistiske praksisser
Akupunkturklinik: Tilføjede depositum på $30 + påmindelser efter 48 og 2 timer. Antallet af udeblivelser faldt. Kunderne satte pris på klarhed.
Naturopatiske virtuelle konsultationer: Aktiverede fuld forudbetaling + tidszonesynkronisering + kalenderinvitationer. Færre ubesvarede opkald.
Reiki-lydbade: Brugte tilmeldingsark med begrænsede tider, påmindelsessekvenser og skjulte navne. Konsekvent fremmøde.
Almindelige fejl, der skal undgås
Ikke at vise politikken ved booking
Kun at sende én påmindelse
At gøre det svært at ombooke
Kræver fuld betaling for tidligt
Venter for længe med at foretage ændringer
Hvad du kan gøre i denne uge
Tilføj politik-tekst til din bookingside
Slå 2-dages + 1-dages påmindelser til
Kræv et depositum for første besøg
Opret forberedelsestjeklister for hver service
Tilføj et link til omlægning af tid til alle beskeder
Brug 1:1 til at booke opfølgninger, mens kunden stadig er hos dig
Vigtige pointer
Klare politikker og påmindelser reducerer udeblivelser
Betalingsmuligheder signalerer engagement
Nem booking skaber pålidelighed
Doodle gør planlægning enkel for dig og dine kunder
Er du klar til at komme i gang?
Begynd at reducere udeblivelser i dag. Doodle giver dig værktøjerne - bookingsider, påmindelser, betalinger og meget mere - til at drive din praksis gnidningsløst og bæredygtigt. Sæt det op én gang, og lad det arbejde, mens du fokuserer på at helbrede.