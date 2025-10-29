Planificación
Reducir las ausencias con recordatorios y pagos por atención integral
Tiempo de lectura: 8 minutos
Como profesional de la medicina alternativa, te preparas cuidadosamente para cada sesión: calientas la sala, colocas los aceites o las hierbas, revisas las notas del cliente. Entonces suena el reloj y no llega nadie.
Las ausencias cuestan dinero, interrumpen el flujo del tratamiento y agotan tu energía. ¿La buena noticia? La mayoría de las ausencias pueden evitarse. Una política clara, recordatorios puntuales y opciones de pago flexibles generan confianza y aumentan el compromiso.
En esta guía se describen formas prácticas de reducir las ausencias mediante las Páginas de Reserva, las Sesiones 1:1, las Hojas de Inscripción, la integración con Stripe, la sincronización con el calendario y los recordatorios automáticos de Doodle, para que puedas centrarte en la atención, no en la administración.
El reto para los profesionales holísticos
Los clientes pueden saltarse las citas por muchas razones:
Simplemente se olvidan.
El dolor remite temporalmente.
El presupuesto es ajustado.
La vida se interpone.
Pero para ti, cada sesión a la que faltas significa ingresos perdidos, tiempo de preparación malgastado y planes de atención interrumpidos. Sin un sistema claro, tu agenda -y tu paz- pueden parecer impredecibles.
Cambiemos esa dinámica convirtiendo cada cita en un compromiso compartido.
Por qué es importante en la atención holística
Ya sea acupuntura, naturopatía, ayurveda, reiki o masaje, los resultados suelen depender de la constancia. Las ausencias ralentizan el progreso y reducen la motivación.
Desde el punto de vista económico, una sola ausencia diaria puede suponer la pérdida de cientos de dólares semanales. Con el tiempo, esto afecta tanto a la sostenibilidad como al bienestar.
Los sistemas claros crean seguridad, tanto para ti como para tus clientes. Los recordatorios ayudan a recordar, y los pagos señalan la intención. Juntos, crean confianza y fiabilidad.
Establece una política de cancelación justa
Crea una política suave pero firme que tus clientes vean claramente: en la reserva, en las confirmaciones y durante su primera visita.
Sugerencias:
Plazo de cancelación: 24-48 horas.
Comisiones: 50% por cancelación tardía, 100% por no presentarse. En caso de escala móvil, cobra una tarifa simbólica.
Gratificación única: Ofrece un pase gratuito, luego aplica las tasas.
Visibilidad: Añádela a las Páginas de Reserva, a los formularios y al sitio web.
Flexibilidad: Ofrece la telesalud como respaldo cuando sea posible.
💡 Herramientas Doodle:
Añade el texto de la política a las descripciones de las Páginas de Reserva
Utiliza IA para generar mensajes claros y compasivos sobre la política
Establece plazos de reserva y cancelación
Construye una estrategia de recordatorio que se adapte a la vida real
El calendario de recordatorios es clave. Tu flujo de recordatorios debe ajustarse a cómo viven y trabajan tus clientes. Aquí tienes un ejemplo de calendario:
Tiempo
Recordatorio
Contenido
Inmediatamente
Confirmación
Fecha, hora, enlace de reprogramación, lugar o enlace de vídeo
2 días antes
Recordatorio de la política
Política breve, enlace de reprogramación
1 día antes
Recordatorio de preparación
Hidratación, consejos sobre ropa, qué llevar
2 horas antes
Codazo amistoso
"Tu sesión está lista, ¡hasta pronto!"
Consejo para la primera visita: Incluye información práctica: aparcamiento, código de vestimenta, lista de suplementos, etc.
💡 Herramientas Doodle:
Recordatorios automáticos
Sincronización con el calendario
Enlaces a vídeos de telesalud
Marca personalizada con Doodle Pro
Utiliza los pagos para señalar compromiso
El pago refuerza la seriedad y protege tu tiempo de preparación. Elige lo que funcione para tu modalidad:
Modelos de pago:
Tarjeta registrada: Cobrar sólo por no presentarse.
Pequeño depósito: 20-40 $ por adelantado.
Pago completo por adelantado: Para sesiones virtuales.
Paquetes: Ofrece de 5 a 10 sesiones con descuento.
Mejores prácticas:
Ofrece múltiples métodos de pago a través de Stripe
Sé transparente sobre las tarifas
Permite flexibilidad para emergencias
Alinea el calendario de recordatorios con tus condiciones de pago
💡 Herramientas Doodle:
Integración de Stripe para Páginas de Reserva y 1:1s
Precios flexibles por tipo de sesión
Calendario y datos de pago seguros y privados
Facilita la reserva y la reprogramación
Es más probable que los clientes asistan si la reserva y la reprogramación son sencillas.
Consejos:
Comparte ampliamente tu Página de Reservas
Añade márgenes de calendario entre las sesiones
Establece tiempos de espera (por ejemplo, 12 horas)
Utiliza la detección de zonas horarias
Haz preguntas útiles durante la reserva
Incluye siempre un enlace de reprogramación en los mensajes
💡 Herramientas Doodle:
Sincronización del calendario en tiempo real
Programación 1:1 para el seguimiento
Preguntas de reserva personalizadas
Integraciones Zapier para formularios y listas de correo electrónico
Diseña tu calendario con intención
Estructura tu calendario para reducir las ausencias:
Tematiza tus días: Agrupa las primeras citas o los seguimientos
Guarda espacios clave: Reserva las horas de mayor demanda para clientes fiables
Crea una lista de espera: Utiliza Hojas de Inscripción para cubrir las cancelaciones
Utiliza fechas límite para los grupos Bloquea las inscripciones 24h antes
Reserva las próximas sesiones en sesión: Utiliza 1:1 para un seguimiento rápido
💡 Herramientas Doodle:
Hojas de inscripción para grupos pequeños
Encuestas de grupo para talleres
Plazos de reserva y recordatorios automáticos
Comunícate con amabilidad
El tono adecuado hace que los clientes se sientan atendidos, incluso cuando no se presentan.
Ejemplos de mensajes:
Confirmación: "¡Gracias por reservar! Por favor, llega 10 minutos antes y ponte ropa cómoda".
Recordatorio (2 días antes): "Estoy deseando verte. Cambia la cita antes de [fecha] para evitar un recargo".
Recordatorio (2 horas antes): "Tu sesión está lista. Aquí tienes la dirección. Hasta pronto".
Seguimiento si no te presentas : "Te hemos echado de menos. Puedes volver a reservar a continuación. Nuestra política establece una tarifa de 50 $. Avísanos si ha sido una emergencia".
Consejos sobre el tono:
Dirige con cuidado
Sé coherente en todos los canales
Respeta la privacidad sanitaria
💡 Herramientas Doodle:
Descripciones generadas por IA con tu tono
Nombres de participantes ocultos para las sesiones de grupo
Sin anuncios, nunca
Haz un seguimiento de lo que funciona
Empieza poco a poco. Prueba una cosa. Mejora con el tiempo.
Haz un seguimiento:
Tasa de no-show
Tasa de cancelación tardía
Tasa de cambio de reserva
Ingresos protegidos
Probar:
Añadir un recordatorio
Exigir un depósito
Ajustar el plazo de entrega
💡 Herramientas Doodle:
Utilizar Zapier para enviar reservas a Google Sheets
Establecer reglas únicas por tipo de servicio
Ejemplos reales de prácticas holísticas
Clínica de acupuntura: Añadido depósito de 30 $ + recordatorios de 48 y 2 horas. Disminuyeron las ausencias. Los clientes apreciaron la claridad.
Consultas virtuales de naturopatía: Habilitamos el prepago completo + sincronización de zonas horarias + invitaciones de calendario. Se redujeron las llamadas perdidas.
Baños de sonido de reiki: Utilicé Hojas de Inscripción con franjas horarias limitadas, secuencias de recordatorio y nombres ocultos. Asistencia constante.
Errores comunes que hay que evitar
No mostrar la política en la reserva
Enviar sólo un recordatorio
Dificultar la reprogramación
Exigir el pago completo demasiado pronto
Esperar demasiado para hacer cambios
Qué puedes hacer esta semana
Añade el texto de la política a tu Página de Reservas
Activa los recordatorios de 2 días + 1 día
Exige un depósito para las primeras visitas
Crea listas de preparación para cada servicio
Añade un enlace de reprogramación a todos los mensajes
Utiliza el 1:1 para concertar citas de seguimiento mientras el cliente sigue contigo
Puntos clave
Las políticas claras y los recordatorios reducen las ausencias
Las opciones de pago indican compromiso
La facilidad de reserva aumenta la fiabilidad
Doodle simplifica tu planificación y la de tus clientes
¿Listo para empezar?
Empieza a reducir las ausencias hoy mismo. Doodle te proporciona las herramientas -páginas de reservas, recordatorios, pagos y mucho más- para que tu consulta funcione sin problemas y de forma sostenible. Configúralo una vez, y deja que trabaje mientras tú te centras en curar.
Planificación
Cómo los profesionales de la medicina alternativa pueden automatizar las reservas en cuestión de minutosLeer el artículo
Planificación
Organiza clases en grupo rápidamente: Hojas de inscripción para talleres de bienestarLeer el artículo
Planificación