Minska antalet uteblivna besök genom påminnelser och betalningar för helhetsinriktad vård
Updated: 1 juli 2026
Som utövare av alternativmedicin förbereder du dig noggrant inför varje behandling – du värmer upp rummet, ställer fram oljor eller örter och går igenom anteckningarna om klienten. Sedan slår klockan, men ingen dyker upp.
Uteblivna besök innebär inkomstförluster, stör behandlingsflödet och tär på din energi. Den goda nyheten? De flesta uteblivna besök går att undvika. En tydlig policy, påminnelser i god tid och flexibla betalningsalternativ bygger upp förtroende och ökar samtidigt engagemanget.
Den här guiden beskriver praktiska sätt att minska antalet uteblivna besök med hjälp av Doodles Booking Pages, 1:1-möten, Sign-up Sheets, Stripe-integration, kalendersynkronisering och automatiska påminnelser – så att du kan fokusera på vården istället för på administrationen.
Inget kreditkort krävs
Utmaningen för holistiska behandlare
Kunder kan utebli från sina bokade tider av många olika skäl:
De glömmer helt enkelt bort det.
Smärtan avtar tillfälligt.
Det känns som om budgeten är ansträngd.
Livet kommer emellan.
Men för dig innebär varje utebliven behandling förlorade intäkter, bortkastad förberedelsetid och störningar i vårdplanerna. Utan ett tydligt system kan ditt schema – och din sinnesro – kännas oförutsägbart.
Låt oss förändra den dynamiken genom att göra varje möte till ett gemensamt åtagande.
Varför detta är viktigt inom den holistiska vården
Oavsett om det handlar om akupunktur, naturmedicin, ayurveda, reiki eller massage – resultaten beror ofta på att man håller sig till behandlingen. Uteblivna behandlingar bromsar framstegen och minskar motivationen.
Ekonomiskt sett kan till och med en utebliven besökare per dag innebära förluster på hundratals per vecka. På sikt påverkar detta både lönsamheten och välbefinnandet.
Tydliga system skapar trygghet – både för dig och dina kunder. Påminnelser hjälper minnet, och betalningar visar på avsikt. Tillsammans bidrar de till att bygga upp förtroende och tillförlitlighet.
Fastställ rimliga avbokningsvillkor
Upprätta tydliga riktlinjer som är både vänliga men bestämda och som dina kunder tydligt kan ta del av – vid bokningen, i bekräftelserna och under deras första besök.
Förslag:
Avbokningsperiod: 24–48 timmar.
Avgifter: 50 % vid sen avbokning, 100 % vid utebliven ankomst. Vid en glidande skala ska en symbolisk avgift tas ut.
Engångsfrist: Erbjud ett gratis inträde, och ta sedan ut avgifter.
Synlighet: Lägg till det på Booking Pages, i formulär och på webbplatsen.
Flexibilitet: Erbjud telemedicin som ett alternativ när det är möjligt.
💡 Doodle-verktyg:
Lägg till policytext i beskrivningarna på Booking Page
Använd AI för att skapa tydliga och medkännande budskap i politiken
Fastställ tidsfrister för bokning och avbokning
Ta fram en strategi för påminnelser som passar vardagen
Tidpunkten för påminnelserna är avgörande. Ditt påminnelseflöde bör anpassas efter hur dina kunder lever och arbetar. Här är en exempel på tidslinje:
Tid
Påminnelse
Innehåll
Omedelbart
Bekräftelse
Datum, tid, länk för ombokning, plats eller videolänk
2 dagar före
Påminnelse om riktlinjerna
Kortfattad policy, länk för ombokning
1 dag före
Påminnelse inför förberedelserna
Vätskeintag, klädtips, vad man ska ta med sig
2 timmar tidigare
En vänlig påminnelse
”Din session är klar, vi ses snart!”
Tips inför första besöket: Ange praktisk information – parkering, klädkod, lista över tillägg m.m.
💡 Doodle-verktyg:
Automatiska påminnelser
Kalendersynkronisering
Länkar till videokonsultationer
Anpassad varumärkesprofilering med Doodle Pro
Använd betalningar för att visa engagemang
Betalning visar att du menar allvar och skyddar den tid du lagt ner på förberedelserna. Välj det alternativ som passar bäst för din undervisningsform:
Betalningsmodeller:
Lagrad kortinformation: Ta endast betalt vid utebliven ankomst.
Liten insättning: 20–40 dollar i förskott.
Full förskottsbetalning: För virtuella sessioner.
Paket: Erbjud 5–10 sessioner till rabatterat pris.
Bästa praxis:
Erbjud flera betalningssätt via Stripe
Var öppen om avgifterna
Se till att det finns utrymme för flexibilitet vid nödsituationer
Anpassa påminnelseschemat efter dina betalningsvillkor
💡 Doodle-verktyg:
Stripe-integration för Booking Pages och 1:1-möten
Flexibel prissättning per sessionstyp
Säker och konfidentiell kalender- och betalningsinformation
Gör det enkelt att boka och ändra tider
Kunderna är mer benägna att delta om det går smidigt att boka och ändra tid.
Tips:
Sprid din Booking Page till så många som möjligt
Lägg till kalenderbuffertar mellan sessionerna
Ange ledtider (t.ex. 12 timmar)
Använd tidszonsdetektering
Ställ relevanta frågor när du bokar
Se alltid till att inkludera en länk för ombokning i meddelandena
💡 Doodle-verktyg:
Kalendersynkronisering i realtid
1:1-bokning av uppföljningsmöten
Frågor om anpassade bokningar
Zapier-integrationer för formulär och e-postlistor
Utforma din kalender med ett syfte
Planera ditt schema så att antalet uteblivna besök minskar:
Sätt en ton för dina dagar: Gruppera förstagångsbesök eller uppföljningsbesök
Spara nyckelplatser: Reservera tider med hög efterfrågan för pålitliga kunder
Skapa en väntelista: Använd Sign-up Sheets för att fylla in avbokningar
Använd tidsfrister för grupper: Anmälningarna stängs 24 timmar före
Boka nästa sessioner under pågående session: Använd 1:1-samtal för snabba uppföljningar
💡 Doodle-verktyg:
Sign-up Sheets för smågrupper
Group Polls for workshops
Bokningsfrister och automatiska påminnelser
Kommunicera med vänlighet
Med rätt ton känner kunderna sig omhändertagna – även när de uteblir.
Exempel på meddelanden:
Bekräftelse: ”Tack för din bokning! Kom gärna 10 minuter i förväg och ha på dig bekväma kläder.”
Påminnelse (2 dagar före): ”Ser fram emot att träffa dig. Boka om före [datum] för att undvika en avgift.”
Påminnelse (2 timmar före): ”Din session är klar. Här är adressen. Vi ses snart!”
Uppföljning vid utebliven ankomst: ”Vi har saknat dig. Du kan boka om nedan. Enligt våra villkor tillkommer en avgift på 50 dollar. Hör av dig om det var fråga om en nödsituation.”
Tips om ton:
Var försiktig när du leder
Var konsekvent i alla kanaler
Respektera integriteten i hälso- och sjukvården
💡 Doodle-verktyg:
AI-genererade beskrivningar i din egen stil
Dolda deltagarnamn vid gruppmöten
Inga annonser, någonsin
Håll koll på vad som fungerar
Börja i liten skala. Testa en sak. Förbättra efter hand.
Spår:
Andel uteblivna
Avgiften för sen avbokning
Andel ombokningar
Intäktsskyddad
Test:
Lägga till en påminnelse
Krav på deposition
Justering av ledtid
💡 Doodle-verktyg:
Använd Zapier för att skicka bokningar till Google Sheets
Ställ in unika regler för varje tjänstetyp
Verkliga exempel från holistiska metoder
Akupunkturklinik: En deposition på 30 dollar har lagts till, samt påminnelser 48 timmar och 2 timmar före bokningen. Avbokningar utan förvarning har tagits bort. Kunderna uppskattade tydligheten.
Virtuella konsultationer inom naturmedicin: Aktiverat fullständig förskottsbetalning + synkronisering av tidszoner + kalenderinbjudningar. Färre missade samtal.
Reiki-ljudbad: Använda Sign-up Sheets med begränsat antal platser, påminnelsesekvenser och dolda namn. Jämn närvaro.
Vanliga misstag som man bör undvika
Att inte visa försäkringen vid bokningen
Skickar endast en påminnelse
Gör det svårt att boka om
Att kräva full betalning för tidigt
Att vänta för länge med att genomföra förändringar
Vad du kan göra den här veckan
Lägg till policytext på din Booking Page
Aktivera påminnelser 2 dagar + 1 dag i förväg
Kräv en deposition vid första besöket
Skapa förberedelsechecklistor för varje tjänst
Lägg till en länk för att boka om i alla meddelanden
Använd 1:1-möten för att boka uppföljningsmöten medan kunden fortfarande är hos dig
Viktiga slutsatser
Tydliga riktlinjer och påminnelser minskar antalet uteblivna besök
Betalningsalternativen visar på engagemang
Enkel bokning skapar förtroende
Doodle gör det enkelt för dig och dina kunder att boka tid
Är du redo att sätta igång?
Börja minska antalet uteblivna besök redan idag. Doodle ger dig verktygen – Booking Pages, påminnelser, betalningar och mycket mer – som du behöver för att driva din verksamhet smidigt och hållbart. Ställ in det en gång, så sköter det sig själv medan du fokuserar på att hjälpa dina patienter.
Inget kreditkort krävs